PIESLĒGTIES
Piektdiena, 10. oktobris
Vārda dienas: Elga, Helga, Elgars
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Cēsīs sākas jauna tradīcija

Sarmīte Feldmane
00:00
10.10.2025
9
Laumas1

Uzdrīkstējās un godam nodziedāja. Priekuļu sieviešu koris “Laumas” un diriģente Iveta Lapiņa. FOTO: Sintija Lazdiņa

Skanīgs un klausītāju atbalstīts Cēsu koncertzālē un    Bērzaines pamatskolā izskanēja pirmais koru un vokālo ansambļu konkurss ”Cēsis”.   

Konkursa klausītāji, starp kuriem netrūka koru un ansambļu līdzjutēju, atzina, ka koncerti bija interesanti ne tikai ar to, ka varēja dzirdēt korus un ansambļus no visas Latvijas. Koru izpildītās obligātās dziesmas, komponista Emīla Dār­ziņa darbi, izskanēja 20 dažādās interpretācijās, bet 19 ansambļi žūrijas vērtējumam nodeva  tieši konkursam sarakstīto Matīsa Circeņa jaundarbu “Jau vakar Jāņa bērni”. Komponists bija arī ansambļu žūrijā.   

Gaidot rezultātus, koncert­zāle bija interesentu un dalībnieku pilna.  Konkursa idejas autors un mākslinieciskais vadītājs Patriks Kārlis Stepe dienas gaitā saņēma daudzu pateicības, ka Cēsīs radusies jauna tradīcija. “Druvai” viņš pauda    gandarījumu, ka viss izdevies, noticis bez aizķeršanās kā skudru pūznī.  Kultūras pārvalde un 12 brīvprātīgie paveica brīnišķīgu darbu.  “Bija šaubas, vai konkursam vieta sezonas sākumā, bet tieši tas ir labi. Koriem ir jāsasparojas konkursam, un reizē tie ir gatavi intensīvai sezonai. Prieks, ka dalībnieki ir no visas Latvijas, tas apliecina, ka Latvijas koru un vokālo ansambļu konkurss ir vajadzīgs. Šī bija ļoti skanīga diena, kolektīvi parādīja augstu māksliniecisko līmeni. Žūrijai nebija viegls darbs,” par konkursu teica P.K.Stepe.

No Cēsu novada konkursā piedalījās tikai sieviešu koris “Laumas” no Priekuļiem. P.K. Stepe vērtē, ka, iespējams, novada koriem bija intensīva vasara un varbūt neuzdrošinājās, jo mājiniekus  taču vērtē īpaši. “Gan jau nākamreiz, pēc diviem gadiem, arī novada kori būs konkursantu vidū,” bilda konkursa idejas autors un īstenotājs.

Pēc uzstāšanās priekulietes bija priecīgas, diriģente Iveta    Lapiņa slavēja dziedātājas. “Tik intensīvi un nopietni nebijām gatavojušās nevienam konkursam. Augustā bija kora nometne, kad sākām apgūt dziesmas, mēģinājumi notika divreiz nedēļā. Ar padomu palīdzēja Pils kora diriģente Marika Austruma. 

Dziedājām no galvas, un koristes kārtējo reizi pārliecinājās, cik svarīgi ir redzēt klausītājus, bet viņiem dziedātāju acis,” pastāstīja I.Lapiņa un atzina, ka saņemties bija tas grūtākais, bet    bez šādiem pārbaudījumiem nav attīstības. Pēc ieguldītā darba koristes žūrijas priekšā izgāja ar pārliecību. “Nav svarīgi, ka neieguvām godalgotu vietu, nodziedājām labi, uzvarējām sevi un pierādījām, vispirms jau sev, ka varam,” vērtēja diriģente un piebilda, ka pavasarī ir iecere aizbraukt uz vēl kādu konkursu.

Starp koriem konkursā pirmo vietu ieguva RTU jauktais koris “Vivere”, diriģents Gints Ceplenieks. Koris saņēma arī Latvijas Nacionālā kultūras centra simpātiju balvu, konkursa uzvarētāja balvu – 1500 eiro. Otrajā vietā    VEF Kultūras pils jauktais koris “Jasmīnas koris” (Agita Rimšēviča), bet trešā vieta Emīla Dārziņa jauktajam korim (Rihards Lapiņš). Šie kolektīvi balvā saņēma attiecīgi 700 un 500 eiro.

Speciālbalvu no izdevniecības “Musica Baltica” un E. Dārziņa muzeja “Jāņaskola” par labāko Emīla Dārziņa kordziesmas interpretāciju nopelnīja Brocēnu Kultūras centra sieviešu koris “Laiksne” (Ināra Bērziņa).

“Vivera” diriģents Gints Ceplenieks atgādināja, ka konkursā ne tikai kori apliecina savu varēšanu un jaudu starpsvētku laikā. “Skolēniem, kuri pēc Dziesmu svētkiem iesaistījušies pieaugušo koros, tāds konkurss tieši tagad ir īpaši būtisks, jo sezona sākas ar intensīvu darbu. Ja tradīcijā iesaistām  jauno paaudzi, ilgtermiņā varam būt drošāki par koru kustību. Konkurss Cēsīs bija iedvesmojošs, tie bija svētki visai koru nozarei. Tā bija arī uzdrīkstēšanās – ar konkursu  sākt sezonu,” pārdomās dalījās G.Ceplenieks.   

