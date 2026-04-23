PIESLĒGTIES
Piektdiena, 24. aprīlis
Vārda dienas: Visvaldis, Nameda, Ritvaldis, Ritums
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Cēsu 1.pamatskola nosvin 400 gadus

Agnese Leiburga
03:00, 24. Apr, 2026

Braši un skanīgi! Ar skolas vadību, Cēsu 1.pamatskolas pūtēju orķestri un tā vadītāju Jāni Jansonu priekšgalā sestdienas, 18. aprīļa, vakarā pēc svinīgā koncerta Vidzemes koncertzālē “Cēsis” gājienā uz savu skolu devās esošie un bijušie darbinieki, kā arī absolventi. FOTO: Agnese Leiburga

Piesaistot nedalītu Cēsu iedzīvotāju un viesu uzmanību, sestdienas, 18. aprīļa, vakarā pēc svinīgā koncerta Vidzemes koncertzālē “Cēsis” gājienā uz savu skolu, lai tiktos 400 gadu jubilejas salidojumā, devās Cēsu 1. pamatskolas esošie un bijušie darbinieki, kā arī absolventi.

Cēsu 1. pamatskola ir vecākā skola Cēsīs – dibināta 1626. gadā. Sākotnēji tā atradusies Torņa ielā 3, bet kopš 1913. gada tās vajadzībām celtajā ēkā Gaujas ielā 17. Īpašais šīs skolas lepnums ir tas, ka skolā no 1970. gada ir iespējams padziļināti apgūt mūziku.

“Četri gadsimti – tā ir bagāta vēsture, kurā atspoguļojas pilsētas sabiedrības un izglītības attīstības ceļš. Tas ir cilvēku likteņu un darbu kopums, kas veidojis šo vietu par mūsu lepnumu, par mūsu vērtību mājvietu,” par godu 400 gadu jubilejai izdotās Milijas Ajauskienes grāmatā “Skola, kas skan cauri laikam” priekšvārdā raksta Cēsu 1. pamatskolas direktore Antra Avena.

Pēc aizvadītā vērienīgā notikuma viņa “Druvai” atzīst: “Ir gandarījums un prieks, ka mums izdevās radīt svētkus, kuri saviļņoja visus. Vēl svētdien visu dienu saņēmu telefona zvanus un īsziņas no daudziem, kuri pateicās par šo pasākumu, novērtēja skolas ieguldīto darbu svētku sagatavošanā. Precīzo skaitu vēl neesam aprēķinājuši, bet varētu būt, ka bija vairāk nekā 900 salidojuma viesu – darbinieku un absolventu. Un ballīte skolā turpinājās līdz pat pieciem no rīta, kad skolu atstāja pēdējie absolventi. Esam laimīgi!”

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Domas un viedokļi

Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Pretrunīgā Krievija

14:54, 23. Apr, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Pret masalām domu spēks nepalīdz

14:54, 22. Apr, 2026
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Ko ietver samērības robeža   

16:43, 20. Apr, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Ja jākrīt, tad tikai kopā

16:41, 18. Apr, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Nemierīgā pasaule un mierīgais pavasaris

15:40, 17. Apr, 2026

Tautas balss

Lieliska tikšanās

14:56, 22. Apr, 2026
Vecmāmiņa K. raksta:

“Jaunpiebalgā bija ļoti jauks mūzikas skolu sadraudzības koncerts, piedalījās Lī­gatnes, Dzērbenes un Jaun­pie­balgas mūzikas un […]

Dīzeļa cenas gandrīz vienādas

14:55, 22. Apr, 2026
Kārlis raksta:

“Vērojot dīzeļdegvielas cenas uzpildes stacijās, rodas jautājums, kāpēc visiem lielajiem tirgotājiem tās ir gandrīz vienādas […]

Kā to savienot

16:45, 21. Apr, 2026
Lasītāja raksta:

“Sekoju, kā novadā darbojas iedzīvotāju padomes. Manuprāt, nav īsti pareizi, ka tajās darbojas pašvaldībā strādājošie. […]

Priecē krokusu stādījumi

16:45, 20. Apr, 2026
Seniore A. raksta:

“Diemžēl iznāk bieži vērsties pie ārstiem, apmeklēt Cēsu klīniku. Tomēr tagad, pavasarī, ar prieku noskatos, […]

Ēkas pamazām iet bojā

16:42, 19. Apr, 2026
Cēsniece K. raksta:

“Gāju Cēsīs pa Palasta ielu uz Pils parku. Pārsteidz, cik daudz vecu ēku, kas pamazām […]

Sludinājumi

Citi

