PIESLĒGTIES
Trešdiena, 29. oktobris
Vārda dienas: Ņina, Ninona, Antoņina, Oksana
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Cēsu Valsts ģimnāzijas 100 gades svētku kulminācija – salidojums

Iveta Rozentāle
00:00
29.10.2025
4
Cvg 21

Godina. Absolventi un šodienas ģimnāzisti ar aplausiem sveica ilggadējo Cēsu Valsts ģimnāzijas direktori Guntu Bērziņu, kura skolu vadīja līdz 2022.gadam, un Ivaru Zemīti, kurš bija mācību iestādes direktors no 1984. līdz 2022.gadam. FOTO: Sintija Lazdiņa

Ar emocijām un atmiņām piepildītu koncertuzvedumu “Siltā gaismā” un sirsnīgu absolventu tikšanos noslēdzās bagātīgo notikumu ceļš uz Cēsu Valsts ģimnāzijas (CVĢ) simtgadi.

Nākot uz jubilejas koncertu sporta centrā “Cēsis”, katrs aizdomājās, kas skolas laikā bijis svarīgi, kas spilgtākais palicis atmiņā un kas paņemts līdzi tālākai dzīvei. Pasākums ar dziesmām, dejām, atmiņu stāstiem, fotogrāfijām un video veda cauri ne tikai skolas desmitgadēm, bet arī katra atmiņām par mācību laiku. Sajūtās ieveda gan zvans uz katru stundu, izsaukšana klases priekšā, dzejoļa deklamācija, atgādinājums par sporta stundām, ekskursijām, talkām, pulciņiem, olimpiādēm, skolas dienu mīlestību un arī skolas himnu “Skolas gadi”, kura pasākumā vienlaicīgi izskanēja Latvijas Skolu dziesmu un deju svētku ierakstā, absolventu kora un skatītāju balsīs.

Svinot lielo gadskārtu, paldies tika teikts direktoriem un skolotājiem, labus vārdus sacīja skolēni un absolventi, no kuriem daudzi bija iesaistījušies pasākuma vadīšanā. Īpašu Lie­lās piederības balvu saņēma Lazdiņu un Siliņu ģimene, kuras vairākās paaudzēs bijušas saistītas ar Cēsu Valsts ģimnāziju.

Cvg Slf 13
Satikšanās. Skolas gaiteņos vienmēr ritējusi aizraujoša dzīve. Ģimnāzijas jubilejas reizē tā bija vieta, kur satikties ar sen neredzētiem vai ikdienā zināmiem cilvēkiem. CVĢ direktore Ina Gaiķe ar Juri Kozlovski un Mārtiņu Jarohoviču. FOTO: Sintija Lazdiņa
Cvg 61
Deja un laiks. Dejotāji un dziedātāji atspoguļoja dažādos laikus, kas piedzīvoti skolā. FOTO: Sintija Lazdiņa

Ilggadējais direktors Ivars Zemītis, daloties spilgtākajos iespaidos par skolu, sacīja, ka visspilgtāk atmiņā palikusi pirmā iepazīšanās ar draudzīgo skolotāju un skolēnu kolektīvu. Arī bijusī CVĢ direktore Gunta Bērziņa vērtēja, ka tieši ar šādiem skolotājiem un skolēniem bija iespējams saņemt Valsts ģimnāzijas statusu. Viņa pēc 77 skolas pastāvēšanas gadiem kļuva par pirmo direktori sievieti un amatā aizvadīja 20 gadus. Viņa sacīja: “Man liekas, mans laiks bija gaismas piepildīts. Domāju, mēs vienmēr esam veiksmīgi pratuši sabalansēt mācību un ārpusstundu darbu, jauktais koris vienmēr ir bijis skolas gods un simbols, mums bijuši ļoti daudzi ārpusstundu pulciņi. Un liels prieks par tradīciju organizēt absolventu salidojumus, kur satiktie ļoti silda sirdi un ļauj lidot mazliet virs zemes.”

