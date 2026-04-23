Cēsu 1.pamatskola nosvin 400 gadus

Piesaistot nedalītu Cēsu iedzīvotāju un viesu uzmanību, sestdienas, 18. aprīļa, vakarā pēc svinīgā koncerta Vidzemes koncertzālē “Cēsis” gājienā uz savu skolu, lai tiktos 400 gadu jubilejas salidojumā, devās Cēsu 1. pamatskolas esošie un bijušie darbinieki, kā arī absolventi.
Cēsu 1. pamatskola ir vecākā skola Cēsīs – dibināta 1626. gadā. Sākotnēji tā atradusies Torņa ielā 3, bet kopš 1913. gada tās vajadzībām celtajā ēkā Gaujas ielā 17. Īpašais šīs skolas lepnums ir tas, ka skolā no 1970. gada ir iespējams padziļināti apgūt mūziku.
“Četri gadsimti – tā ir bagāta vēsture, kurā atspoguļojas pilsētas sabiedrības un izglītības attīstības ceļš. Tas ir cilvēku likteņu un darbu kopums, kas veidojis šo vietu par mūsu lepnumu, par mūsu vērtību mājvietu,” par godu 400 gadu jubilejai izdotās Milijas Ajauskienes grāmatā “Skola, kas skan cauri laikam” priekšvārdā raksta Cēsu 1. pamatskolas direktore Antra Avena.
Pēc aizvadītā vērienīgā notikuma viņa “Druvai” atzīst: “Ir gandarījums un prieks, ka mums izdevās radīt svētkus, kuri saviļņoja visus. Vēl svētdien visu dienu saņēmu telefona zvanus un īsziņas no daudziem, kuri pateicās par šo pasākumu, novērtēja skolas ieguldīto darbu svētku sagatavošanā. Precīzo skaitu vēl neesam aprēķinājuši, bet varētu būt, ka bija vairāk nekā 900 salidojuma viesu – darbinieku un absolventu. Un ballīte skolā turpinājās līdz pat pieciem no rīta, kad skolu atstāja pēdējie absolventi. Esam laimīgi!”
