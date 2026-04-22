Dievs vada cauri dzīvei

Kalpojot misē, priesteris Bernards Kublinskis nosvinēja 95. jubileju
Kalpojot svētajā misē, Cēsu Romas katoļu Kristus Karaļa baznīcas priesteris Bernards Kublinskis atzīmē 95 gadu jubileju. Arī ikdienā viņš vada mises, brauc apciemot vecākos draudzes locekļus. Un tā jau 54 gadus kalpo cēsniekiem viņu draudzē.
“Kalpošana ir Dieva aicinājums, dāvana un reizē pienākums,” saka priesteris un “Druvai” atklāj sava mūža noslēpumu: “Man ne pret vienu nav dusmu, lai kā cilvēks pret mani izturējies, lai ko arī būtu darījis. Pateicos Dievam par katru dienu un lūdzos par tiem, kurus dzīvē esmu saticis. Paturot ticības gaismu sevī, to nododam citiem cilvēkiem apkārt. Katram ir jāspēj uzturēt savu garīgo līdzsvaru, jārūpējas, lai ir tīra sirdsapziņa. Vakarā vajag padomāt, ko šodien labu esmu izdarījis, ko devis citiem, ko sliktu, un to nožēlot.”
Par Bernarda Kublinska dzīvi var izlasīt viņa grāmatā “Svētceļojums mūža garumā”. Jubilejā, kad draudze un cēsnieki viņam teica laba vēlējumus un pauda apbrīnu par citiem atdoto mūžu, priesteris atgādināja, ka otram vajag labu vēlēt, ja ne ar darbiem, tad vismaz cilvēku uzklausīt, ar vārdu palīdzēt.
“Mums laimējies, ka draudzes mācītājs ir Bernards Kublinskis. Mēs draudzē esam jau gadu desmitus, kopš 80. gadiem,” pastāsta Andris Graudiņš, bet dzīvesbiedre Regīna piebilst, ka mācītājs abus laulājis, kristījis trīs bērnus, arī izvadījis ģimenei tuvos cilvēkus.
“Vienkāršs, atsaucīgs, vienmēr pieejams, stiprs savā ticībā un stiprina mūs,” saka Regīna.
Svēto misi no Cēsu baznīcas pārraidīja “Radio “Maria” Latvija”. Tā darbinieks Edgars Pakalns savulaik dzīvoja Cēsīs. “Iepazinos ar cēsnieci, un atnācām uz draudzi. Te iepazinām Bernardu. Priesteris vienmēr atvērts, atsaucīgs, plašu un mīļu sirdi kā tēvs, kurš atplestām rokām un ar smaidu gaida savus bērnus,” pastāsta E. Pakalns un piebilst, ka Bernards ir īpašs cilvēks, kuru vērts satikt ikvienam, kas meklē ceļu uz ticību Dievam. Edgars ar apbrīnu piemin priestera atsaucību. Bernards Kublinskis aizvien labprāt piedalās dažādos pasākumos, dodas, kur viņu aicina.
Jubileja tika svinēta priestera dzimtajā Kurmenē, Bauskas novadā, šīs nedēļas nogalē viņš dosies uz Skaistkalni, kur kalpos misē un piedalīsies sarunās. Baznīca atrodas12 kilometrus no priestera dzimtajām mājām.
Priesteris Rihards Rasnacis pateicās Dievam par Bernardam dāvātajiem dzīves gadiem un piebilda, ka tagad gan neviens Cēsu priesterim nevar pateikt: “Es viņu atceros kā mazu bērnu, kurš skraidīja zem galda.” Bernards gan var kavēties atmiņās, atcerēties un stāstīt, kas garajā un dāsnajā mūžā piedzīvots. Latvijas katoļu baznīcā viņš gados cienījamākais, bet cēsnieks uzreiz piebilst, ka kardināls Jānis Pujats ir gadu vecāks, taču Pujata kungs vairs ikdienā nevada mises, nekalpo draudzē.
“Katra diena man ir piepildīta. Mājās visu laiku skan radio “Maria” pārraides. Skatos televīzijā ziņas, lasu “Druvu”, jo jāzina, kas notiek pasaulē, Latvijā, novadā. Nedrīkst žēlot laiku lūgšanām, tās stiprina,” saka B. Kublinskis un ir pateicīgs tiem, kuri viņam līdzās ir ikdienā un palīdz, lai viņš nesavtīgi varētu kalpot Dievam un cilvēkiem.
Komentāri