Svētkos mācību iestādi sveica arī Cēsu novada pašvaldības vadītājs Jānis Rozenbergs un viņa vietniece Inese Suija-Markova, skolas absolvente. Viņa tajā arī strādājusi: “Šīs skolas absolventi turas kopā un atgriežas arī pēc daudziem gadiem. Šī skola ir Cēsu inteliģences un radošuma centrs, un tā ļoti piestāv Cēsīm, jo skola tāpat kā Cēsis ir ambicioza, radoša, uz attīstību vērsta, ļoti patriotiska un ar augstu piederības sajūtu.” Savukārt Jānis Rozenbergs sveicināja visus, kuri smēlušies gaismu un dāvājuši gaismu šajā skolā, kā arī pirmo paldies sacīja pasākuma režisorei Inesei Lācei un radošajai komandai. Viņa kopā ar direktori jau pirms diviem gadiem sāka veidot lielā svētku notikuma ideju un scenāriju. J. Rozenbergs pievienojās pārliecībai, ka CVĢ vienmēr ir tiekusies uz izcilību, tāpēc sacīja paldies visiem direktoriem, viņu vadības komandām, skolotājiem, atbalstītājiem un visiem, kas izvēlējušies šo skolu un nesuši tās vārdu gan šeit Cēsīs, gan Latvijā, gan pasaulē.

Tagadējā CVĢ direktore Ina Gaiķe sacīja: “Man ir ļoti liels gods, lepnums, aizkustinājums un arī atbildība būt skolas lielajā jubilejā, īpaši tāpēc, ka es esmu šīs skolas absolvente, skolotāja un nu jau ceturto gadu direktore. Skola, kas piedzīvojusi simts gadus, vairs nav tikai skola, kas māca, tā ir skola, kur laiks kļūst par skolotāju. Šodien mēs pāršķīrām brīnišķīgas simt lappuses, kuras ierakstītas kā viens stāsts, gaišs un pamatīgs, Cēsu Valsts ģimnāzijas lielajā grāmatā un vieno mūs visus zālē esošos. Mēs katrs esam veidojuši šo skolu stipru, varenu, drošu un nelokāmu. Šodien man blakus ir jaunieši, viņi ir tie, kas sāk rakstīt nākamās simt lappuses Cēsu Valsts ģimnāzijas vēsturē.”

Cvg 89
Leģenda. Helēna Sermole pazīstama daudzām cēsnieku paaudzēm. Sporta skolotāja, kas pirms dažiem gadiem nosvinēja 90.jubileju, arī svētku koncertā visus aicināja uz mazo sporta stundu un izkustēšanos. FOTO: Sintija Lazdiņa

Vislabākās atmiņas par skolu

Absolventi pulcējās kuplā skaitā, izstaigājot atjaunoto skolas ēku, kas celta 20.gadsimta 30.gados. Visvecākais no absolventiem, kas bija ieradies, bija Verners Putniņš, kuram ir 97 gadi. Viņš skolu absolvēja 1949. gadā. Viesu grāmatā V. Putniņš ierakstīja: “Paldies par šo skaisto, organizēto tikšanos ģimnāzijā tās 100 gadē! Lai priekšmetu pasniegšana notiek tādā pat līmenī kā līdz šim.”

“Druva” skolas sestajā kabinetā satika absolventus, kuri beiguši skolu 1966. gadā un agrāk. Māra Runde-Pīrsone (tobrīd Zirne) skolu absolvēja 1959. gadā. Viņa pastāstīja: “Liktenis mani ir aizvedis uz Liepāju, kur arī strādāju skolā, bet Cēsis man ir ļoti tuvas, te vismaz reizi gadā atbraucu. Tā man ir kā svēta vieta, kurai jāpieskaras, un tad var dzīvot atkal tālāk. Par skolu man ir vislabākās atmiņas, tāpēc uz to neatbraukt nemaz nav iespējams. No manas klases šodien esam četri.”

Aleksandrs Kiršteins, kurš skolu absolvēja 1966. gadā, sacīja: “Nāku no Piebalgas, kur beidzu Ogrēnu skolu, bet tālāk ceļš atveda uz šo skolu. Te ielika spēcīgus pamatus ne tikai latviešu valodā, bet arī dabaszinībās, vēsturē, fizikā. Turklāt mums bija tā laime, ka bija skolotājs Arturs Dronis, kurš ielika ļoti labus pamatus un interesi par mākslu un mākslas vēsturi. Šī bija viena no retajām skolām, kurā tajā laikā mācīja mākslas vēsturi, turklāt tik augstā līmenī, ka pat augstskolā arhitektos nebija tik augsts līmenis. Un zināšanas, ko šeit ieguvu, bija tādas, ka varēju izturēt lielo konkursu, iestājoties augstskolā. Prieks redzēt, ka skola turpina attīstīties, viss notiek. Cēsu Valsts ģimnāzija ir viena no labākajām skolām Latvijā.”