Vokālo ansambļu konkursā    uzvarēja ansamblis “Nona” no Varakļāniem (vadītājs Ainārs Kiserovskis). Kolektīvs    saņēma    500 eiro kā    speciālbalvu par labāko obligātā skaņdarba izpildījumu.  Otrā vieta   Kocēnu kultūras nama vokālajam ansamblim “Imera” (Imants Točs) un 300 eiro balva, bet trešā      – sieviešu vokālajam ansamblim “Kodols” (Anna Matveja) un 200 eiro balva.

Cēsu novada koru virsdiriģents Jurģis Cābulis uzsvēra, ka tradīcijai jāturpinās, un pauda prieku par konkursa gaisotni. “Rezultāts nav svarīgākais, bet ceļš, ko pavadījāt gatavojoties, vienmēr ir interesantākais un grūtākais. Tas katram dziedātājam, diriģentam paver izaugsmi un ir kā tramplīns pieteikties citos konkursos,” sacīja J.Cābulis, bet Dziesmu svētku virsdiriģents Mārtiņš Klišāns vērtēja: “Kat­ram konkursam ir sava vieta. Šis gada griezumā ir īsti laikā. Sezona sākas, visi kori un ansambļi septembri aizvadījuši nopietnā darbā. Konkurss reizi divos gados – ļoti labi. Prieks, ka Cēsis ieguvušas labu tradīciju, dalībnieku skaits apliecina, cik tā vajadzīga. Diena bija interesanta, muzikālais līmenis augsts.”

Pēc balvu saņemšanas kora “Vivera” diriģenta Ginta Ceplenieka vadībā koncertzāli pieskandēja kopīgi dziedātā “Gaismas pils”. “Tiekamies pēc diviem gadiem!” atvadoties   ar prieku sacīja konkursa dalībnieki un rīkotāji.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Pēc smaida un laba garastāvokļa uz Ģikšiem

00:00
09.10.2025
74

Jau trīspadsmito gadu senioru biedrība “Dzīvesprieks” rudens pusē pulcējās plašākā pasākumā, lai atskatītos uz paveikto, pārdzīvoto. To varējām redzēt gan Z.Ščeglovas un A.Avenas veidotajā fotogalerijā, gan A.Tinusas iekārtotajā rokdarbu izstādē. Rokdarbu autores – A.Tinusa, A.Auziņa, A.Baumane E.Logina, A.Enzeliņa. Nopietnais savijās ar jautro, uzmundrinošo. Jau vairākus gadus rakstām scenāriju īsam uzvedumam, aktieri, dramaturgi un režisori tikai […]

Seniori

Iedzīvotājiem nepieciešama pārtika un siltas drēbes

00:00
08.10.2025
119

Sociālajā dienā Cēsīs, Gaujaslīčos, bija iespējams gan papildināt savu garderobi ar apģērbiem vēsākamlaikam, gan atrast noderīgas lietas saimniecībai. Daudzi sestdienā, 27.septembrī, izmantoja iespēju arī vingrot fizioterapeites vadībā, kā arī apgūt pašmasāžu. Sociālā diena tiek rīkota jau daudzus gadus,    iedzīvotāji seko līdzi informācijai un izmanto iespēju gan saņemt sev nepieciešamās lietas, arī pārtiku, gan piedalīties […]

Soc Gaujasl (1)

Turpināt mācīties un iedvesmot skolēnus

00:00
07.10.2025
207

Trīs novadnieces – raiskumiete Liene Fomina, cēsniece Vineta Kļaviņa un Elīna Āboliņa, kas dzīvo Kārļos, – Latvijas Universi­tātes Cēsu filiālē apgūst bakalaura studiju programmu “Sākumizglītības skolotājs” un arī strādā Cēsu Bērzaines pamatskolā. “Druva”    jaunās pedagoģes uzrunāja Skolotāju dienas, 5.oktobra, gaidās. Visas trīs studē trešajā kursā un ir lielisks papildinājums skolas kolektīvam. Liene Fomina ir […]

Skolotajas (2)

Vai Ugurmuiža arvien aicina?

