Svētdiena, 24. maijs
Vārda dienas: Ilvija, Marlēna, Ziedone
Cēsis pieteikušās Eiropas vēsturisko un nozīmīgo kapsētu organizācijā

Līga Salnite
03:00, 24. Mai, 2026
1

Vēsturiskā Cēsu pilsētas kapsēta jeb tā sauktie Vācu kapi būtu pirmie, kurus iekļaut dalībai starptautiskās organizācijas maršrutā.

Pēc Cēsu muzeja lūguma Cēsu novada pašvaldība iesniegusi pieteikumu dalībai ievērojamu teritoriju apvienojošā organizācijā, kas nu jau vairāk nekā 15 gadus Eiropā uztur īpašu, vēsturisku un ievērojamu kapsētu maršrutu. Iesniegumu Eiropas nozīmīgo kapsētu asociācijai (ENKA, ang.val. – The Association of Significant Cemeteries in Europe) par vietvaras iekļaušanu organizācijā aprīļa sākumā vienbalsīgi atbalstīja visi domes deputāti, un jau īsi pēc tam vēstule nosūtīta. Lēmums par Cēsu novada dalības apstiprināšanu organizācijā jāgaida, jo asociācijas dalībnieki kārtējai lemšanai pulcēsies jūnijā, “Druvai” pastāstīja Cēsu muzeja direktora vietnieks arhitektūras pieminekļu saglabāšanas darbā Gundars Kalniņš, piemetinot, ka esam pirmā Latvijas pašvaldība, kas šai organizācijai pieteikusies.

Asociācija dibināta pirms gadsimta ceturkšņa, 2010.gadā tā izveidoja īpašu Eiropas kapsētu maršrutu, kas ir sertificēts Eiropas Padomes kultūras maršruts. G. Kalniņš paskaidroja – organizācijā vispirms ir jāiestājas pašvaldībai, un tikai pēc tās uzņemšanas dalībnieku skaitā ir iespējams pieteikt kādu novada kapsētu vēsturiskajam maršrutam. Patlaban iecere esot par vēsturiskās Cēsu Pilsētas kapsētas jeb tā sauktajiem Vācu kapiem iekļaušanu maršrutā, taču pieļauj, ka ar laiku varētu pieteikt vēl kādu kapsētu.

Ideja par dalību organizācijā radusies, darbojoties pie Cēsu pilsētas kapsētas atjaunošanas. G. Kalniņš potenciālo dalību ENKA veidotajā vēsturisko kapsētu sarakstā vērtē līdzīgi kā UNESCO kultūras mantojuma sarakstu. “Tiem, kam interesē šīs vēsturiskās liecības, ENKA veidotais vēsturisko kapsētu maršruts ir tāda kā kvalitātes zīme,” skaidro vēsturnieks, gan paskaidrojot – dalība asociācijā tiešu finansiālu atbalstu kapsētu uzturēšanā nesniedz un bez pašu iniciatīvas šo apbedījuma vietu uzturēšanā neiztikt. Pēc G. Kalniņa teiktā, lēmums par kādas kapsētas iekļaušanu kapsētu maršrutā balstās ne tikai uz faktiem, kādas personas tur ir apglabātas, bet ļoti lielā mērā arī uz to, kā vietējā pašvaldība par šo vietu rūpējas un cik tā ir nozīmīga vietējai kopienai. Patlaban šī asociācija apvienojot aptuveni 180 kapsētas un vietvaras no vairāk nekā 25 valstīm.

Dalība organizācijā Cēsu muzejam nodrošinās iespēju piedalīties arī starptautiskos projektos, profesionālajā sadarbībā un pieredzes apmaiņā, kā arī sekmēs novada kultūrvēsturisko objektu atpazīstamību Eiropas mērogā.

ENKA veicina kapsētu kā būtisku kultūras mantojuma vietu saglabāšanu, pētniecību un atpazīstamību. Šīs asociācijas mērķis ir padarīt kapsētas par sabiedrībai pieejamām vēstures, mākslas un izglītības telpām. Asociācijas ikgadējo biedra naudu – ap 100 eiro kalendārajā gadā – plānots segt no Cēsu muzeja budžeta līdzekļiem.

Komentāri

Adel
09:43, 24. Mai, 2026
Neatbalstu..kapsetam nav nekas kopigs ne ar turismu ne muzeju. Ta ir klusa sveta vieta..kur dziviba satiekas ar naavi...kaa muuzigo nepartrauktibu.tie ir muzibas varti..bez atpakalcela..kuraa laiks netiek skaitits..ne miruso personas.jo gadsimta laikaa varbut tris personas apgkabatas vienaa vietaa..Jun kas gan zin cik ieprieksejis gadsimtos tur nav glabati jo vecas kaosetas netiek paplasinaatas ..un kada jega tos uzskaitit jo laikmeta griezos neviens tos cilvekys vairs nepaziis...man skiet neetiski traucet mirusos..lai vini dus netrauceti muzigaa dieva mieraa..un lai tuvinieki neaizmirst apkopt savu piederigo kapus kamer pasi vel staigaa sis zemes takas.
Tautas balss

Satiksmes noteikumi jāzina

16:29, 19. Mai, 2026
Vecmāmiņa raksta:

“Priecājos, ka Amatas pamatskolas skolēniem bija iespēja iemācīties, kā pareizi braukt ar velosipēdu, saprast satiksmes […]

Cerams, atkritumi nenonāks mežā

21:23, 15. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Bēdīgi, ka šogad pašvaldība nerīko lielo atkritumu savākšanas akciju. Vai tas neatbalsosies ar mežā izmestiem […]

Kā ierīkot patvertni

21:22, 15. Mai, 2026
Lasītāja K. raksta:

“Kaut zinām, ka droni, kas ielido Latvijā, bija paredzēti objektiem Krievijā, sajūta nav patīkama. Ir […]

Atjaunotās ielas ērtas visiem

12:35, 11. Mai, 2026
Pastaigu un velobraucienu cienītāja raksta:

“Līdz ar silto laiku vairāk pa pilsētu gribas pārvietoties ar velosipēdu. Tad var izbraukt loku […]

Iztrūka svētku sajūtas Stacijas laukumā

14:12, 10. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Cēsīs maija brīvdienās varēja just svētku noskaņu, īpaši Vienības laukumā, kur sastādīti ziedi, plīvo Latvijas […]

