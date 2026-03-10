PIESLĒGTIES
Trešdiena, 11. marts
Vārda dienas: Konstantīns, Agita
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Ceļotājiem jāpārdod "pērles"

Sarmīte Feldmane
02:00, 11. Mar, 2026

Ilustratīvs attēls. FOTO: freepik.com

Vecpiebalga Latvijas tūrisma kartē nav jāiezīmē, par to jāatgādina, jāpiedāvā kaut kas jauns.

Tūrisma uzņēmēji, tiekoties ar pašvaldības Uzņēmēj­darbības un tūrisma pārvaldes speciālistiem, uzsvēra, ka katrs strādā, veido un attīsta savu piedāvājumu, bet nepieciešama vienota, pieejama informācija par to, ko darīt Vecpiebalgā, ko apskatīt, kur atpūsties.    

“Bukleti par Piebalgu tiks pilnveidoti. Ir iecere izveidot sociālo platformu, kurā redzami visi pasākumi, kas notiek novadā. Katrā vietā ir kas īpašs, ar to var piesaistīt tūristus uz ilgāku laiku,” uzsvēra pārvaldes vadītāja Dace Eihenbauma, bet Tūrisma nodaļas vadītāja Marta Vika atgādināja, ka pašvaldība apkopo tūrisma piedāvājumus novadā, tos reklamē.      

Madara Bauere pastāstīja, ka Kafejnīcu dienās, kad bija daudz apmeklētāju, ne viens vien jautāja, ko Vecpiebalgā vēl var apskatīt, bet ne jau ar katru ir laiks aprunāties. “Vajag plašāku informāciju, kas pieejama, izmantojot noskenējamu kodu, ne bukletu, ko bērni saplēš,” ieteica uzņēmēja, bet “Piebalgas porcelāna fabrikas” saimnieks Jānis Ronis vērtēja, ka pagasta centrā tūristiem noderētu inter­aktīva karte. “Tūrists neies mājaslapā. Un cilvēki ir atšķirīgi, ir, kam vajadzīgi bukleti, kartes, un tādi, kuri izmanto digitālos rīkus,” teica J. Ronis.        

Šogad Cēsu novads tūristiem piedāvā gardēdību, un  būs vairāki pasākumi, kas aicinās baudīt dažādus ēdienus, bet vecpiebaldzēni vērtēja, ka Piebalgā ēšana nav tā, kas būtu īpaši jāizceļ. Šajā pusē vairāk jārunā par bagātajām tradīcijām, kultūrvēsturisko mantojumu, dabu.    

“Jāstāsta par Piebalgas kultūrtelpu. Vecpiebalga ir vienīgais pagasts Latvijā, kur ir trīs muzeji. Par to jārunā ar tūrisma firmām, kuras gan putekļaino lielceļu dēļ te brauc nelabprāt,” teica muzeju apvienības “Ori­sāre” pārstāve Ilona Muižniece un uzsvēra, ka, domājot par tūrisma piesaisti novadam, darīts tiek daudz, bet Piebalgas puse palikusi nomaļus.    

Tikšanās reizē vairākkārt izskanēja, ka būtiska ir sadarbība un informācijas apmaiņa. Viesu nama “Salnēni” saimniece Linda Mūrniece novērtēja saziņu ar Tūrisma nodaļu: “Saņemu e-pastus, atbildu. Ja kaut kas bijis nepareizi, zvanīja, pastāstīja, kā jādara. Tas bija patīkams pārsteigums. Janvārī tika jautāts, ko plānojam Valentīndienā. Bet tad jau viss ir rezervēts,    nākamo gadu uzņēmēji plāno jau vasarā.”   

Pārvalde iecerējusi veidot informācijas punktus, nodrošinot uzņēmējus, kuri vēlas, ar tūrisma informāciju, kas būtu pieejama un noderīga ceļotājiem. Bitenieks Aivars Radziņš atzina, ka diemžēl paši vecpiebaldzēni maz zina, ko dara kaimiņi. “Pirms gadiem braucām pie kaimiņiem, skatījāmies, kā viņi strādā. Ne vienmēr vajag braukt uz citu Eiropas valsti pēc idejām, arī paši augam, maināmies, bet nezinām, ko dara kaimiņu sētā, arī kautrējamies pajautāt, uzprasīties ciemos. Ja būtu iespēja redzēt, tad tūristiem droši varētu ieteikt, kur aizbraukt, kur noteikti ne. Iesakot uzņemos atbildību,” ierosināja A. Radziņš. Priekšlikumu atbalstīja arī J. Ronis, bet “Kino fermas” saimniece Aina Slišāne atzina: “Būtu interesanti kaut vai pašu pagastu aplūkot. Mums nav informācijas centra, nezinām, ko kaimiņi dara. Vasarā nav laika braukt ciemos, varbūt pašvaldība var rīkot tādus braucienus. Citos novados pašvaldība uzaicina tūrisma firmas, sanāk uzņēmēji un ar nelielām prezentācijām iepazīstina ar sevi. Paši meklējam kontaktus, bet tas nav vienkārši.”      

