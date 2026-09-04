Brīvprātīgie palīdz likvidēt vētras sekas Gaujas Nacionālā parka takās

Gaujas Nacionālajā parkā pēc vētras attīrītas populārākās dabas takas. Vairāk nekā 130 brīvprātīgie pieteikušies, lai palīdzētu likvidēt vētras radītos postījumus Gaujas Nacionālā parka taku tīklā. Visvairāk palīgu pusē bijis ap Līgatni un Siguldu, kur vietējiem talkotājiem aktīvi pievienojušies arī palīgi no Rīgas, informē Dabas aizsardzības pārvalde (DAP). Tā kā darbi tiek organizēti posmos, pirmās brīvprātīgo ģimenes un organizācijas pusotras nedēļas laikā vērienīgu darbu jau paveikušas, savukārt daļa brīvprātīgo takās dosies tuvākajā laikā.
Aicinājumu palīdzēt iesaistīties parka sakopšanā, īpaši bīstamo koku apsekošanā un novākšanā, DAP iedzīvotājus aicināja ceturtdien, 3. augustā, un jau piektdien, 4. augustā ziņoja, ka atsaucība ir liela. Brīvprātīgie strādā DAP darbinieku vadībā, pieaicināti arī speciālisti, tajā skaitā arboristi.
Pateicoties kopīgajam darbam, droša pārvietošanās atjaunota Līgatnes dabas takās un Līču–Laņģu klintīs. Apmeklētājiem droši pieejama arī Siguldā teritorija pie Laurenču sākumskolas, Vikmestes taka un grava, Piķenes krauja posmā no Velnalas līdz Balonu pļavai, teritorija pie Velnalas klintīm un alas, taka gar Krimuldas pilsdrupām, kā arī “Mežtakas” posms Rāmkalni-Sigulda. Valmieras pusē brīvprātīgie sakopuši Sietiņieža apkārtni.
“Izsakām lielu pateicību ikvienam iedzīvotājam, ģimenei un organizācijai, kas jau operatīvi iesaistījušies taku apsekošanā un sakopšanā. Saņemot tik lielu sabiedrības un vietējo biedrību atsaucību, mēs spējam krietni ātrāk novērst postījumus un straujāk pakāpeniski atjaunot drošu tūrisma infrastruktūru apmeklētājiem. Šāda iedzīvotāju iesaiste apliecina, ka nacionālais parks sabiedrībai ir kas vairāk par vienkārši īpaši aizsargājamu dabas teritoriju – tas ir nozīmīgs dabas tūrisma galamērķis un kopīga vērtība ikviena iedzīvotāja atpūtai un veselībai,” uzsver pārvaldes ģenerāldirektore Laura Anteina.
Gaujas Nacionālā parka taku tīkls ir 117 km. Visā parka teritorijā apsekošana un attīrīšana turpinās, tādēļ maršrutos, kur darbi vēl nav noslēgušies, saglabājas bīstamība un dabā ir izvietotas attiecīgas norādes. Par pamanītiem koku sagāzumiem vai bojājumiem dabas takās iedzīvotāji aicināti ziņot lietotnes “Dabas tūrisms” sadaļā “Piesaki problēmu!”. Tāpat joprojām var pieteikties brīvprātīgie palīgi.
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