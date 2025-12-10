Cēsīs izskan koncerts “Veltījums Djūkam Elingtonam”

Djūks Elingtons noteikti ir bijis viens no galvenajiem personāžiem, kas veidojis džeza mūziku un lielās džeza mūzikas orķestrācijas. “Viņa darbības laikā arī pamazām izveidojies tāds klasiskais bigbenda sastāvs, kādu to redzam šobrīd, arī šeit uz skatuves,” sestdien, 6.decembrī, uzsākot uzstāšanos koncertzālē “Cēsis”, atzina Latvijas Radio bigbenda vadītājs Kārlis Vanags.
Koncertā sestdien izskanēja Latvijas Radio bigbenda un Latvijas Radio kora koncerts “Veltījums Djūkam Elingtonam”. Tika godināts džeza komponists, pianists un bigbendu līderis Djūks Elingtons, kurš līdzās Lūisam Ārmstrongam un Čārlijam Pārkeram tiek uzskatīts par vienu no visu laiku izcilākajiem džeza mūziķiem.
Klausītājiem bija iespēja dzirdēt tādus instrumentālos darbus kā “Such Sweet Thunder”, “Caravan”, “Sophisticated Lady”, kā arī skaņdarbus “In A Mellow Tone”, “In A Sentimental Mood”, “I Like The Sunrise” Jāņa Strazdiņa un Latvijas Radio kora grupas izpildījumā.
Latvijas Radio bigbends dibināts 1966. gadā kā Latvijas PSR Televīzijas un Radio estrādes orķestris. 1996. gadā vienīgais profesionālais džeza orķestris Latvijā tika likvidēts, bet pēc 16 gadu ilga pārtraukuma, 2012. gada nogalē, svaigu ideju un spēku pārņemts, Latvijas Radio bigbends atdzima. Nākamgad tas atzīmēs savas pastāvēšanas 60. jubileju.
Latvijas Radio bigbends un Latvijas Radio koris nesadarbojas bieži, tāpēc šī bija unikāla iespēja dzirdēt abus kolektīvus programmā, kas veidota īpaši šādam sastāvam, to koncerta laikā uzsvēra K. Vanags.
Papildu vienojošais elements koncertam bija Juris Kļava, izcilais latviešu džeza pianists, komponists un aranžētājs, Latvijas Radio kora ilggadējā diriģenta Sigvarda Kļavas tēvs. Programmā bija iekļauti vairāki Jura Kļavas aranžētie Djūka Elingtona skaņdarbi trio un kvartetam, kam instrumentāciju bigbenda sastāvam veidojis Latvijas Radio bigbenda muzikālais vadītājs Kārlis Vanags. Īpaši šim koncertam Kārlis Vanags bija radījis pavisam jaunu kompozīciju ar nosaukumu “Duke’s Point Of View”.
Komentāri