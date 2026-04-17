Sestdiena, 18. aprīlis
Vārda dienas: Laura, Jadviga
Cēsu Invalīdu biedrībai jauns priekšsēdētājs

Iveta Rozentāle
03:00, 18. Apr, 2026

Mainās vadība. Ilggadējo Cēsu Invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāju Induli Balodi (no labās) nomaina jaunievēlētais valdes priekšsēdētājs Ainārs Danga. FOTO: Iveta Rozentāle

Cēsu Invalīdu biedrības pilnsapulces un vienlaicīgi 36 gadu pastāvēšanas svinību laikā notika valdes priekšsēdētāja pārvēlēšana. Par jauno priekšsēdētāju ievēlēts Ainārs Danga.

Jau pērn ilggadējais biedrības priekšsēdētājs Indulis Ba­lodis rosināja organizācijas vadībai izraudzīties citu kandidātu, ņemot vērā, ka viņam jau pāri 80 gadiem, turklāt šogad aprit 30 gadi, kopš viņš vada biedrību. Tomēr valde viņu aicināja vēl vismaz gadu palikt esošajā pozīcijā. I. Balodis piekrita, bet bija cieši apņēmies šogad amatu nodot tālāk. Kā viens no variantiem bija līdzšinējā valdes locekle Silvija Circene, tomēr viņa norādīja, ka nevar amatu uzņemties, jo ir daudz citu pienākumu, kas prasa daudz laika. Tad sapulce izvirzīja A. Dangu, un viņu vienbalsīgi ievēlēja par priekšsēdētāju.

Ainārs Danga klātesošos iepazīstināja ar sevi. Savukārt uz “Druvas” jautājumu, ko šajā amatā viņam svarīgi turpināt vai attīstīt, A. Danga atbildēja: “In­dulis savos 30 darba gados ir izdarījis ļoti daudz, gan pacīnījies ar valdību, gan realizējis ļoti daudz projektu. Šis darbs nedrīkst apstāties. Nāku ar domu, pirmkārt, ka jāturpina projekti, kas palīdzēs biedrībai un biedrības biedriem. Otrkārt, tā kā pirms 36 gadiem biedrības biedru bija simti, bet tagad palikuši 90, no kuriem aktīvi 45, 50, tad ir doma strādāt, lai palielinātu biedru skaitu, veicinātu aktivitātes un izzinātu cilvēku ar invaliditāti intereses visās jomās.”

Jaunā valdes priekšsēdētāja dzīve aizrit Rīgā, viņš ir Latvijas Invalīdu biedrības valdes loceklis, darbojas biedrības “Vienoti mūzikā” valdē. A. Danga norāda, ka viņa darbība norit ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā: “Tā kā esmu kultūras darbinieks, darbojos ļoti daudzās jomās, tāpēc vēl viens aspekts, ko vēlos attīstīt arī Cēsu Invalīdu biedrībā, ir kultūras pasākumi. Kultūras pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti nereti nav īsti pieejami. Vēlos rast iespēju biedriem braukt uz sarīkojumiem, piedalīties, iespējams, arī attīstīt kultūras aktivitātes biedrībā, piemēram, izveidot kori vai deju kolektīvu. Domu ir ļoti daudz, bet viss ir atkarīgs no tā, kādas būs pašu biedru vēlmes.”

“Druvai” I. Balodis apliecināja, ka no biedrības neaiziet, paliek valdē un noteikti arvien būs biedrībā sastopams. Par viņa nozīmīgo devumu daudzi veltīja atzinīgus vārdus. Pa­teicību ilggadējam priekšsēdētājam izteica gan organizācijas valde, gan Cēsu novada pašvaldības Sociālais dienests, arī Latvijas Sarkanā Krusta Vid­zemes komitejas Cēsu birojs, kuram biedrības telpās atrodas arī Veselības istaba. Ciemiņi bija ieradušies gan no vietējām biedrībām, gan arī no Valkas un Valmieras. Svinību laikā muzicēja Aivars Lapšāns un jaunais priekšsēdētājs Ainārs Dan­ga.

Tautas balss

Ciemos jāsaglabā pakalpojumi

17:15, 13. Apr, 2026
Lasītāja K. raksta:

“Tagad ieguvēji ir cilvēki, kuriem darbs tuvu mājai, ģimenes bērniem skola turpat kaimiņos. Tāpēc vērts […]

Patīk pilsētas noformējums

15:59, 8. Apr, 2026
Cēsniece raksta:

“Cēsis šopavasar noformētas ļoti interesanti. Prieks, ka tiek meklēti jauni veidi, kā iepriecināt pilsētniekus. Iepriekšējo […]

Kur atrast patvertni

13:13, 5. Apr, 2026
Cēsniece raksta:

“Iedomājos, kas notiktu, ja par iespējamu gaisa uzbrukumu ziņotu Cēsu iedzīvotājiem. Kur mums kāda patvertne? […]

Pasažieris jūtas novērtēts

13:12, 4. Apr, 2026
Pasažiere raksta:

“Ļoti priecājos par Cēsu Stacijas laukumu. Manuprāt, tas ir ļoti pārdomāts, acij tīkams. Vilcienu un […]

Atstāt vietu kukainim un tārpiņam

13:12, 4. Apr, 2026
Maija raksta:

“Visus zālienus pilsētā rūpīgi sakopj, vecās lapas nogrābtas, zari salasīti, pērnās zāles, protams, nav. Bet […]

Sludinājumi

Citi

16:21, 14. Apr, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Meklē darbu

01:08, 14. Apr, 2026

Meistars veic jumta seguma maiņu, fasādes darbi un siltināšana.

Piedāvā darbu

13:00, 9. Apr, 2026

Papilddarbs uzkopšanā Meklējam atbildīgu cilvēku telpu uzkopšanai. Darbs dienas vidū, apmēram 2–3 stundas, iespējams apvienot […]

Citi

20:15, 23. Mar, 2026

✔ Dažādi remontdarbi (sienas, griesti, grīdas) ✔ Nelieli būvdarbi un uzlabojumi īpašumam ✔ Apdares darbi […]

Citi

10:41, 23. Mar, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, sadzīves tehnikas, mēbeļu utilizācija, pagrabu tīrīšana. Visa veida transports. […]