M. Vika uzsvēra, ka ir svarīgi uzņēmējiem satikties, tīkloties.  “Divas reizes gadā pirms un pēc vasaras sezonas varam izbraukt, paskatīties, ko kurš dara. Katru reizi uz citas apvienības pagastiem. Pārvalde nodrošinātu transportu,” ideju atbalstīja M. Vika un pastāstīja, ka tūrisma firmām top precīzi izstrādāti maršrutu piedāvājumi novadā.    

Domājot par nākotni, izskanēja arī atgādinājums par situ­āciju laukos. “Pavasarī Vecpie­balgā ir vidusskolas pēdējais izlaidums, cilvēku laukos ir aizvien mazāk. Jādomā, kā piesaistīt jauniešus, un skaidrs, ka ne jau ar kodu vai muzeju. Kam būs vajadzīgas velotakas, muzeji?” viedokli pauda vecpiebaldzēns. D. Eihenbauma pastāstīja, ka tiek domāts par mācībām, piedāvāta informācija, parādīti instrumenti, lai uzsāktu uzņēmējdarbību, kā arī pieejams granta finansējums.    

“Tikšanās ar uzņēmējiem būs arī turpmāk. Katrā apvienībā ir kas cits, ko vērts pārrunāt novada mērogā. Katrā vietā jāizceļ īpašais. Vietējie to labāk zina un redz. Pārvalde uztur kopējo zīmolu, izceļot vietējās pērles, novads ir interesants. Svarīgi ir vienoti kvalitātes standarti novadā un kvalitatīvs daudzveidīgs piedāvājums,” sacīja pārvaldes vadītāja.    

Vecpiebaldzēni arī apsprieda, ka tūrismā iesaistītajiem pirms vasaras sezonas jāsatiekas Inešos.

Maf Logo 2

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Uz slēpēm kopš divu gadu vecuma

08:03, 7. Mar, 2026

Renovēt māju vai ne? Maciņš zina atbildi

02:00, 6. Mar, 2026

Skolēniem pusdienās bioloģiski audzēti produkti

02:00, 9. Mar, 2026

Makšķerēšanas svētki Ratnieku ezerā

02:00, 7. Mar, 2026

Lai vides piekļūstamība nebūtu vajadzīga tikai kā formalitāte

02:00, 5. Mar, 2026

Cēsis var būt vēl zaļākas

02:00, 8. Mar, 2026

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Esam ne tikai pārmaiņu liecinieki

22:02, 9. Mar, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Tās tuvojas. Vēlēšanas nāk!

08:01, 9. Mar, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Raibās tirgus dienas politikā

22:00, 8. Mar, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Mistika turpina darboties, bet burvi neredz

00:12, 8. Mar, 2026
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Sprādzientrauslie Tuvie Austrumi

00:11, 7. Mar, 2026

Tautas balss

Runā bieži, dara lēni

22:03, 9. Mar, 2026
Lasītāja raksta:

“Lasīju “Druvā” par semināru vides piekļūstamībai. Dažādi semināri, konferences un līdzīgi pasākumi notiek nereti, tikai […]

Jāturpina skaidrot

22:04, 7. Mar, 2026
Seniore no Cēsīm raksta:

“Dzirdu dažu sākām – cik var runāt par atkritumu šķirošanu. Bet, manuprāt, par to jāturpina […]

Kur paliek PVN samazinājums

00:14, 7. Mar, 2026
A. raksta:

“Saka, ka no gada otras puses daļa pārtikas būs lētāka, jo samazināsies pievienotās vērības nodoklis. […]

Rail Baltica vajag kaut drošības dēļ

00:14, 7. Mar, 2026
Lasītāja Z. no Cēsīm raksta:

“Lasu, kā tie, kas pašlaik nav pie politikas stūrēšanas, nozākā valdošos spēkus. Briesmīgi tiek kritizēta […]

Iela šaura, sniegs neizvests

17:47, 28. Feb, 2026
1
Kungu ielas iedzīvotāja D. raksta:

“Kāda cēsniece atzina, ka pilsētā šoziem no sniega labi iztīra ielas. Jā, daudzviet droši vien […]

Sludinājumi

Pārdod

19:03, 10. Mar, 2026

Jauna dārza nojume ar izvelkamu jumtu 3mx3mx2.2m, antracīta krāsā (tumši pelēkā), pieejamas 2 gab., Cēsīs. […]

Citi

11:36, 10. Mar, 2026

Uzņēmēj Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Tūjas, Siguldas, Priekuļu un Ādažu novados Mācību centrs BUTS piedāvā dažādas […]

Citi

09:49, 27. Feb, 2026

Riharda Saules akustiskais solo koncerts “Love of My Life” Svētdien, 8. martā plkst. 16.00 romantiskajā […]

Pārdod

15:01, 21. Feb, 2026

Pilna servisa lielu koku pārstādīšanas pakalpojumi Nemokieties ar lāpstu — KOKI STAIGĀ palīdzēs saudzīgi un […]

Citi

10:58, 18. Feb, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. […]