Daloties sajūtās no pasākuma, Māra teica, ka visspilgtāk uzrunāja kora fotogrāfija, kas uzņemta 1957. gada. Tajā redzama arī viņa, un tā parāda skolas himnas “Skolas gadu” pirmatskaņojumu: “Liels paldies skolai par milzīgo darbu, kas ir ielikts pasākuma organizēšanā, tas bija ļoti jauki.” Arī Aleksandrs atzinīgi vērtē koncerta daļu, atzīstot to par ļoti latvisku: “Un patīkami skatīties uz jauniešiem, kas bija te, un arī tiem, kuri devušies pasaulē. Skola tiešām ir tāda, ka jaunieši bez problēmām var atrast darbu jebkur pasaulē. Un pasaule jau ir maza, ik uz soļa tajā satiekami cēsnieki. Arī man Piebalgā kaimiņos dzīvo gan Jānis Endele, gan Uldis Pīlēns.”

Cvg 1
Laiks nav pazudis. 6. kabinetā pulcējās absolventi, kuri skolu beiguši 1966. gadā un agrāk. FOTO: Iveta Rozentāle

Mūzika ir skaņās pārvērsta matemātika

Īpašu – Lielās piederības balvu – saņēma CVĢ skolotāja Inese Lazdiņa. Visa viņas ģimene saistīta ar šo mācību iestādi. I.Lazdiņas mamma te strādāja vakarskolā, kā arī aizvietoja matemātikas skolotājas. Inese pati te mācījusies vidusskolas laikā, pēc tam sākusi un turpina strādāt, te daudzus gadus strādājis arī vīrs. Un visi trīs ģimenes bērni beiguši šo skolu. Te dēls deju kolektīvā ieskatījies skolas biedrenē, savā nākamajā sievā. Saskaitot kopā katra skolā pavadītos gadus, iznāk, ka dzimta skolā aizvadījusi jau 108 gadus.

Cvg 2
Piederības balva. Lazdiņu ģimene un Inese Lazdiņa saņēma Lielo piederības balvu. FOTO: Iveta Rozentāle

Jau vidusskolā Inese Lazdiņa zināja, ka vēlas kļūt par skolotāju, tikai nebija pārliecināta, vai kļūt par klavierskolotāju vai matemātikas skolotāju, tāpēc mācījās gan vidusskolā f klasē, kas bija matemātikas pedagoģijas klase, gan Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā. Tomēr liktenis aizveda uz Latvijas Universitāti, pēc kuras absolvēšanas bija brīva matemātikas skolotāja vieta šajā skolā. “Esmu sapratusi, ka dzīvē viss notiek pat labāk, nekā pats esi plānojis. Jau daudzus gadus esmu ne tikai matemātikas skolotāja, bet arī koncertmeistare, arī mūsu skolas deju kolektīvam “Kande”, strādājot kopā ar Andi Kozaku. Tā varu izpausties abās jomās,” saka Inese. Arī deja skolotājai ir tuva jau no mazām dienām. Viņa teic: “Atceros, kad biju maziņa, uzliku radio un man patika tautas mūzika, patika pie tās dejot. Kad man bija četri gadi, mammīte strādāja šajā skolā un aktu zālē notika deju kolektīva mēģinājumi. Es ar savu lellīti padusē sēdēju uz kāpnītēm un skatījos, kā skolēni dejo. Man par šo skolu ir ļoti daudz atmiņu.”

Skolotājai līdz šim bijušas astoņas audzināmās klases. Ir absolventi, ar kuriem satiekas ikdienā, bet citiem – tieši salidojumā. “Ir vienreizēja sajūta, tik daudz labu vārdu un tik daudz ziedu, jūtos gandrīz kā 1. septembrī. Bet tāpat bijušo audzēkņu gaitām sekoju līdzi arī “Druviņā”. Man ir savākti izgriezumi par visiem saviem audzināmajiem. Un katrai klasei iekārtots bilžu albums,” atzīstas Inese.

