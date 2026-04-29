Darbu meklē visa vecuma cilvēki

Šogad tradicionālais Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Vakanču gadatirgus Cēsīs notika neierastā vietā – izglītības iestādē, Cēsu 2. pamatskolā. To apmeklēja jaunieši, jaunās māmiņas, cilvēki, kuri pēkšņi palikuši bez darba vai ir pirmspensijas vecumā, tāpat arī ilgstošie bezdarbnieki.
“Mēs vēlamies uzrunāt ne tikai bezdarbniekus un darba meklētājus, bet arī jauniešus, lai viņi iepazītu novada darbavietas, darba devējus, zinātu, kādu profesiju mācīties, lai pēc tam varētu atgriezties savā novadā darba tirgū, turklāt nevis tikai pēc 35 gadu vecuma, bet jau ātrāk, uzreiz pēc studijām. Jo novadam darbiniekus vajag jau tagad, nevis pēc desmit divdesmit gadiem,” “Druvai” teic NVA Cēsu filiāles vadītāja Santa Brauere.
Šogad pasākuma apmeklētāji varēja ne tikai individuāli parunāties ar darba devēju, bet arī noskatīties uzņēmumu sagatavotās prezentācijas, uzklausīt atbildes uz publiski uzdotiem jautājumiem. Vakanču tirgū bija uzaicināti piedalīties dažādu nozaru divpadsmit darba devēji. “Vienmēr aicinām arī Nacionālos bruņotos spēkus ar domu, ka jaunieši, 12. klases puiši, bieži vien nezina, ko pēc skolas beigšanas darīt, un tad viņiem ir iespēja aiziet armijā, pēc tam jau var sākt domāt par karjeru dienestā vai citām iespējām,” skaidro S. Brauere. Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji informēja par karjeras iespējām, atalgojumu, dažādiem bonusiem.
“Druvai” bruņoto spēku pārstāvji atzina, ka šādi vakanču gadatirgi varētu notikt arī vidusskolās, kā arī pastāstīja, ka cilvēki interesējas, vai viņu profesija var būt noderīga bruņotajos spēkos, jo šajā jomā nepieciešami ne tikai karavīri, bet dažādi profesiju pārstāvji. Artis Dozītis uz Vakanču gadatirgu bija atnācis, lai uzzinātu tieši par iespēju dienēt armijā. Viņš mācās Cēsu Pilsētas vidusskolā un pēc 12. klases vēlas sākt strādāt. Viņam skolā patīk aizsardzības mācība un radinieki ir saistīti ar šo jomu, tāpēc dienests armijā šķiet ļoti saistošs.
Santa Brauere gan atzīst, ka lielāko daļu darba devēju ir jāpierunā piedalīties, bet ir tādi, kuri iesaistās visos NVA Vakanču gadatirgos, piemēram, VTU Valmiera, kuriem ir situācijas, kad vajadzīgi ļoti daudz autobusa šoferi visā Latvijas teritorijā, viņi katrā gadatirgū atrod kādu darba ņēmēju. Pirmo reizi Vakanču gadatirgū piedalījās uzņēmums “Plainstream”, kam ir birojs Cēsīs un kas Latvijā darbojas jau vairāk nekā 15 gadus. Tas piedāvā vakances telemārketinga operatoriem. Personāldaļas vadītāja Laura Šļivka vērtē, ka interese cilvēkiem ir, jautājums – vai tieši par konkrēto vakanci. “Šajā darbā galvenais, ko sagaidām, ka cilvēkam patīk ar citiem runāt. Darbiniekiem nav jāzvana nejaušiem cilvēkiem, bet gan uzņēmuma esošajiem klientiem. Ļoti labprāt gaidām arī cilvēkus bez jebkādām priekšzināšanām, jo visu apmācām. Darbs var būt piemērots gan māmiņām, gan cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jo ir iespējams strādāt arī attālināti.”
AS “Valmieras Stikla šķiedra” pārstāvji norādīja, ka uzņēmums piedāvā darbu arī cilvēkiem bez pieredzes, galvenais ir vēlme mācīties, kā arī uzņēmums nodrošina transportu uz darba vietu. Arī Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca informēja, ka ir vakances, kurās nav nepieciešama medicīniskā izglītība, maiņa ir 24 stundas, un mēnesī ir septiņas maiņas, tādēļ tās iespējams apvienot ar citu darbu. Atlases un apmācību speciālists Kevins Ratseps teic, ka darbinieki tiešām ir no visas Latvijas. No Cēsu novada šoreiz piedalījās AS “Cēsu Alus”, SIA “Staļi”, Sertifikācijas un testēšanas centrs.
NVA Cēsu filiāles vadītāja skaidro, ka šādi pasākumi visvairāk nepieciešami cilvēkiem, kuri pēkšņi palikuši bez darba, jo tiem, kuri ir ilgāku laiku bez darba, NVA piedāvā arī mentora pakalpojumu. Cēsnieks Mārtiņš ir pensijā, bet turpina strādāt. Tā kā iepriekšējais uzņēmums, kurā viņš strādāja, bankrotēja, tagad meklē jaunu darbu. Viņš ir pārliecināts, ja grib, darbu vienmēr var atrast. Rutai Purvinskai no Priekuļiem līdz pensijai palikuši pāris mēneši, tomēr arī viņa ir pārliecināta, ka jāturpina strādāt. Lai gan ir darbi, kas dzīvesvietas un ģimenes apstākļu dēļ nav iespējami, tomēr šeit uzzinājusi par vairākām vakancēm, kas varētu būt piemērotas.