Cēsīs tiekas Latvijas arhitekti

Turpinot ikgadējo tradīciju Pasaules arhitektūras dienu atzīmēt kādā no Latvijas reģioniem, šogad Latvijas Arhitektu savienība sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību aicināja uz pasākumiem Cēsīs un Cēsu novadā, kas notika divu dienu garumā – 16. un 17. oktobrī.
Pirmajā dienā nozares speciālisti iedziļinājās likumdošanas aktualitātēs. Latvijas Arhitektu savienības pārstāvji pievērsās Arhitektūras likumam, iepirkumu un konkursu praksei, kā arī citām tēmām. Tāpat tika skarti vides pieejamības jautājumi un sniegts ieskats Jaunā Eiropas Bauhaus principos un darbībā.
Pasākuma otrās daļas vadmotīvs bija “Laikmetīgā arhitektūra vēsturiskā pilsētvidē” jeb kā vēsture sadzīvo ar mūsdienām un kā veidojas vietas identitāte. Arhitekti un Cēsu pašvaldības pārstāvji par šo tēmu reflektēja caur konkrētiem piemēriem, to vidū — Konrāda namu kvartāla renesanse, atjaunotā Mācītājmāja, Vidzemes koncertzāle “Cēsis” laika griežos, Raiņa kvartāla stāsts un citiem. Šo tematu, sveicot dalībniekus, uzsvēra arī Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, norādot nepieciešamību diskutēt, lai pilsētas gan sargātu savas vēsturiskās vērtības, gan ļautu attīstīties laikmetīgajai arhitektūrai.
Pirmo dienu Pasaules arhitektūras dienu pasākuma dalībnieki noslēdza ar pastaigu pilsētā un tiekoties ar projektu autoriem.
17.oktobrī tika runāts par moduļu mājām dažādos to aspektos, notika paneļdiskusija, kā arī radošā darbnīca, bija saruna par publisko ārtelpu un ilgtspējīgu mobilitāti. Pēcpusdienā arhitektūras dienu dalībnieki devās apskatīt vairākus objektus Cēsīs un Cēsu novadā, tajā skaitā Vidzemes koncertzāli “Cēsis”, Āraišu ezerpili, Ieriķu staciju un Līgatnes papīrfabrikas vēsturisko centru.
Pasaules arhitektūras diena katru gadu tiek svinēta oktobra pirmajā pirmdienā, lai atzīmētu arhitektūras būtisko lomu sabiedrībā. Tās pamatdoma ir izcelt to, kā ēkas, pilsētvide un dizains ietekmē dzīvi, veicina ilgtspējību un veido kultūras identitāti visā pasaulē.
Jāatgādina, ka biedrība “Latvijas Arhitektu savienība” (LAS) ir vienīgā profesionālā arhitektu organizācija Latvijā un apvieno ap 390 biedru – profesionālu arhitektu. Vēsturiskā informācija liecina, ka Latvijas pirmā arhitektu profesionālā organizācija “Architektenverein zu Riga” tika nodibināta 1889. gadā Rīgā. Pirms Pirmā pasaules kara tajā bija 96 biedri, arī vairāki latviešu arhitekti. Latvijas Arhitektu biedrība (LAB) tika nodibināta 1924. gada 2. februārī, pirmais tās priekšsēdis bija Eižens Laube. Mērķis – veicināt arhitektūras uzplaukumu Latvijā. 1926. gadā LAB no Rīgas pilsētas iznomāja dzīvojamo ēku Torņa ielā 11, t.s Zviedru vārtus, un pēc arhitekta Aleksandra Trofimova projekta izbūvēja tajā biedrības mītni, kura pēc vairākām pārbūvēm joprojām darbojas kā Arhitektu nams.
Komentāri