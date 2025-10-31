PIESLĒGTIES
Otrdiena, 4. novembris
Vārda dienas: Ērika, Dagnija
Drīzumā durvis vērs jaunais senioru nams "Piebalga"

Iveta Rozentāle
00:00
01.11.2025
190
Pans 1

Pilnībā atjaunota. Bijusī Piebalgas pamatskolas ēka ir pilnībā atjaunota, ēkas senākajai daļai, piebūvei un bijušajai sporta zālei tagad veidojot vienotu ansambli, kurā būs iespējams sniegt kvalitatīvus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. FOTO: Iveta Rozentāle

Aktīva rosība notiek Jaunpiebalgā bijušajā Pie­balgas pamatskolas ēkā. Rit pēdējie iekārtošanas un sakopšanas darbi, jo pavisam drīz jaunais sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs – senioru nams “Piebalga” vērs durvis klientiem. 7. novembrī centrā būs Atvērto durvju diena, kad ikvienam būs iespēja ieskatīties ēkas iekšienē un redzēt, kā tā atjaunota, savukārt 10. novembrī te ieradīsies pirmie klienti.

Atvērto durvju dienā paš­valdība svinīgi parakstīs līgumu ar SIA “SP Labāka Rītdiena”, kas pavasarī izsolē ieguva nomas tiesības uz 15 gadiem ar iespēju līgumu pagarināt, lai šajā ēkā sniegtu sociālos pakalpojumus. “Druva”, izstaigājot ēku kopā ar Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāju Daci Bišeri-Valdemieri, varēja novērtēt padarīto, gaišās, ērtās telpas un skaisti iekopto apkārtni, kas senioriem ļaus baudīt patīkamas vecumdienas. Tāda iespēja būs 46 cilvēkiem.

“SP Labāka Rītdiena” vadītāja Evija Ķelle teic, ka ir patīkami ienākt tikko izremontētās telpās: “Plašo sporta zāli izmantosim gan vingrošanai, gan sarīkojumiem. Iekārtojam istabiņas. Būtiski, ka katrā ir sanitārais mezgls, kuru varēs ērti izmantot tie, kas paši spēj pārvietoties. Rēķināmies gan, ka visbiežāk pie mums nonāks cilvēki, kuru veselības stāvoklis vairs neļauj pārvietoties. Vērtīgi, ka ēkā ir lifts, kas ļauj ērti pārvadāt arī gulošus cilvēkus.” Uzņēmums pagaidām ārpus novada nav izziņojis iespēju uzņemt klientus, bet pakalpojuma saņēmējus jau piesaka.

Pans 2
Ērtas istabiņas. Senioru namā būs vieta 46 iemītniekiem – gan ar istabiņām gulošiem pacientiem, kuri ir visu laiku aprūpējami, gan tādas, kur varēs dzīvot divi un trīs klienti. Šonedēļ notika pēdējie istabiņu iekārtošanas darbi, ievietojot gultas, skapīšus, uzstādot arī televizorus.
FOTO: Iveta Rozentāle

Pirms neilga laika “SP Labāka Rītdiena” izziņoja, ka meklē sociālo darbinieku, soci­ālo aprūpētāju, sociālo rehabilitētāju, medicīnas darbinieku, brīvā laika pavadīšanas organizatoru, pavāru. Kopumā senioru namā strādās 12-13 cilvēku. Daļa pretendentu jau    pieņemti darbā, ar citiem notiek sarunas. Piesakās gan vietējie cilvēki, gan tālāk dzīvojoši.

Atjaunoto ēku ekspluatācijā nodeva šogad 10.oktobrī, bet sākums ir 2021. gada janvāris, kad parakstīja līgumu ar būvniekiem. Demontējot pārbūvējamo, atklāja, ka ēkas senākā daļa ir daudz sliktākā stāvoklī, nekā sākotnēji tika uzskatīts, bija vajadzīgi arī lielāki ieguldījumi, lai nepieciešamo izdarītu. Tad darba gaitu palēnināja starptautiskā situācija, februārī sākoties Krievijas pilna mēroga iebrukumam Ukrainā. Mainījās ierastie būvmateriālu piegādes ceļi, to sajuta arī šajā objektā. Bija arī sarežģījumi ar darba­spēku, nomainījās vairākas brigādes. Dace Bišere-Valdemiere neslēpa, ka brīžiem pārbūves pabeigšana šķita neiespējama. Tomēr, visiem neatlaidīgi sadarbojoties, rezultāts ir labs.

