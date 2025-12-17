PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 18. decembris
Vārda dienas: Kristaps, Kristofers, Krists, Klinta, Kristers
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Cēsīs autobusi sāk kursēt no atjaunotā Stacijas laukuma

Iveta Rozentāle
00:00
18.12.2025
32
Stac Noj (3)

Atjaunotais stacijas laukums. Tajā ir gan laikrādis, gan nojumes, kur uzgaidīt autobusa atiešanu, skaisti soliņi un gājēju un velobraucēju celiņi. FOTO: Iveta Rozentāle

15.decembrī gan kājāmgājēji, gan autobraucēji ievēroja, ka Cēsu Stacijas laukumā vairs nav norobežojošo zīmju, kas liegtu kustību.

Tā kā pabeigti galvenie rekonstrukcijas darbi, šodien no plkst. 12 AS “CATA” atsāks reisu izpildi un pasažieru apkalpošanu atjaunotajā teritorijā, izmantojot jaunizveidotās iekāpšanas un izkāpšanas platformas.

Galvenais, kas iedzīvotājiem jāievēro, – tagad transporta kustība Stacijas laukumā organizēta pa apli pulksteņa rādītāja virzienā, saglabājot divvirzienu kustību piegulošajā Raiņa ielas posmā, uzsver Cēsu novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Pro­jektu ieviešanas, uzraudzības nodaļas projektu vadītāja Iveta Herbsta. Autobusiem ir paredzētas sešas pieturvietas pasažieru iekāpšanai, kas izvietotas ap skvēru laukuma vidū, un vairākas pieturvietas izkāpšanai Raiņa ielas abās pusēs.

Iveta Herbsta “Druvai” paskaidro, ka objekts vēl nav nodots ekspluatācijā, jo palikuši pēdējie nelielie darbiņi, kā arī jāsaņem visu iesaistīto pušu atzinumi. Bet ielu būvniecības noteikumi pieļauj objekta atvēršanu. “Mums ir vienošanās ar būvnieku, kas ir atļāvis laukumu lietot. Šādu lēmumu pieņēmām, jo laikapstākļi ir nepatīkami. Tāpēc ir labāk, ja cilvēkiem, gaidot autobusu, ir iespēja nojumēs patverties no lietus, sniega un vēja. Iekāpšana paredzēta sešās vietās, līdz ar to ir arī sešas nojumes. Tā kā, vienu no tām uzstādot, ieplīsa stikls, tā tiks uzstādīta vai nu šovakar (pirm­dien- aut.) vai tuvākajās dienās. Sabiedriskā transporta lietotājiem jārēķinās, ka Stacijas laukumā vēl var būt epizodiski nelieli ierobežojumi,” pastāsta projekta vadītāja, piebilstot, ka sākotnēji bijusi doma arī par vairākām nojumēm un iekāpšanas vietām, tomēr secināts, ka šis ir optimālais skaits, lai visi autobusi savās pieturvietās varētu apstāties.

Otrdienas pusdienlaiks Stacijas laukuma atvēršanai izvēlēts mērķtiecīgi. “Pie pārmaiņām ir jāpierod, bet no rīta cilvēki ir steidzīgāki, tad šādas izmaiņas var būt grūtāk īstenojamas. Savukārt pēcpusdienā, dodoties uz mājām, ir vieglāk saprast jauno kārtību. Pirmdienu neizvēlējāmies arī tāpēc, ka ne visi var būt iepazinušies ar izmaiņām un tas radītu lieku stresu,” paskaidro I. Herbsta.

Teritorijā ir nodalītas gājēju un velobraucēju joslas. Celiņu trajektorija veidota, lai nodrošinātu ātrāku nokļūšanu uz katru pieturvietu un dzelzceļa peronu. Īpaši domāts par velosipēdu lietotājiem, uzstādot velostāvvietas nojumi. Stacijas laukumā izvietots pulkstenis un vairāki soliņi. Laukums ir izgaismots, saglabājot atbilstošu vēsturisko un lokālo dekoratīvā apgaismojuma veidu.

Vasaras sezonā teritorijā būs pieejams arī publiskais ūdens krāns. Paredzēts arī neliels bērnu rotaļu laukums skvērā. Tāpat līdz nākamā gada beigām plānots uzstādīt arī spilgtus digitālos stendus gan pie pieturvietām, gan kopīgo – centrālā laukuma vietā, kur būs redzama aktuālā informācija.

Būvdarbu beigu stadijā ir arī stāvlaukuma izbūve, kas atrodas dzelzceļa sliežu otrā pusē, nodrošinot vēl vienu vietu, kur atstāt auto vai velosipēdu, lai turpinātu ceļu ar sabiedrisko transportu. “To plānots nodot ekspluatācijā janvārī, bet iedzīvotāji jau sākuši to izmantot, novietot auto,” novērojusi I. Herbsta.

Stacijas laukuma pārbūve tika īstenota kā nozīmīga daļa projektā “Ilgtspējīgas daudzveidu mobilitātes veicināšana Cēsīs”, un to finansēja Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma. Kopējā pārbūvējamā Stacijas laukuma platība sasniedza 3663 m², papildus sakārtoti arī Raiņa ielas un Raunas ielas posmi. Būvdarbus veica SIA “MRG Būve”, un to izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa bija 1 359 390,53 eiro.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Straupe – maza toreiz un tagad. Pamanāma un zināma

10:05
17.12.2025
78

Straupe bija mazākā pilsēta Hanzas savienībā pirms gadsimtiem un tāda ir arī mūsdienu tīklojumā “Jaunā Hanza”.  “Vēsturiskā atmiņa veido identitāti. Hanzas savienība ir saistīta ar Straupi. Kaut tas bija ļoti tālā pagātnē, pret šo laiku ir pozitīva attieksme. Straupie­šiem sava vēsture ir svarīga,” saka Lielstraupes pils pārvald­niece Rudīte Vasile un pastāsta, ka ik vasaru Pārgaujas […]

