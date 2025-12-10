PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 11. decembris
Vārda dienas: Voldemārs, Valdemārs, Valdis
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Cēsīs izskan koncerts “Veltījums Djūkam Elingtonam”

Agnese Leiburga
00:00
11.12.2025
4
Elingtons

Godina. Koncertzālē “Cēsis” izskan koncerts “Veltījums Djūkam Elingtonam”, godinot džeza komponistu, pianistu un bigbendu līderi. FOTO: Liene Leonoviča

Djūks Elingtons noteikti ir bijis viens no galvenajiem personāžiem, kas veidojis džeza mūziku un lielās džeza mūzikas orķestrācijas. “Viņa darbības laikā arī pamazām izveidojies tāds klasiskais bigbenda sastāvs, kādu to redzam šobrīd, arī šeit uz skatuves,” sestdien, 6.decembrī, uzsākot uzstāšanos koncertzālē “Cēsis”, atzina Latvijas Radio bigbenda vadītājs Kārlis Vanags.

Koncertā sestdien izskanēja Latvijas Radio bigbenda un Latvijas Radio kora koncerts “Veltījums Djūkam Elingto­nam”. Tika godināts džeza komponists, pianists un bigbendu līderis Djūks Elingtons, kurš līdzās Lūisam Ārmstrongam un Čārlijam Pārkeram tiek uzskatīts par vienu no visu laiku izcilākajiem džeza mūziķiem.

Klausītājiem bija iespēja dzirdēt tādus instrumentālos darbus kā “Such Sweet Thunder”, “Cara­van”, “Sophisticated La­dy”, kā arī skaņdarbus “In A Mellow Tone”, “In A Sen­timental Mood”, “I Like The Sunrise” Jāņa Strazdiņa un Latvijas Radio kora grupas izpildījumā.

Latvijas Radio bigbends dibināts 1966. gadā kā Latvijas PSR Televīzijas un Radio estrādes orķestris. 1996. gadā vienīgais profesionālais džeza orķestris Latvijā tika likvidēts, bet pēc 16 gadu ilga pārtraukuma, 2012. gada nogalē, svaigu ideju un spēku pārņemts, Latvijas Radio bigbends atdzima. Nākamgad tas atzīmēs savas pastāvēšanas 60. jubileju.

Latvijas Radio bigbends un Latvijas Radio koris nesadarbojas bieži, tāpēc šī bija unikāla iespēja dzirdēt abus kolektīvus programmā, kas veidota īpaši šādam sastāvam, to koncerta laikā uzsvēra K. Vanags.

Papildu vienojošais elements koncertam bija Juris Kļava, izcilais latviešu džeza pianists, komponists un aranžētājs, Latvijas Radio kora ilggadējā diriģenta Sigvarda Kļavas tēvs. Programmā bija iekļauti vairāki Jura Kļavas aranžētie Djūka Elingtona skaņdarbi trio un kvartetam, kam instrumentāciju bigbenda sastāvam veidojis Latvijas Radio bigbenda muzikālais vadītājs Kārlis Vanags. Īpaši šim koncertam Kārlis Vanags bija radījis pavisam jaunu kompozīciju ar nosaukumu “Duke’s Point Of View”.

    Komentāri

    Atbildēt

    Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

    Saistītie raksti

    Piparkūkas, vaska sveces, egļu smarža un dziesmas

    00:00
    10.12.2025
    80

    Skan Ziemassvētku dziesmas, muzicē Aivars Lapšāns. Tā ir sestdiena, kad Cēsu tirgus rosība dzirdama tālu, jo daudzi laiku velta, lai iepirktos. Jau rīta agrumā cēsnieki un iebraucēji no pagastiem ir klāt īpašajā Zie­massvētku tirdziņā. Tirdzi­nie­ki stendos radījuši gaidāmo svētku noskaņu, piedāvā gan saldus, gan ceptus, žāvētus, skābētus un marinētus kārumus, gan kaut ko jauku daiļumam […]

    Tirgus1

    Ceļ pirmo zemas īres maksas daudzdzīvokļu māju Cēsīs

    00:00
    09.12.2025
    284

    Iemūrēta laika kapsula un nosvinēti spāru svētki pirmajai zemas īres maksas daudzdzīvokļu mājai Cēsīs, kas ir Lāču ielā 9. Būvdarbus plānots pabeigt pirms termiņa, jau nākamā gada maija beigās. Energoefektīvajā daudzdzīvokļu namā būs pieejami 56 dzīvokļi, kuros ievākties varēs sākt vasaras beigās. Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozen­bergs pirms kapsulas iemūrēšanas uzsvēra, ka šī ir […]

    Lacu (3)

    Grāmatu nams svin 20 gadu jubileju

    00:00
    08.12.2025
    77

    Vēsturiskajā namā Cēsīs pašā Rīgas ielas sākumā nemainīgi ir rosība – neatkarīgi, vai tā ir darba diena vai sestdiena, bet vienmēr ir lasītāji, kuri vēlas uzzināt par jaunākajiem izdevumiem un tos arī iegādājas. 3. decembrī izdevniecības “Zvaigzne ABC” grāmatu nams sirsnīgā noskaņā ar sveicieniem, laba vēlējumiem un dziesmām ģitāras pavadījumā atzīmēja 20 gadu jubileju. Grāmatnīcas vadītāju […]