Bijušās skolas veidols ir saglabāts, radot vienotu ansambli dažādos laikos celtajām trim ēkām: vēsturiskajai skolai, piebūvei un sporta zālei. Telpas ir pārplānotas, kāpnes saglabājot vēsturiskajās vietās. Darbmācību kabinetu vietā ir izveidotas telpas administrācijai, dušu vietā, kas agrāk bija tikai pagrabā, ir saimniecības telpas, sanitārie mezgli iekārtoti katrā istabiņā. Vairākas vietas ēkā ir pārprojektētas, lai varētu ērti pārvietot ne tikai cilvēkus ratiņkrēslos, bet arī gulošos pacientus. Ir uzcelta jauna katlumāja. Ja iepriekš apkurei izmantoja malku, tagad siltumu nodrošina granulu katls. Ir ievilkta jauna ventilācija.

Vērtējot sarežģītākos darbus, Dace Bišere-Valdemiere norāda uz biezajiem vecā skolas nama mūriem, caur kuriem bija jāvelk caurules, jāievieto lifts, tāpat izaicinājums bija vēsturiskās ēkas sliktais stāvoklis. Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja vērtē: “Ja man tagad vēlreiz būtu priekšā tāds darbs, jau sākumā ļoti rūpīgi izstudētu likumus, kas attiecas uz šādu ēku būvniecību. Tāpat    būtu skaidrs, ka tādas ēkas ir jāprojektē un jābūvē speciālistiem, kuriem ir pieredze sociālo aprūpes centru celtniecībā, svarīgas ir nianses. Ja tās nav zināmas, darbu gaitā nākas kaut ko labot. Bija grūti arī tāpēc, ka ne vienmēr objektā bija pietiekami daudz strādnieku. Uzņēmējs iesaistīja ukraiņu amatniekus, dažu brīdi strādāja celtnieki arī no eksotiskām valstīm.”

Projektā bija iekļauts arī telpu aprīkojums, bet no tā paš­valdība atteicās, līdzekļus ieguldot būvniecībā. “Pētot tirgu, sapratām, ka pakalpojuma sniedzēji aprīkojumu nodrošina paši. To apliecināja arī izsole, kurai bija pieteikušies divi pretendenti, viņi bija gatavi aprīkot telpas un sākt strādāt,” teic D. Bišere-Valdemiere. “Tāpat bijām plānojuši, ka līgumu slēgsim brīdī, kad ēka tiks nodota ekspluatācijā, bet tas ievilkās, tāpēc vienojāmies, ka līgumu parakstīsim, kad telpās jau varēs reāli sākt sniegt pakalpojumu. Sadarbība ar nomnieku ir ļoti laba, saprotamies un risinām visus aktuālos jautājumus.” Pašvaldība ar saviem spēkiem labiekārtojusi ēkas apkārtni, lai senioru mājas iemītniekiem ir patīkami gan pastaigāties pa teritoriju, gan lai no logiem paveras skaists skats, ne aizaugusi teritorija.

Lai bijusī Piebalgas skola pārtaptu par mūsdienīgu soci­ālās aprūpes centru, ieguldīts pašvaldības finansējums – nepilni divi miljoni eiro -, tajā skaitā valsts atbalstīts aizņēmums. Lai gan ieguldījums ir lielāks, nekā sākotnēji bija aprēķināts, Dace Bišere-Valdemiere uzsver, ka būtiskākais ir ilgtermiņa ieguvums: “Jaunpiebalgā ir saglāb-ta ļoti vēsturiska un skaista ēka un vieta. Ja šo darbu nebūtu paveikuši, tad nams aizietu nebūtībā, kā tas valstī notiek ar daudzām ēkām, kurām nav atrasts pielietojums. Tāpat būtiski, ka vietējiem iedzīvotājiem būs jaunas darbavietas. Ja apdzīvotajā vietā nav darbavietu, skolas, veikala, cilvēki dodas prom. Šobrīd daudzas pašvaldību ēkas pārtop par sociālās aprūpes centriem, pieprasījums pēc tiem ir liels.”