Straupespils2

Ne tikai kārtības sargi, bet arī iedvesmas avots cits citam

00:00
17.12.2025
412

Gadskārtējā policistu apbalvošanas pasākumā, kas aizvadītajā nedēļā norisinājās Limbažos, arī šoreiz par īpašākiem darba sasniegumiem vai ievērojamu dienestā aizvadīto laiku godināta virkne Vidzemes kārtībsargu, tostarp arī 18 no Dienvidvidzemes iecirkņa, kura pārziņā ir Cēsu un Madonas novads. Atzīmējot Valsts policijas (VP) 107. gadadienu, teju 60 Vidzemes reģiona pārvaldes (VRP) likumsargu 11. decembrī bija aicināti uz […]

Policija Svetki 2025

Tradīcija - Ziemassvētku tirdziņi. Ne tikai iepirkšanās

00:00
16.12.2025
64

Decembris ir Ziemassvētku tirdziņu laiks. Laukumos un skvēros, ielās, kultūras namos valda svētku noskaņa, skan dziesmas, smaržo piparkūkas, tiek piedāvāts plašs preču klāsts. Dažviet Ziemassvētku egles iedegšana ar dažādiem priekšnesumiem lieliem un maziem pašsaprotami ir arī tirdziņš. Katrā vietā savas tradīcijas. Bet visur rīkotāji uzsver, ka Ziemassvētku tirdziņu nevar salīdzināt ar citiem, jo tajos valda […]

Tirgs Zsv Vecp

Ar “Japānas pasakas” palīdzību veicina integrēšanu

00:00
15.12.2025
46

Koncertzālē “Cēsis” izskanējis Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra fonda (LNSO fonds) projekta koncert uzvedums “Japānas pasaka”, uz ko bija aicinātas Cēsu novada un Vidzemes skolu 3. – 12. klases, saņemot ielūgumu par piedalīšanos radošā aktivitātē. Pirms uzveduma notika sociālā darba, izglītības un kultūras profesionāļiem paredzēta ekspertu diskusija “Bērnu ar īpašām vajadzībām integrēšana sabiedrībā, izmantojot kultūras un […]

Diskusija Bërnu IekÙauiana

Vēsturisku ēku siltināšanas meistardarbnīca tiekas Ieriķos

00:00
14.12.2025
137

Nepieredzētu atsaucību piedzīvoja biedrības “Cēsu mantojums” sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību 5. un 6. decembrī rīkotā vēsturisku ēku siltināšanas meistardarbnīca, kas notika “Baložu mājā” Ieriķos jeb vēsturiskajā Ieriķu pasta ēkā. Sestdien Ieriķos sastaptie meistarklases organizatori “Dru­­­­vai” atzina, ka pieteikušies 40 dalībnieki, kas esot tiešām daudz. Meistardarbnīcas mērķis bija sniegt praktiskas zināšanas par vēsturisku ēku siltināšanu […]

Meistardarbnîca IeriÚos 1

Jaunās telpas Rainī apskatījuši pirmie interesenti

00:00
13.12.2025
111

Šajās dienās iespējams pieteikties biroja telpu nomas tiesību izsolei radošas un digitālas komercdarbības veikšanai Cēsīs, Raiņa kvartālā, Raiņa ielā 27. Cēsu novada pašvaldībai piederošajā ēkā, kas ieguvusi pilnīgi jaunas aprises, reizē saglabājot industriālās vides elpu, piedāvātas 11 biroja telpas ēkas pirmajā stāvā – piecas ar skatu uz iekšpagalmu un sešas ar skatu uz Raiņa ielu. […]

Raina 27

Domas un viedokļi

3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Vēja parki – starp faktiem, bailēm un vajadzību pēc skaidras galvas

09:56
18.12.2025
10
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lielo puiku spēles

09:54
17.12.2025
22
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Pasmejies par sevi pats

15:12
15.12.2025
32
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Arvien "liesākā" veselības aprūpes pieejamība

15:11
14.12.2025
35
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Kā Putins pasauli dancināja

15:10
13.12.2025
38

Tautas balss

Egle rada prieku

09:57
17.12.2025
14
Cēsniece L. raksta:

“Priecājos par Cēsu galveno egli Vienības laukumā. Tā izgreznota ļoti jaukām gaismiņām. Prieks skatīties gan autobraucējiem, gan gājējiem. Šajās tumšajās dienās, ieraugot mirdzošās spuldzītes, sejā iezogas smaids,” sacīja cēsniece L.

Klientus necenšas piesaistīt

15:11
13.12.2025
33
Lasītāja I. raksta:

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur atrodas pasts. Ir gan izlikta plāksne ar norādi, bet to var arī nepamanīt. Informācijas statīvs novietots uz grīdas, savukārt košie un pamanāmie veikalu nosaukumi virs tirdzniecības telpu durvīm neapzināti liek starp tiem meklēt pasta nosaukumu. Cilvēks skatās un nesaprot, kur […]

Latvijas preces - dārgas

15:11
13.12.2025
30
Seniore M. raksta:

“Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas ievestie produkti. Ne­zinu, vai pie vietējās produkcijas augstajām cenām vainojami tirgotāji vai ražotāji, bet kaut kas tur nav kārtībā. Vēl arī jāsaka, ka ne vienmēr vietējā produkta garša ir labāka nekā importētajām precēm. Protams, tas ir gau­mes jautājums, bet man […]

Ko mainīs likuma maiņa

11:58
07.12.2025
45
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
45
1
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

Sludinājumi

Citi

21:50
04.12.2025
15

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054