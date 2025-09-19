PIESLĒGTIES
Sestdiena, 20. septembris
Vārda dienas: Guntra, Ginters, Marianna
Daļai novada apvienību apstiprina maksu par centralizētā siltuma piegādi

Andra Gaņģe
00:00
20.09.2025
8
Radiatori Apkurei

Cēsu novada dome 18.septembrī apstiprināja maksu par centralizēto siltumenerģiju novada apvienības pārvaldēs 2025./2026.gada apkures sezonā.

Pārgaujas apvienības pārvaldes teritorijā maksa par centralizētā siltuma piegādi katrā pagastā atšķiras. Stalbes pagastā cena ir 91,15 eiro/MWh, Straupes pagastā 107,56 eiro/MWh, Raiskuma – 108,49 eiro/MWh.

Līdzīgi Priekuļu apvienības pārvaldē katrā pagastā maksa par siltumu ir atšķirīga. Vismazāk -50,79 eiro/MWh – būs jāmaksā Liepas pagasta iedzīvotājiem, kas izmanto centralizēto siltumapgādi. Mārsnēnu pagastā pakalpojums maksās 99,40 eiro/MWh, Priekuļu pagasta 62,99 eiro/MWh.

Amatas apvienības pārvaldes administratīvajā teritorijā īpašumiem, kuriem centralizētā siltuma pakalpojumu nodrošina pārvalde, maksu veido divas komponentes – 2,64 eiro/m² un 79,16 eiro/MWh.
Vecpiebalgas apvienības pārvaldēs teritorijā dažiem objektiem pakalpojumu sniedz apvienības pārvalde, tiem centralizēti ražotā siltumenerģijas cena- 104,6 eiro/MWh.

Pārgaujas, Priekuļu, Amatas un Vecpiebalgas apvienību teritorijā noteiktā maksa stājas spēka 1.oktobrī, liecina domes deputātu apstiprinātais lēmuma projekts.

Tika skatīts arī lēmuma projekts par siltumpiegādes cenu objektiem, kur apkuri nodrošina SIA “Līgatnes komunālserviss”. Līgatnes apvienības pārvaldē bija paredzēts to noteikta 110,01 eiro/MWh*;Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes teritorijā – 108,63 eiro/MWh. Vecpiebalgas apvienības pārvaldē objektiem, kuriem siltumu gādā “Līgatnes komunālserviss”, maksa ir 115,58 eiro/MWh; Taču deputāti nobalsoja par lēmuma projekta atlikšanu. Tika izvērtēts, ka “Līgatnes komunālservisa” saražotā siltuma apjoms atbilst prasībai tarifus iesniegt apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK). Uzņēmuma būs jāuzsāk reģistrēšanās SPRK. Kamēr notiek šī procedūra, tarifus var apstiprināt pašvaldība.

Laikraksta “Druva” 19.septembra numurā publicēta informācija, ka siltuma cena apstiprināta arī objektiem, kuriem apkuri nodrošina “Līgatnes komunālserviss”. Laikā, kad domes deputāti sēdēs noslēguma nobalsoja par šī lēmuma projekta atlikšanu, laikraksts jau bija nosūtīts drukāšanai. Atvainojamies “Druvas” lasītājiem par kļūdaino informāciju.

*Visas cenas norādītas bez PVN.

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Katram savs piķis tuvāks

11:00
17.09.2025
24
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ne visiem Tēva diena ir svētki

08:44
15.09.2025
62
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Lieli un mazi “eksperti”

08:36
15.09.2025
20
Anna Kola
Anna Kola

Atceroties dienu, kura pirms 24 gadiem satrieca visu pasauli

17:44
12.09.2025
33
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Karā nosargāt savu kultūru

10:20
10.09.2025
33

Tautas balss

Mana nauda, bet izrīko banka

11:04
18.09.2025
25
1
Cēsnieks G. raksta:

“Saņēmu no bankas ziņu, ka samazināšot manai kartei skaidras naudas izņemšanas limitu. Ja es nepiekrītot, varot no bankas pakalpojuma atteikties. Tas gan man liekas dīvaini. Faktiski tā piespiedu kārtā man norāda, cik naudas vienā reizē varu izņemt. Tur, bankas kontā, taču ir manis nopelnītais. Vai tiešām es ar to nedrīkstu rīkoties, kā vēlos? Vai te […]

Jādomā, soliņu pietiks

11:03
17.09.2025
21
Lasītāja G. raksta:

“Priecājos, cik ātri un kārtīgi strādā būvnieki Cēsu Stacijas laukumā. Darbs raiti iet uz priekšu, drīz būs jauns, ērts un moderns laukums. Jācer, ka būs pietiekami daudz soliņu, bet pagaidu pieturvietās to gan bija ļoti maz. Ar autobusu jau lielākoties brauc vecākā gadagājuma cilvēki. Grūti nostāvēt kājās, pat ja jāgaida minūtes desmit, piecpadsmit. Domāju, gan […]

Mazajām pensijām – lielāku indeksu

08:55
09.09.2025
43
Cēsniece raksta:

“Valdība ziņo, ka 1.oktobra pensiju indeksācija visiem krietni paaugstinās pensijas, taču mazo pensiju saņēmējiem palielinājums mazs. Indekss, ko piemēro, vienāds gan tiem, kas vecuma pensijā saņem tūkstoti, gan tiem, kam tikai mazliet vairāk par trīs simtiem eiro mēnesī. Tas nav taisnīgi. Mazo pensiju saņēmējiem kāpinājumu vajadzētu lielāku. Man, piemēram, arī pēc indeksācijas pensija būs tikai […]

Pilsētā skan brīvā doma

08:55
08.09.2025
30
Lasītāja Velta raksta:

“Cik jauki, ka Cēsīs atgriežas Dzejas dienas. Svētdien pilsētā dažādās vietās skanēs vārsmas. Uzstāsies gan brieduma paaudzes dzejnieki Guntars Godiņš un Jānis Rokpelnis, no jaunās paaudze Sandra Marta Grudule. Būs vēl arī citi. Par to prieks. Cēsīs atkal vairāk dzirdama brīvā doma ne tikai elitāros pasākumos, bet arī pilsētvidē. Tur tai līdzi dzīvot var ikviens […]

Par ielu remontiem jāpriecājas

12:21
31.08.2025
33
Lasītāja raksta:

“Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

