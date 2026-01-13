PIESLĒGTIES
Trešdiena, 14. janvāris
Vārda dienas: Roberts, Roberta, Raitis, Raits
Cēsu Pilsētas vidusskolas 1. - 6. klašu skolēni mācās izremontētās telpās

Andra Gaņģe
02:00, 14. Jan, 2026

Svarīga arī vide. Vakar, 12. janvārī, Pilsētas vidusskolas sākumskolas vecuma audzēkņi varēja priecāties par izremontētajām telpām un jaunajām mēbelēm. FOTO: cesis.lv

Cēsu pilsētas vidusskolas 1. – 6. klases audzēkņi 12.janvārī uzsāka mācību gada otro semestri atjaunotajās skolas telpās.

“Tas izdevās, pateicoties vidusskolas pārdomāti organizētajam darbam mācību telpu iekārtošanā. Lai aprīkotu klases ar mēbelēm un citu vajadzīgo, nedēļas nogalē strādāja visi skolas darbinieki. Necerēti labu atbalstu sniedza audzēkņu vecāki, atsaucoties vidusskolas aicinājumam iesaistīties,” pauda Cēsu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Dina Dombrovska. D. Dombrovska norādīja, ka skolā būvdarbi turpinās, bet radīta droša vide, lai bērni varētu ēkā pārvietoties, piemēram, droša pāreja uz ēdamzonu.

Pilsētas vidusskola savā feisbuka kontā pateikusies visiem, kas piedalījās pēdējos darbos, lai 1. – 6. klašu skolēni varētu uzsākt mācības sakārtotā vidē: “..plecu pie pleca, lieli un mazi, strādājām ar vienu mērķi, lai pirmdien 1. – 6. klašu skolēni var droši un ar prieku uzsākt mācības. Kad darām kopā, top ne tikai sakārtota vide, bet arī veidojas spēcīga CPV savējo kopiena. Esam stipra komanda, un ir sajūta, ka esam cits citam.”
“Druva” pagājušajā nedēļā rakstīja, ka Cēsu Pilsētas vidusskolas 1. – 6. klašu skolēniem šī mācību gada otrais semestris sāksies par nedēļu vēlāk, nevis 5. janvārī, kā paredz Ministru kabineta noteikumi, bet gan 12. janvārī. Mācību iestādes sākumskolas klasēm par nedēļu pagarināts ziemas brīvlaiks, jo iekavējies skolas ēkas remonts. Saistībā ar ziemas brīvdienu pagarināšanu Cēsu Pilsētas vidusskolas 1. – 6. klasēm par nedēļu – līdz 5. jūnijam – pagarināts arī mācību gads.

1

