Daļai novada apvienību apstiprina maksu par centralizētā siltuma piegādi

Cēsu novada dome 18.septembrī apstiprināja maksu par centralizēto siltumenerģiju novada apvienības pārvaldēs 2025./2026.gada apkures sezonā.
Pārgaujas apvienības pārvaldes teritorijā maksa par centralizētā siltuma piegādi katrā pagastā atšķiras. Stalbes pagastā cena ir 91,15 eiro/MWh, Straupes pagastā 107,56 eiro/MWh, Raiskuma – 108,49 eiro/MWh.
Līdzīgi Priekuļu apvienības pārvaldē katrā pagastā maksa par siltumu ir atšķirīga. Vismazāk -50,79 eiro/MWh – būs jāmaksā Liepas pagasta iedzīvotājiem, kas izmanto centralizēto siltumapgādi. Mārsnēnu pagastā pakalpojums maksās 99,40 eiro/MWh, Priekuļu pagasta 62,99 eiro/MWh.
Amatas apvienības pārvaldes administratīvajā teritorijā īpašumiem, kuriem centralizētā siltuma pakalpojumu nodrošina pārvalde, maksu veido divas komponentes – 2,64 eiro/m² un 79,16 eiro/MWh.
Vecpiebalgas apvienības pārvaldēs teritorijā dažiem objektiem pakalpojumu sniedz apvienības pārvalde, tiem centralizēti ražotā siltumenerģijas cena- 104,6 eiro/MWh.
Pārgaujas, Priekuļu, Amatas un Vecpiebalgas apvienību teritorijā noteiktā maksa stājas spēka 1.oktobrī, liecina domes deputātu apstiprinātais lēmuma projekts.
Tika skatīts arī lēmuma projekts par siltumpiegādes cenu objektiem, kur apkuri nodrošina SIA “Līgatnes komunālserviss”. Līgatnes apvienības pārvaldē bija paredzēts to noteikta 110,01 eiro/MWh*;Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes teritorijā – 108,63 eiro/MWh. Vecpiebalgas apvienības pārvaldē objektiem, kuriem siltumu gādā “Līgatnes komunālserviss”, maksa ir 115,58 eiro/MWh; Taču deputāti nobalsoja par lēmuma projekta atlikšanu. Tika izvērtēts, ka “Līgatnes komunālservisa” saražotā siltuma apjoms atbilst prasībai tarifus iesniegt apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK). Uzņēmuma būs jāuzsāk reģistrēšanās SPRK. Kamēr notiek šī procedūra, tarifus var apstiprināt pašvaldība.
Laikraksta “Druva” 19.septembra numurā publicēta informācija, ka siltuma cena apstiprināta arī objektiem, kuriem apkuri nodrošina “Līgatnes komunālserviss”. Laikā, kad domes deputāti sēdēs noslēguma nobalsoja par šī lēmuma projekta atlikšanu, laikraksts jau bija nosūtīts drukāšanai. Atvainojamies “Druvas” lasītājiem par kļūdaino informāciju.
*Visas cenas norādītas bez PVN.