    Zvaigzne Abc

    Atklāj priekšmetu un uzzini tā stāstu

    00:00
    07.12.2025
    82

    Cēsu muzejā simtgades izstādē “Cēluma simtā satikšanās. No Vidzemes muižām līdz Cēsu muzejam” apmeklētāji nesteidzas. Te ir daudz interesanta, ko pētīt, uzzināt, iespēja pārliecināties par kādiem zināmiem faktiem, kā arī var  apskatīt vēsturiskus priekšmetus, gūt priekšstatu par Bauņu, Jāņamuižas, Kārļu, Ruckas, Ungurmuižas, Vecates, Veselavas muižu, Cēsu pilsmuižā, Mazstraupes un Lielstraupes pilī krātajām vērtībām. Visas šīs […]

    Muz Lekc

    Turpina tradīciju - veidot eglīšu aleju

    00:00
    06.12.2025
    111

    Šonedēļ Cēsīs, Rožu laukumā, alejā izvietotas 25 mazas eglītes, kas ved līdz lielajai svētku eglei. Šajās dienās novadnieki rotās arī īsās eglītes, ļaujoties pērn aizsāktajai tradīcijai, lai svētdien, 7.decembrī, atklātu zaļoksno aleju. Cēsu novada pašvaldības iestādes Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece Kristīne Timer­mane-Malēja pastāsta, ka pērn izvietoja 20 eglītes, jo nebija zināms, cik aktīvi iedzīvotāji iesaistīties […]

    Eglites 25 (2)

    Gadskārtēji sveic gan pieredzējušos, gan jaunpienācējus Cēsu uzņēmēju vidē

    00:00
    05.12.2025
    203

    Cēsu novada uzņēmēji  tikās pašvaldības rīkotā forumā, lai kopīgi atskatītos uz aizvadīto darba gadu un pasniegtu pagodinājumus par paveikto kādā īpašā jomā. Pasākuma ievadā bija iespējams iepazīt vietējos uzņēmējus un viņu produkciju, kam piešķirta preču zīme “Radīts Cēsu novadā”. Pasākumu, kurā ieskatu tautsaimniecībā Latvijā,  reģionā vai novadā sniedz amatpersonas un speciālisti, caurvija uzņēmēju apbalvošana. To […]

    Cesu Uznemeju Forums 2025 (25)

    Domas un viedokļi

    Sarmite Feldmane 150x150
    Sarmīte Feldmane

    Drūms. Dzirksteles skrien gaisā

    12:20
    10.12.2025
    16
    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Vai iespējami Ziemassvētki bez svētku eglītes

    11:58
    07.12.2025
    29
    3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
    Līga Salnite

    Saldējums pret galvassāpēm

    11:55
    06.12.2025
    24
    Sandra Deruma
    Sandra Deruma

    Tas vēl nav noskaidrots

    19:59
    04.12.2025
    37
    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Vai mākslīgais intelekts nogalinās medijus?

    19:58
    03.12.2025
    27
    1

    Tautas balss

    Ko mainīs likuma maiņa

    11:58
    07.12.2025
    31
    1
    Lasītāja A. raksta:

    “Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

    Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

    11:57
    06.12.2025
    35
    Vecmāmiņa raksta:

    “Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

    Veidenbauma prēmijas tradīcija izgaist

    09:49
    01.12.2025
    34
    G.Z. raksta:

    “Uz Cēsīm nebraucu, uzskatu, ka Liepā dibinātās prēmijas tradīcija ir mirusi, to apliecina arī tas, ka prēmiju saņēmušie vairs uz pasākumu neierodas (tā bija arī iepriekšējo reizi). Iespējams, mūsdienu organizatori neprot pildīt savu misiju. Protams, laiki mainās, varbūt arī tradīcijām jāmainās, bet ir jāpaskaidro un jāpastāsta tautai, ka tiek radīts kas jauns,” atsaucoties uz “Druvas” […]

    Ielas daļa joprojām tumsā

    08:29
    24.11.2025
    43
    1
    Iedzīvotāja raksta:

    “Cēsīs, Lenču ielā, garš posms joprojām tumšajā diennakts laikā nav apgaismots. Ja jau tur nav iespējams pievadīt elektrību, varbūt pašvaldība var izvietot gaismekļus, kas izmanto saules enerģiju. Privā­tajās teritorijās tādi mēdz būt. Ielu laternas, protams, tie neaizvietos, tomēr būs daudz patīkamāka sajūtu gan gājējiem, gan braucējiem,” ieteica Lenču ielas apkaimes iedzīvotāja.

    Ja nav savas automašīnas

    08:29
    24.11.2025
    33
    Līgatnes iedzīvotāja raksta:

    “Ja nav sava transporta, mums, līgatniešiem, nav iespējas aizbraukt uz koncertu vai izrādi Cēsīs. Pēdējais autobuss uz mūsu pusi nāk astoņos vakarā, bet arī ar to var aizbraukt tikai līdz Augšlīgatnei, ne pilsētai. Tātad var teikt, ka kultūras pasākumi pilsētā mums nav pieejami. Kā to varētu mainīt?” jautāja Līgatnes iedzīvotāja.

    Sludinājumi

    Citi

    21:50
    04.12.2025
    8

    Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

    Citi

    11:54
    12.11.2025
    26

    Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998