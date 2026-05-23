Cēsis pieteikušās Eiropas vēsturisko un nozīmīgo kapsētu organizācijā

Pēc Cēsu muzeja lūguma Cēsu novada pašvaldība iesniegusi pieteikumu dalībai ievērojamu teritoriju apvienojošā organizācijā, kas nu jau vairāk nekā 15 gadus Eiropā uztur īpašu, vēsturisku un ievērojamu kapsētu maršrutu. Iesniegumu Eiropas nozīmīgo kapsētu asociācijai (ENKA, ang.val. – The Association of Significant Cemeteries in Europe) par vietvaras iekļaušanu organizācijā aprīļa sākumā vienbalsīgi atbalstīja visi domes deputāti, un jau īsi pēc tam vēstule nosūtīta. Lēmums par Cēsu novada dalības apstiprināšanu organizācijā jāgaida, jo asociācijas dalībnieki kārtējai lemšanai pulcēsies jūnijā, “Druvai” pastāstīja Cēsu muzeja direktora vietnieks arhitektūras pieminekļu saglabāšanas darbā Gundars Kalniņš, piemetinot, ka esam pirmā Latvijas pašvaldība, kas šai organizācijai pieteikusies.
Asociācija dibināta pirms gadsimta ceturkšņa, 2010.gadā tā izveidoja īpašu Eiropas kapsētu maršrutu, kas ir sertificēts Eiropas Padomes kultūras maršruts. G. Kalniņš paskaidroja – organizācijā vispirms ir jāiestājas pašvaldībai, un tikai pēc tās uzņemšanas dalībnieku skaitā ir iespējams pieteikt kādu novada kapsētu vēsturiskajam maršrutam. Patlaban iecere esot par vēsturiskās Cēsu Pilsētas kapsētas jeb tā sauktajiem Vācu kapiem iekļaušanu maršrutā, taču pieļauj, ka ar laiku varētu pieteikt vēl kādu kapsētu.
Ideja par dalību organizācijā radusies, darbojoties pie Cēsu pilsētas kapsētas atjaunošanas. G. Kalniņš potenciālo dalību ENKA veidotajā vēsturisko kapsētu sarakstā vērtē līdzīgi kā UNESCO kultūras mantojuma sarakstu. “Tiem, kam interesē šīs vēsturiskās liecības, ENKA veidotais vēsturisko kapsētu maršruts ir tāda kā kvalitātes zīme,” skaidro vēsturnieks, gan paskaidrojot – dalība asociācijā tiešu finansiālu atbalstu kapsētu uzturēšanā nesniedz un bez pašu iniciatīvas šo apbedījuma vietu uzturēšanā neiztikt. Pēc G. Kalniņa teiktā, lēmums par kādas kapsētas iekļaušanu kapsētu maršrutā balstās ne tikai uz faktiem, kādas personas tur ir apglabātas, bet ļoti lielā mērā arī uz to, kā vietējā pašvaldība par šo vietu rūpējas un cik tā ir nozīmīga vietējai kopienai. Patlaban šī asociācija apvienojot aptuveni 180 kapsētas un vietvaras no vairāk nekā 25 valstīm.
Dalība organizācijā Cēsu muzejam nodrošinās iespēju piedalīties arī starptautiskos projektos, profesionālajā sadarbībā un pieredzes apmaiņā, kā arī sekmēs novada kultūrvēsturisko objektu atpazīstamību Eiropas mērogā.
ENKA veicina kapsētu kā būtisku kultūras mantojuma vietu saglabāšanu, pētniecību un atpazīstamību. Šīs asociācijas mērķis ir padarīt kapsētas par sabiedrībai pieejamām vēstures, mākslas un izglītības telpām. Asociācijas ikgadējo biedra naudu – ap 100 eiro kalendārajā gadā – plānots segt no Cēsu muzeja budžeta līdzekļiem.