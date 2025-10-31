Drīzumā durvis vērs jaunais senioru nams “Piebalga”

Aktīva rosība notiek Jaunpiebalgā bijušajā Piebalgas pamatskolas ēkā. Rit pēdējie iekārtošanas un sakopšanas darbi, jo pavisam drīz jaunais sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs – senioru nams “Piebalga” vērs durvis klientiem. 7. novembrī centrā būs Atvērto durvju diena, kad ikvienam būs iespēja ieskatīties ēkas iekšienē un redzēt, kā tā atjaunota, savukārt 10. novembrī te ieradīsies pirmie klienti.
Atvērto durvju dienā pašvaldība svinīgi parakstīs līgumu ar SIA “SP Labāka Rītdiena”, kas pavasarī izsolē ieguva nomas tiesības uz 15 gadiem ar iespēju līgumu pagarināt, lai šajā ēkā sniegtu sociālos pakalpojumus. “Druva”, izstaigājot ēku kopā ar Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāju Daci Bišeri-Valdemieri, varēja novērtēt padarīto, gaišās, ērtās telpas un skaisti iekopto apkārtni, kas senioriem ļaus baudīt patīkamas vecumdienas. Tāda iespēja būs 46 cilvēkiem.
“SP Labāka Rītdiena” vadītāja Evija Ķelle teic, ka ir patīkami ienākt tikko izremontētās telpās: “Plašo sporta zāli izmantosim gan vingrošanai, gan sarīkojumiem. Iekārtojam istabiņas. Būtiski, ka katrā ir sanitārais mezgls, kuru varēs ērti izmantot tie, kas paši spēj pārvietoties. Rēķināmies gan, ka visbiežāk pie mums nonāks cilvēki, kuru veselības stāvoklis vairs neļauj pārvietoties. Vērtīgi, ka ēkā ir lifts, kas ļauj ērti pārvadāt arī gulošus cilvēkus.” Uzņēmums pagaidām ārpus novada nav izziņojis iespēju uzņemt klientus, bet pakalpojuma saņēmējus jau piesaka.
Pirms neilga laika “SP Labāka Rītdiena” izziņoja, ka meklē sociālo darbinieku, sociālo aprūpētāju, sociālo rehabilitētāju, medicīnas darbinieku, brīvā laika pavadīšanas organizatoru, pavāru. Kopumā senioru namā strādās 12-13 cilvēku. Daļa pretendentu jau pieņemti darbā, ar citiem notiek sarunas. Piesakās gan vietējie cilvēki, gan tālāk dzīvojoši.
Atjaunoto ēku ekspluatācijā nodeva šogad 10.oktobrī, bet sākums ir 2021. gada janvāris, kad parakstīja līgumu ar būvniekiem. Demontējot pārbūvējamo, atklāja, ka ēkas senākā daļa ir daudz sliktākā stāvoklī, nekā sākotnēji tika uzskatīts, bija vajadzīgi arī lielāki ieguldījumi, lai nepieciešamo izdarītu. Tad darba gaitu palēnināja starptautiskā situācija, februārī sākoties Krievijas pilna mēroga iebrukumam Ukrainā. Mainījās ierastie būvmateriālu piegādes ceļi, to sajuta arī šajā objektā. Bija arī sarežģījumi ar darbaspēku, nomainījās vairākas brigādes. Dace Bišere-Valdemiere neslēpa, ka brīžiem pārbūves pabeigšana šķita neiespējama. Tomēr, visiem neatlaidīgi sadarbojoties, rezultāts ir labs.
Bijušās skolas veidols ir saglabāts, radot vienotu ansambli dažādos laikos celtajām trim ēkām: vēsturiskajai skolai, piebūvei un sporta zālei. Telpas ir pārplānotas, kāpnes saglabājot vēsturiskajās vietās. Darbmācību kabinetu vietā ir izveidotas telpas administrācijai, dušu vietā, kas agrāk bija tikai pagrabā, ir saimniecības telpas, sanitārie mezgli iekārtoti katrā istabiņā. Vairākas vietas ēkā ir pārprojektētas, lai varētu ērti pārvietot ne tikai cilvēkus ratiņkrēslos, bet arī gulošos pacientus. Ir uzcelta jauna katlumāja. Ja iepriekš apkurei izmantoja malku, tagad siltumu nodrošina granulu katls. Ir ievilkta jauna ventilācija.
Vērtējot sarežģītākos darbus, Dace Bišere-Valdemiere norāda uz biezajiem vecā skolas nama mūriem, caur kuriem bija jāvelk caurules, jāievieto lifts, tāpat izaicinājums bija vēsturiskās ēkas sliktais stāvoklis. Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja vērtē: “Ja man tagad vēlreiz būtu priekšā tāds darbs, jau sākumā ļoti rūpīgi izstudētu likumus, kas attiecas uz šādu ēku būvniecību. Tāpat būtu skaidrs, ka tādas ēkas ir jāprojektē un jābūvē speciālistiem, kuriem ir pieredze sociālo aprūpes centru celtniecībā, svarīgas ir nianses. Ja tās nav zināmas, darbu gaitā nākas kaut ko labot. Bija grūti arī tāpēc, ka ne vienmēr objektā bija pietiekami daudz strādnieku. Uzņēmējs iesaistīja ukraiņu amatniekus, dažu brīdi strādāja celtnieki arī no eksotiskām valstīm.”
Projektā bija iekļauts arī telpu aprīkojums, bet no tā pašvaldība atteicās, līdzekļus ieguldot būvniecībā. “Pētot tirgu, sapratām, ka pakalpojuma sniedzēji aprīkojumu nodrošina paši. To apliecināja arī izsole, kurai bija pieteikušies divi pretendenti, viņi bija gatavi aprīkot telpas un sākt strādāt,” teic D. Bišere-Valdemiere. “Tāpat bijām plānojuši, ka līgumu slēgsim brīdī, kad ēka tiks nodota ekspluatācijā, bet tas ievilkās, tāpēc vienojāmies, ka līgumu parakstīsim, kad telpās jau varēs reāli sākt sniegt pakalpojumu. Sadarbība ar nomnieku ir ļoti laba, saprotamies un risinām visus aktuālos jautājumus.” Pašvaldība ar saviem spēkiem labiekārtojusi ēkas apkārtni, lai senioru mājas iemītniekiem ir patīkami gan pastaigāties pa teritoriju, gan lai no logiem paveras skaists skats, ne aizaugusi teritorija.
Lai bijusī Piebalgas skola pārtaptu par mūsdienīgu sociālās aprūpes centru, ieguldīts pašvaldības finansējums – nepilni divi miljoni eiro -, tajā skaitā valsts atbalstīts aizņēmums. Lai gan ieguldījums ir lielāks, nekā sākotnēji bija aprēķināts, Dace Bišere-Valdemiere uzsver, ka būtiskākais ir ilgtermiņa ieguvums: “Jaunpiebalgā ir saglāb-ta ļoti vēsturiska un skaista ēka un vieta. Ja šo darbu nebūtu paveikuši, tad nams aizietu nebūtībā, kā tas valstī notiek ar daudzām ēkām, kurām nav atrasts pielietojums. Tāpat būtiski, ka vietējiem iedzīvotājiem būs jaunas darbavietas. Ja apdzīvotajā vietā nav darbavietu, skolas, veikala, cilvēki dodas prom. Šobrīd daudzas pašvaldību ēkas pārtop par sociālās aprūpes centriem, pieprasījums pēc tiem ir liels.”
Komentāri