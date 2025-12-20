Būt tuvāk viens otram un savām vērtībām

Cēsu klīnikas darbinieki tikās gada izskaņas svinīgā pasākumā “Tuvumā”, lai atskatītos uz paveikto, novērtētu sasniegto un pateiktu paldies. Pasākuma vadmotīvs šogad bija tuvums – viens otram, savām vērtībām un svētku priekam.
Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētāja daktere Inga Ažiņa “Druvai” pauda: “Aizvadītais gada izskaņas pasākums mums visiem bija īpašs – ne tikai tāpēc, ka varējām satikties sirsnīgā un svinīgā gaisotnē, bet arī tāpēc, ka šis gads Cēsu klīnikai bijis pārmaiņu laiks. Mainoties vadībai, īpaši svarīgi ir nodrošināt stabilitāti, saglabāt drošības sajūtu, ritmu, vērtības un vienlaikus attīstīt jaunas idejas. To iespējams paveikt tikai ar spēcīgu un saliedētu komandu. Mums ir būtiski novērtēt ikviena darbinieka ieguldījumu, tāpēc šogad īpaši izcēlām katras nodaļas darbu. Katrā strādā cilvēki, kuri ar profesionalitāti un sirdsdegsmi rūpējas par pacientiem. Šīs nominācijas bija mūsu pateicības apliecinājums – mazs “paldies” par lielu darbu.” Vakara noskaņa valdes priekšsēdētājai apliecinājusi, ka klīnikas spēks ir cilvēkos un kopībā: “Esmu patiesi pateicīga par šo lielisko komandu, par kolēģu siltumu un atbalstu, par to, ka kopā ejam vienā virzienā ar pārliecību un cilvēcību. Kopā mēs varam vairāk un kopā arī turpināsim veidot klīniku, ar kuru Cēsis var lepoties.”
Šogad par pacientu veselību Cēsu klīnikā rūpējās 316 darbinieki. Turklāt no tiem 53 ir jaunie kolēģi: astoņi ārsti, viens rezidents, 13 aprūpes speciālisti, divi funkcionālie speciālisti un 29 citi darbinieki. Pasākuma norises laikā tika godinātas Cēsu klīnikas nodaļas dažādās nominācijās. Gada izturība – Neatliekamās medicīniskās palīdzības un Uzņemšanas nodaļa. Gada neatlaidība – Reanimācijas un anestezioloģijas nodaļa. Gada drošības komanda – Ķirurģijas nodaļa. Cilvēks cilvēkam – Iekšķīgo slimību nodaļa. Gada sirdsdarbs – Bērnu veselības centrs. Dzīves prieka veicinātāji – Rehabilitācijas nodaļa. Komandas spēks – Operāciju bloks un Sterilizācijas nodaļa. Gada precizitāte – Vizuālās diagnostikas nodaļa. Gada atbalsts – Ambulatorā nodaļa. Gada pacietība – Pakalpojumu reģistrācijas, uzskaites un informācijas daļa. Gada balsts – Ēku ekspluatācijas daļa. Gada līdzsvars – Administrācijas nodaļa.
Atzinības rakstus pasniedza arī Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis. Tos saņēma Iekšķīgo slimību nodaļas ārste interniste Ināra Zande, Ķirurģijas nodaļas virsārste Baiba Gabrāne,Reanimācijas un aneztezioloģijas nodaļas anestezioloģe reanimatoloģe Anita Medne, Iekšķīgo slimību nodaļas virsmāsa Signe Riemere, Bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru virsmāsa Daiga Jackēviča, Pakalpojumu reģistrācijas, uzskaites un informācijas daļas vadītāja Lelde Petroviča, Juridiskās, iepirkumu un vadības lietu daļas vadītāja juriste Liene Vegnere, IT daļas vadītājs Aivis Skangalis.
Otro gadu pasākumam pievienojās “Cēsu Rotari klubs”, kas jau ilgu laiku ir Cēsu klīnikas atbalstītājs. Kluba biedri tradicionāli vēlējās pasniegt divas balvas: “Par ilggadēju darbu” – diabēta apmācības māsai Mirdzai Krūmiņai un “Jaunā iedvesma” – NMP un uzņemšanas nodaļas virsārstei Helēnai Turauskai.