09:10
06.10.2025
166

Cēsīs, Gaujas ielā, gabaliņu pirms Gaujas tilta, redzams plakāts, kas aicina uz Raiskuma pagastu, Ungurmuižu, arī tajā esošo restorānu, lai arī novadniekiem zināms, ka Ungurmuižā kādu laiku tas vairs nedarbojas. “Druva” interesējās Cēsu novada pašvaldībā, vai plakātu ir plānots noņemt vai mainīt, lai nemaldinātu iedzīvotājus, tūristus. Cēsu novada Uzņēmējdarbības un tūrisma pārvaldes vadītāja Dace Eihenbauma […]

Garamejot Ungurm (1)

Izveidoti jaunie tūrisma stendi Cēsu novadā

00:00
06.10.2025
297

Cēsu novadā izvietotie jaunie tūrisma informācijas stendi, kas aicina iepazīt apkaimi, dažiem iedzīvotājiem izraisījuši neizpratni. Piemēram, nītaurieši vērtējuši, ka noformējums ir skaists – gleznaina ainava-, taču vērtē, ka tā nav uzņemta viņu pagastā, Nītaurē. Cēsu novada Uzņēmējdarbī­bas un tūrisma pārvaldes vadītāja Dace Eihenbauma pastāsta, ka novadā tiek atjaunoti un kopumā tiks uzstādīti 15 stendi. To […]

Plakats

Eiropas Sporta nedēļas elpa arī “Pērlē”

00:00
05.10.2025
40

No 23.-30. septembrim visā Latvijā ar sportiskām aktivitātēm dažādiem fiziskās sagatavotības līmeņiem un interesēm norit Eiropas Sporta nedēļa. Sadraudzības sportiskajās aktivitātēs Cēsīs, atbalsta centrā “Pērle” cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pagājušajā nedēļā tikās Priekuļu dienas centra, Cēsu un Spāres grupu māju kā arī “Pērles” klienti. Tikšanās bija rīkota kā    Eiropas Sporta nedēļas pasākums, kas Eiropas […]

Be Active 25 (1)

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lasīšanas ieguvumi

09:50
09.10.2025
18
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Silts mājoklis nav luksus vajadzība, bet nepieciešamība

09:49
08.10.2025
32
6
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Biedējošā Stambulas konvencija

09:15
07.10.2025
94
2
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Sākas preses abonēšana 2026.gadam

09:13
06.10.2025
27
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Uzņemtais kurss – uz Eiropu

09:08
06.10.2025
14

Tautas balss

Dārgs brauciens

09:18
08.10.2025
30
1
Pensionāre raksta:

“Vajag satiksmes autobusa maršrutu, lai Cēsīs no Bērzaines ielas var taisnā ceļā, bez pārsēšanās, aizbraukt līdz “Solo”veikalam Jāņa Poruka ielā. Tur tagad vienīgā pasta nodaļa pilsētā. Daudzi pensiju saņem pastā, bet tagad, lai no Bērzaines puses tiktu līdz “Latvijas Pastam” , iznāk pārsēsties, jāmaksā par diviem reisiem. Vai tā mēs domājam par senioriem?” bija neapmierināta […]

Ābolu raža trūcīga

09:18
07.10.2025
19
1
Cēsniece raksta:

“Mūspusē var saprast, ka ābolu raža maza. Dažus rudeņus gandrīz pie ik žoga bija izlikta kaste ar āboliem, lai katrs ņem, cik vēlas bez maksas. Tagad tas nav manīts. Arī tirgū āboliem cena diezgan augsta. Ko darīt, katru gadu jau ir citādi. Labi, ka gaileņu bijis daudz, sēņu mērci varēja gatavot vai katru dienu,” sacīja […]

Gribētos skaistus vagonus

09:17
06.10.2025
25
Lasītāja H. raksta:

“Esmu no tiem, kas labprāt brauc ar vilcienu. Tikai žēl, ka uz Cēsu pusi kursējošajiem vagoni nav īpaši pievilcīgi. Apskaužu pasažierus, kas var braukt modernajos elektriskajos vilcinos. Lai kādas ķibeles bija sākumā, tagad cilvēki, kam pieejama elektrovilcienu satiksme, var priecāties par komfortablo braucienu. Savulaik solīja, ka uz Valkas pusi no Rīgas brauks bateriju lokomotīves un […]

Vai katra nokritusi lapa obligāti jāsavāc

09:17
06.10.2025
34
Seniore raksta:

“Skatos, kā sētnieki dzenā dažas koku lapiņas ielās un pagalmos, un domāju, vai neesam pārāk prasīgi tīrības ziņā. Skaidrs, ka rudenī ielas, pagalmi nevar būt simtprocentīgi tīri, tad jau kādām visu diennakti jāstāv ar slotu. Lai kā savāktu visas nokritušais lapas, vējš ik minūti var atnest kādas klāt. Atceros nesenu piedzīvojumu Vācijā. Kā zināms, vācieši […]

Kāpēc sildīt vecu zupu

09:22
02.10.2025
23
Lasītāja A. raksta:

“Mazliet dīvaini, ka Saeimas deputāti tagad atsāk runas par Stambulas konvenciju, par Latvijas atsaukšanu tās dalībā. Ir tik daudz nopietnu jautājumu, kas jārisina un ir daudz būtiskāki šodienai un rītdienai – drošība, veselības aprūpe, izglītība. Stambulas konvencija ikdienas dzīvē taču nav nodarījusi nekā slikta, kaut, domāju, nez vai arī ko labu, ja nu tikai kādos […]

Sludinājumi

Citi

23:57
09.10.2025
3

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

21:57
01.10.2025
16

Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

15:42
22.09.2025
34

Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998