Inese Lazdiņa ir priecīga, ka ģimnāzija atkal ir vēsturiskajā, nu jau atjaunotajā ēkā: “Šī man ir mīļa skola, priecājos te strādāt, priecājos par kolēģiem, par jauniešiem, kuri dod man enerģiju un kuriem es dodu enerģiju. Katra stunda, diena, klase ir citāda, un man ir prieks, ka daru to, kas man patīk un kas man ir sirdij tuvs. Ceru tā arī turpināt.”

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Jāpārliecina, ka bibliotēkā ir interesanti

00:00
28.10.2025
45
3

Vairāk nekā 90 bibliotekāru no Smiltenes, Gulbenes, Valmieras, Valkas, Alūksnes, Madonas, Limbažu novadiem satikās Cēsu Centrālās bibliotēkas rīkotajā konferencē “Bibliotēka – vieta katram, telpa visiem”, kas notika Raiskumā. Reizi gadā saaicināt kolēģus, diskutēt, uzklausīt dažādu jomu speciālistus  par bibliotēkām aktuālu tēmu jau ir tradīcija. “Gan publiskajām, gan skolu bibliotēkām problēmas ir vienādas. Šoreiz uzmanību pievērsām […]

Bib

Sadziedāties ar 100 gadu vēsturi

00:00
27.10.2025
162

Cēsu Valsts ģimnāzija (CVĢ) sestdien ar svinīgu koncertuzvedumu godinās šīs izglītības iestādes izdzīvoto gadu simteni. Ar dažādiem nosaukumiem un pie dažādām valsts iekārtām šī izglītības iestāde būs sagaidījusi savus 100. Apaļās jubilejas svētku koncerts būs īpašs ne tikai ar līdz šim lielāko absolventu kori, bet arī vēsturisku sadziedāšanos ar simtgadīgu ierakstu no skolas dibināšanas pasākuma. […]

Cvg 1 Lpp

“Vienotā pietura” daudzdzīvokļu ēku siltināšanā būtu vēlama

00:00
26.10.2025
55

Lai gan dažādās Latvijas vietās atbildīgās instances ir atradušas visai dažādus veidus, kā cilvēkus “iekustināt” interesei par savas kopīgās dzīvokļu mājas siltināšanu, pret ideju par vismaz vienu algotu atbalsta speciālistu iedzīvotājiem katrā reģionā vai pat novadā nav neviens. Tā varētu rezumēt piektdien Līgatnē notikušās konferences secinājumus, tiesa, katrs diskusijas dalībnieks no savas pieredzes piemetināja vēl […]

Energoefektivitate Un Ilgtspejiga Mobilitate Konference (1)

Mārsnēnos top Klabes parks

00:00
25.10.2025
99

Aizvadītajā svētdienā teju pussimts dažādu paaudžu mārsnēniešu satikās Klabes birzītē. Līdzi bija gan kāda kociņa vai košumkrūma stāds, gan lāpstas. Jaunajā Klabes meža parkā iestādīja vairāk nekā 65 ozolus, arī egles, bērzus, tāpat skaisti zaļos vītoli, skābarži, ziedēšanas laikā ikvienu priecēs hortenzijas, spirejas, ceriņi. “Divās vietās tika iesēts valrieksts, cerot, ka uzdīgs un izaugs,” stāsta […]

Klabe

Darba tirgus mainās – kādas izglītības programmas platformā STARS aicināti apgūt pieaugušie Vidzemē?

13:06
24.10.2025
39

Uzsverot mācīšanās nozīmi visa mūža garumā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) šoruden uzsākusi pieaugušo izglītības kampaņu “Atjaunini prasmes un zināšanas!”, vienlaikus aicinot iedzīvotājus veidot individuālos mācību kontus (IMK) prasmju pārvaldības platformā STARS. Pēc IMK izveides pieaugušie Vidzemē ir aicināti apgūt, piemēram, aprūpētāja, automehāniķa, metinātāja un citas profesijas, kā arī pilnveidot profesionālās prasmes būvniecības, enerģētikas, IT, […]