Domas un viedokļi

Sandra Deruma
Sandra Deruma

Krišjānim Baronam 190

08:15
03.11.2025
14
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Ragaviņās uz mežu? Nē, pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā

09:02
30.10.2025
26
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Valoda ir jāsvin, bet pirms tam jādomā un jāstrādā

09:00
29.10.2025
26
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Kontroles un brīvības līdzsvars

11:08
27.10.2025
26
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Aizstāvot vājākos, nekļūt pašiem vardarbīgiem

11:06
26.10.2025
29

Tautas balss

Laikam bez pabalsta neiztikt

08:19
03.11.2025
15
Līgatniete raksta:

“Radio pārraidē dzirdu, ka, lai varētu iztikt, cilvēkam mēnesī vajadzētu saņemt ap diviem tūkstošiem eiro. Bet mana pensija 490 eiro, kaut mūžā 32 gadus esmu cītīgi strādājusi. Kā lai izdzīvoju? Man ir 85 gadi, piepelnīties nevaru. Jāmaksā par komunālajiem pakalpojumiem, vajadzīgas zāles,” sacīja līgatniete un piebilda, ka nekad nevienam nav neko lūgusi, bet laikam vajadzēs […]

Kā indeksēt lielākās, kā mazākās pensijas

08:18
03.11.2025
16
Cēsniece raksta:

“Tiekoties ar kaimiņieni, saruna iegriezās arī par pensiju indeksāciju. Man pensija maza, tas, ko saņēmu oktobrī vairāk, arī nav daudz. Savukārt kaimiņienei pensijā vairāk par tūkstoti eiro mēnesī. Viņa teica, ka tie 50, 60 eiro, kas klāt, neko daudz vairs neizsaka, labāk jau vairāk būtu indeksējuši mazās pensijas, lai labāk cilvēkiem, kuriem ienākumi zem iztikas […]

Meitene un meitene … dušā

09:15
28.10.2025
62
1
Māmiņa raksta:

“Runājot par Stambulas konvenciju, dzirdēts, ka vīrietis, kas sevi uzskatot par sievieti, drīkstēšot iet sieviešu dušā. Man gribas teikt, ka arī sieviešu, īpaši jau pusaudžu vecuma meiteņu, kopēja mazgāšanās nav nemaz tik vienkāršs jautājums. Pro­tams, ir nepieņemami, ja sievietei piespiež atrasties vienās mazgāšanās telpās ar vīrieti, bet dažai meitenei atrasties tajās kopā ar citām sava […]

Vai jaunietis zina, kā gatavot malku

09:38
27.10.2025
30
Lasītājs L. raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka novada Sociālais dienests rīkoja malkas talku, kam vajadzēja, arī pamācīja, kā to labāk sagatavot. Iedomājos, ka šādu darbiņu vajadzētu pamācīt arī jauniešiem. Tagad, protams, visur, arī lielākoties individuālās mājās ir centrālā apkure, izmanto granulas, gāzi. Taču nekad nevar zināt, kāda situācija var rasties, prasme sagatavot malku var noderēt katram. Un vai tā […]

Lapu pūtējs ir, bateriju nav

12:37
26.10.2025
47
Pircēja raksta:

“Lielo tirdzniecības tīklu veikalos, kur pamatā ir pārtika, pārdod arī sadzīves elektriskās ierīces. Piemēram, ir lapu pūtējs, ko darbina baterijas. Taču komplektā to nav, un tajā veikalā vispār nav nopērkamas atbilstošas baterijas. Arī pārdevēji neko neprot paskaidrot. Žēl, ka tīklu veikalu īpašnieki un vadītāji neparūpējas, lai pircēji varētu saprast, ko un kā iegādāties. Cenas elektroierīcēm […]

