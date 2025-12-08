Ceļ pirmo zemas īres maksas daudzdzīvokļu māju Cēsīs

Iemūrēta laika kapsula un nosvinēti spāru svētki pirmajai zemas īres maksas daudzdzīvokļu mājai Cēsīs, kas ir Lāču ielā 9. Būvdarbus plānots pabeigt pirms termiņa, jau nākamā gada maija beigās. Energoefektīvajā daudzdzīvokļu namā būs pieejami 56 dzīvokļi, kuros ievākties varēs sākt vasaras beigās.
Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs pirms kapsulas iemūrēšanas uzsvēra, ka šī ir ļoti vērtīga un vajadzīga ēka: “Daudzu gadu garumā Cēsu novadā mājoklis ir bijis šaurā vieta novada attīstībā, ir bijuši brīži, kad gan īres maksa, gan pirkšanas cena tuvojas Rīgas mikrorajonu cenām. Skaidrs, ka pieprasījums pārsniedz piedāvājumu. Esam pateicīgi par sadarbību ar būvniecības uzņēmēju, Ekonomikas ministriju un “Altum” un esam gatavi arī turpmākai sadarbībai.”
Arī Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta direktors Mārtiņš Auders atzina, ka mājokļa pieejamība ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem reģiona ilgtspējīgai attīstībai. Savukārt Attīstības finanšu institūcijas “Altum” Korporatīvo darījumu daļas vadītājs Māris Apsītis atgādināja, ka māja ir ne tikai ēka, bet vieta, kur cilvēkiem sapņot, realizēt sapņus un doties uz priekšu. Viņš pastāstīja, ka šajā projektā visvairāk ēku tiek celts tieši Vidzemē.
Uzņēmums SIA “Lado māja” līdz šim nekustamos īpašumus attīstīja Rīgā un Rīgas reģionā. Uzņēmuma valdes loceklis Mārcis Dobrājs “Druvai” pastāsta, ka valsts atbalsta programmas padara projektu iespējamu arī ārpus Rīgas reģiona: “Šis ir pirmais projekts, bet esmu gatavs arī turpmākai sadarbībai.” Uzņēmējs atklāj, ka darbam reģionā ir arī savi ieguvumi. “Pašvaldība ir ļoti ieinteresēta un pretimnākoša projekta realizācijā, tāpēc darbi sokas vēl raitāk,” atklāj M. Dobrājs.
Pastāstot par padarīto Cēsīs, uzņēmējs saka: “Sākums bija nedaudz grūtāks, jo mitrās vasaras dēļ bija problēmas ar grunti. Bet šobrīd būvnieks strādā tik raiti, ka viss notiek pēc plāna. Turklāt esam iecerējuši darbus pabeigt pat nedaudz pirms termiņa – jau maijā, kad atkarībā no laikapstākļiem varētu labiekārtot arī teritoriju. Ēkai ir jābūt gatavai vasarā, lai vasaras beigās jau varētu sagaidīt iedzīvotājus.”
Raksturojot pašu būvi, uzņēmējs teic, ka tā ir pamatīga – no dzelzsbetona paneļiem un ar augstu energoefektivitāti: “Atbilstoši “Altum” prasībām tā būs gandrīz nulles enerģijas ēka, iedzīvotāji varēs rēķināties ar zemiem komunāliem maksājumiem. Dzīvokļa plānojumi būs dažādi – no vienistabas līdz trīsistabu dzīvokļiem.” Dzīvokļi būs ar iekšējo apdari un aprīkoti ar iebūvētu virtuves iekārtu. Ap ēku būs labiekārtota vide, kā arī ierīkotas autostāvvietas un velosipēdu novietnes. Projekta kopējās izmaksas ir 6,16 miljoni eiro, no kuriem aizdevuma summa ir 4,81 miljons eiro.
Šogad jau iedzīvotāji varēja pieteikties dzīvokļiem, lai pašvaldība apzinātu pieprasījumu. Pēc mājas nodošanas ekspluatācijā dzīvokļiem rindas kārtībā būs iespēja pieteikties mājsaimniecībām, ja vismaz viens no mājsaimniecībā esošajiem ir kvalificēts speciālists (vismaz pirmā līmeņa augstākā izglītība) veselības un sociālajā aprūpē; izglītība nozarē inženierzinātnēs; valsts pārvaldes un aizsardzības jomā; dabas zinātnēs un agrārās zinātnēs; mākslas, izklaides un atpūtas sfērā. Reģistrēties rindā varēs arī mājsaimniecības ar bērniem, kā arī mājsaimniecības, kurās dzīvo persona ar invaliditāti.
Zemas īres dzīvokļu celtniecība tiek īstenota arī Drabešu pagasta Billē.
Iespēju pretendēt uz dzīvokli zemas īres mājokļu projektos nosaka mājsaimniecības ienākumi, kas norādīti Ministru kabineta noteikumos. Īres maksas griestus regulē Ekonomikas ministrija, to atbilstoši valstī noteiktajam gada inflācijas līmenim katru gadu pārrēkiņa.
Cēsīs dzīvojamā fonda paplašināšana notiek arī publiskās un privātās partnerības projektā, top pieejamas cenas īres mājas Festivāla ielā 45.
Pateicoties privātām investīcijām, ēkas tiek atjaunotas vai celtas Kovārņu, Cīrulīšu, Atpūtas un Siguldas ielā. Saules un Vilku ielas mikrorajonā jau vairākus gadus “Siguldas būvmeistars” ceļ daudzdzīvokļu ēkas – četras mājas uzbūvētas, vēl viena tiek celta, un divas taps vēl nākamajos gados. Cīrulīšos tiek atjaunotas bijušās sanatorijas “Cīrulīši” viesnīcas ēkas. Savukārt SIA “Dens” pārbūvē mazākus projektus: Ata Kronvalda ielā 24 vecā keramikas darbnīca top par 13 dzīvokļu māju, un Zirņu ielā būs divas dvīņu mājas. SIA “Veselavas Kārlēni” plāno daļēji par dzīvojamo fondu pārbūvēt Raunas ielu 13, kas ir zināma kā “Lattelecom” bijusī ēka, tur paredzēti 33 dzīvokļi. Viņu iecere ir arī desmit rindu mājas Cīrulīšos.