Publicitātes Foto Atjaunini Prasmes Un Zināšanas

Kā parasti, oktobra pēdējā svētdienā pārejam uz ziemas laiku

11:03
24.10.2025
22

Svētdien pulksteņa rādītāji būs jāpagriež  vai jāiestata stundu atpakaļ. Tas, protams, attiecas uz pulksteņiem, kas nav savienoti ar internetu un kuriem rādījuma maiņa nenotiek automātiski. Atbilstoši normatīvajiem ak­tiem Latvijā tāpat kā citās Eiropas Savienības valstīs no vasaras laika pāreja uz joslas laiku šogad notiek 26. oktobrī plkst. 4.00. Ierasti mēs pulksteņa rādītāju pagriešanu rudenī saucam […]

Mateo Gobo Photography

Domas un viedokļi

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Kontroles un brīvības līdzsvars

11:08
27.10.2025
16
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Aizstāvot vājākos, nekļūt pašiem vardarbīgiem

11:06
26.10.2025
20
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Cer uz labsajūtu, bet atnāk nāvīte

11:05
25.10.2025
89
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nedaudz iespringt līdz laimei

12:45
22.10.2025
27
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Rudens demonizēšana

10:03
21.10.2025
36

Tautas balss

Meitene un meitene … dušā

09:15
28.10.2025
23
1
Māmiņa raksta:

“Runājot par Stambulas konvenciju, dzirdēts, ka vīrietis, kas sevi uzskatot par sievieti, drīkstēšot iet sieviešu dušā. Man gribas teikt, ka arī sieviešu, īpaši jau pusaudžu vecuma meiteņu, kopēja mazgāšanās nav nemaz tik vienkāršs jautājums. Pro­tams, ir nepieņemami, ja sievietei piespiež atrasties vienās mazgāšanās telpās ar vīrieti, bet dažai meitenei atrasties tajās kopā ar citām sava […]

Vai jaunietis zina, kā gatavot malku

09:38
27.10.2025
22
Lasītājs L. raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka novada Sociālais dienests rīkoja malkas talku, kam vajadzēja, arī pamācīja, kā to labāk sagatavot. Iedomājos, ka šādu darbiņu vajadzētu pamācīt arī jauniešiem. Tagad, protams, visur, arī lielākoties individuālās mājās ir centrālā apkure, izmanto granulas, gāzi. Taču nekad nevar zināt, kāda situācija var rasties, prasme sagatavot malku var noderēt katram. Un vai tā […]

Lapu pūtējs ir, bateriju nav

12:37
26.10.2025
19
Pircēja raksta:

“Lielo tirdzniecības tīklu veikalos, kur pamatā ir pārtika, pārdod arī sadzīves elektriskās ierīces. Piemēram, ir lapu pūtējs, ko darbina baterijas. Taču komplektā to nav, un tajā veikalā vispār nav nopērkamas atbilstošas baterijas. Arī pārdevēji neko neprot paskaidrot. Žēl, ka tīklu veikalu īpašnieki un vadītāji neparūpējas, lai pircēji varētu saprast, ko un kā iegādāties. Cenas elektroierīcēm […]

Aizstāv veselības ministru

12:36
25.10.2025
23
Lasītāja no Vaives puses raksta:

“Pilnībā piekrītu veselības ministra Hosama Abu Meri šogad teiktajam, ka ārstam darba samaksa jāsaņem par darbu, bet ne par to, ka viņš ir ārsts. Atalgojumi, kas šonedēļ parādījās internetā, pierāda, ka ārstu darba samaksa ir pat ļoti augsta, salīdzinot ar citām arī svarīgām profesijām. Tāpēc nevaru piekrist medicīnas darbinieku arodbiedrības prasībām vēl paaugstināt budžeta finansējumu […]

Ielas remonts ievilcies

12:48
23.10.2025
44
Kārlis raksta:

“Krišjāņa Valdemāra iela Cēsīs izskatās traki. Remonts ievilcies, ziema nāk virsū, kā cilvēki varēs izstaigāt? Tur ir neredzīgo bibliotēka, zobārst­niecība, strādā mazie uzņēmēji. Cilvēkiem grūti piekļūt, jāmeklē pakalpojums citur, savukārt pakalpojumu sniedzējiem tie ir zaudējumi,” pārdomās dalījās Kārlis.

Sludinājumi

Citi

06:47
23.10.2025
11

Lapu vākšana, mulčēšana kā arī izvešana. 22826998

Citi

23:57
09.10.2025
32

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

21:57
01.10.2025
27

Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054