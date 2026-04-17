Cēsu Invalīdu biedrībai jauns priekšsēdētājs

Cēsu Invalīdu biedrības pilnsapulces un vienlaicīgi 36 gadu pastāvēšanas svinību laikā notika valdes priekšsēdētāja pārvēlēšana. Par jauno priekšsēdētāju ievēlēts Ainārs Danga.
Jau pērn ilggadējais biedrības priekšsēdētājs Indulis Balodis rosināja organizācijas vadībai izraudzīties citu kandidātu, ņemot vērā, ka viņam jau pāri 80 gadiem, turklāt šogad aprit 30 gadi, kopš viņš vada biedrību. Tomēr valde viņu aicināja vēl vismaz gadu palikt esošajā pozīcijā. I. Balodis piekrita, bet bija cieši apņēmies šogad amatu nodot tālāk. Kā viens no variantiem bija līdzšinējā valdes locekle Silvija Circene, tomēr viņa norādīja, ka nevar amatu uzņemties, jo ir daudz citu pienākumu, kas prasa daudz laika. Tad sapulce izvirzīja A. Dangu, un viņu vienbalsīgi ievēlēja par priekšsēdētāju.
Ainārs Danga klātesošos iepazīstināja ar sevi. Savukārt uz “Druvas” jautājumu, ko šajā amatā viņam svarīgi turpināt vai attīstīt, A. Danga atbildēja: “Indulis savos 30 darba gados ir izdarījis ļoti daudz, gan pacīnījies ar valdību, gan realizējis ļoti daudz projektu. Šis darbs nedrīkst apstāties. Nāku ar domu, pirmkārt, ka jāturpina projekti, kas palīdzēs biedrībai un biedrības biedriem. Otrkārt, tā kā pirms 36 gadiem biedrības biedru bija simti, bet tagad palikuši 90, no kuriem aktīvi 45, 50, tad ir doma strādāt, lai palielinātu biedru skaitu, veicinātu aktivitātes un izzinātu cilvēku ar invaliditāti intereses visās jomās.”
Jaunā valdes priekšsēdētāja dzīve aizrit Rīgā, viņš ir Latvijas Invalīdu biedrības valdes loceklis, darbojas biedrības “Vienoti mūzikā” valdē. A. Danga norāda, ka viņa darbība norit ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā: “Tā kā esmu kultūras darbinieks, darbojos ļoti daudzās jomās, tāpēc vēl viens aspekts, ko vēlos attīstīt arī Cēsu Invalīdu biedrībā, ir kultūras pasākumi. Kultūras pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti nereti nav īsti pieejami. Vēlos rast iespēju biedriem braukt uz sarīkojumiem, piedalīties, iespējams, arī attīstīt kultūras aktivitātes biedrībā, piemēram, izveidot kori vai deju kolektīvu. Domu ir ļoti daudz, bet viss ir atkarīgs no tā, kādas būs pašu biedru vēlmes.”
“Druvai” I. Balodis apliecināja, ka no biedrības neaiziet, paliek valdē un noteikti arvien būs biedrībā sastopams. Par viņa nozīmīgo devumu daudzi veltīja atzinīgus vārdus. Pateicību ilggadējam priekšsēdētājam izteica gan organizācijas valde, gan Cēsu novada pašvaldības Sociālais dienests, arī Latvijas Sarkanā Krusta Vidzemes komitejas Cēsu birojs, kuram biedrības telpās atrodas arī Veselības istaba. Ciemiņi bija ieradušies gan no vietējām biedrībām, gan arī no Valkas un Valmieras. Svinību laikā muzicēja Aivars Lapšāns un jaunais priekšsēdētājs Ainārs Danga.
