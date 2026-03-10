Ceļotājiem jāpārdod "pērles"

Vecpiebalga Latvijas tūrisma kartē nav jāiezīmē, par to jāatgādina, jāpiedāvā kaut kas jauns.
Tūrisma uzņēmēji, tiekoties ar pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma pārvaldes speciālistiem, uzsvēra, ka katrs strādā, veido un attīsta savu piedāvājumu, bet nepieciešama vienota, pieejama informācija par to, ko darīt Vecpiebalgā, ko apskatīt, kur atpūsties.
“Bukleti par Piebalgu tiks pilnveidoti. Ir iecere izveidot sociālo platformu, kurā redzami visi pasākumi, kas notiek novadā. Katrā vietā ir kas īpašs, ar to var piesaistīt tūristus uz ilgāku laiku,” uzsvēra pārvaldes vadītāja Dace Eihenbauma, bet Tūrisma nodaļas vadītāja Marta Vika atgādināja, ka pašvaldība apkopo tūrisma piedāvājumus novadā, tos reklamē.
Madara Bauere pastāstīja, ka Kafejnīcu dienās, kad bija daudz apmeklētāju, ne viens vien jautāja, ko Vecpiebalgā vēl var apskatīt, bet ne jau ar katru ir laiks aprunāties. “Vajag plašāku informāciju, kas pieejama, izmantojot noskenējamu kodu, ne bukletu, ko bērni saplēš,” ieteica uzņēmēja, bet “Piebalgas porcelāna fabrikas” saimnieks Jānis Ronis vērtēja, ka pagasta centrā tūristiem noderētu interaktīva karte. “Tūrists neies mājaslapā. Un cilvēki ir atšķirīgi, ir, kam vajadzīgi bukleti, kartes, un tādi, kuri izmanto digitālos rīkus,” teica J. Ronis.
Šogad Cēsu novads tūristiem piedāvā gardēdību, un būs vairāki pasākumi, kas aicinās baudīt dažādus ēdienus, bet vecpiebaldzēni vērtēja, ka Piebalgā ēšana nav tā, kas būtu īpaši jāizceļ. Šajā pusē vairāk jārunā par bagātajām tradīcijām, kultūrvēsturisko mantojumu, dabu.
“Jāstāsta par Piebalgas kultūrtelpu. Vecpiebalga ir vienīgais pagasts Latvijā, kur ir trīs muzeji. Par to jārunā ar tūrisma firmām, kuras gan putekļaino lielceļu dēļ te brauc nelabprāt,” teica muzeju apvienības “Orisāre” pārstāve Ilona Muižniece un uzsvēra, ka, domājot par tūrisma piesaisti novadam, darīts tiek daudz, bet Piebalgas puse palikusi nomaļus.
Tikšanās reizē vairākkārt izskanēja, ka būtiska ir sadarbība un informācijas apmaiņa. Viesu nama “Salnēni” saimniece Linda Mūrniece novērtēja saziņu ar Tūrisma nodaļu: “Saņemu e-pastus, atbildu. Ja kaut kas bijis nepareizi, zvanīja, pastāstīja, kā jādara. Tas bija patīkams pārsteigums. Janvārī tika jautāts, ko plānojam Valentīndienā. Bet tad jau viss ir rezervēts, nākamo gadu uzņēmēji plāno jau vasarā.”
Pārvalde iecerējusi veidot informācijas punktus, nodrošinot uzņēmējus, kuri vēlas, ar tūrisma informāciju, kas būtu pieejama un noderīga ceļotājiem. Bitenieks Aivars Radziņš atzina, ka diemžēl paši vecpiebaldzēni maz zina, ko dara kaimiņi. “Pirms gadiem braucām pie kaimiņiem, skatījāmies, kā viņi strādā. Ne vienmēr vajag braukt uz citu Eiropas valsti pēc idejām, arī paši augam, maināmies, bet nezinām, ko dara kaimiņu sētā, arī kautrējamies pajautāt, uzprasīties ciemos. Ja būtu iespēja redzēt, tad tūristiem droši varētu ieteikt, kur aizbraukt, kur noteikti ne. Iesakot uzņemos atbildību,” ierosināja A. Radziņš. Priekšlikumu atbalstīja arī J. Ronis, bet “Kino fermas” saimniece Aina Slišāne atzina: “Būtu interesanti kaut vai pašu pagastu aplūkot. Mums nav informācijas centra, nezinām, ko kaimiņi dara. Vasarā nav laika braukt ciemos, varbūt pašvaldība var rīkot tādus braucienus. Citos novados pašvaldība uzaicina tūrisma firmas, sanāk uzņēmēji un ar nelielām prezentācijām iepazīstina ar sevi. Paši meklējam kontaktus, bet tas nav vienkārši.”
M. Vika uzsvēra, ka ir svarīgi uzņēmējiem satikties, tīkloties. “Divas reizes gadā pirms un pēc vasaras sezonas varam izbraukt, paskatīties, ko kurš dara. Katru reizi uz citas apvienības pagastiem. Pārvalde nodrošinātu transportu,” ideju atbalstīja M. Vika un pastāstīja, ka tūrisma firmām top precīzi izstrādāti maršrutu piedāvājumi novadā.
Domājot par nākotni, izskanēja arī atgādinājums par situāciju laukos. “Pavasarī Vecpiebalgā ir vidusskolas pēdējais izlaidums, cilvēku laukos ir aizvien mazāk. Jādomā, kā piesaistīt jauniešus, un skaidrs, ka ne jau ar kodu vai muzeju. Kam būs vajadzīgas velotakas, muzeji?” viedokli pauda vecpiebaldzēns. D. Eihenbauma pastāstīja, ka tiek domāts par mācībām, piedāvāta informācija, parādīti instrumenti, lai uzsāktu uzņēmējdarbību, kā arī pieejams granta finansējums.
“Tikšanās ar uzņēmējiem būs arī turpmāk. Katrā apvienībā ir kas cits, ko vērts pārrunāt novada mērogā. Katrā vietā jāizceļ īpašais. Vietējie to labāk zina un redz. Pārvalde uztur kopējo zīmolu, izceļot vietējās pērles, novads ir interesants. Svarīgi ir vienoti kvalitātes standarti novadā un kvalitatīvs daudzveidīgs piedāvājums,” sacīja pārvaldes vadītāja.
Vecpiebaldzēni arī apsprieda, ka tūrismā iesaistītajiem pirms vasaras sezonas jāsatiekas Inešos.
