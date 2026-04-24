Sestdiena, 25. aprīlis
Vārda dienas: Līksma, Bārbala
Brīvības vērtība nedrīkst zust

Sarmīte Feldmane
03:00, 25. Apr, 2026

Neaizmirst. “Daiņkalnos” nogalināto partizānu piemiņai pulcējās dažādas paaudzes. FOTO: no albuma

Raunas pagasta “Daiņkalnos” kā ik pavasari 16. aprīlī skanēja vārdi, dziesmas par brīvību, cilvēku drosmi nepakļauties svešai varai un savas zemes mīlestību.

1952. gada 16. aprīlī  pēc ilgstošas un nevienlīdzīgas kaujas okupācijas varas drošības komitejas spēki iznīcināja partizānus. Te pirms 24 gadiem Jānis Lācis, kura dzimta saistīta ar traģiskajiem notikumiem, kopā ar domubiedriem un atbalstītājiem ierīkoja piemiņas vietas. “Daiņkalnos” arī apskatāms bunkurs, kurā slēpās mežabrāļi. Šī vieta kļuvusi par nozīmīgu simbolu Latvijas vēsturiskajai atmiņai un brīvības idejai.

Ar svinīgu uzrunu un lūgšanu valsts un militāro struktūru pārstāvjus, vēstures interesentus un citus pasākuma dalībniekus uzrunāja Raunas draudzes mācītājs Edijs Kalniņš un Zemes­sardzes vecākais kapelāns Rai­monds Krasinskis.  Pasāku­mā piedalījās jaunsargi un Raunas pamatskolas 7. klases skolēni. Jaunsargi mastā uzvilka valsts karogu.

Smiltenes novada pašvaldības domes deputāte Baiba Šķē­rīte uzsvēra: “Latviska un droša Latvija sākas ar katru no mums, ar mūsu atbildību, attieksmi. Aicinu ne tikai atcerēties, bet gūt spēku un apzināties pienākumu sargāt mūsu Latviju. Lai viņu drosme ir mūsu spēks, lai latviska Latvija vienmēr ir mūsu atbildība!” Uzrunas teica arī deputāti Mikus Dubickis un Edgars Avotiņš.

“Mums jābūt drosmīgiem, nebaidīties paust savu viedokli. Mūsu un nākamo paaudžu pienākums atcerēties drosmīgus cilvēkus, kuri nebaidījās zaudēt dzīvību par savu valsti un cīnījās pret okupācijas varu,” atgādināja Raunas pagasta pārvaldes vadītāja Linda Zūdiņa. Klāt­esošos uzrunāja arī Saeimas deputāts Jānis Dombrava, kurš šo piemiņas vietu apmeklē jau vairākus gadus. Atceres brīdī klāt bija arī Latvijas Ģenerāļu kluba pārstāvji pulkvedis Juris Dal­biņš un ģenerālleitnants Rai­monds Graube, Zemessar­dzes štāba, Latvijas Virsnieku apvienības, Latviešu strēlnieku apvienības pārstāvji.

Atceres pasākumā vēl un vēlreiz savu bērnību atcerējās Einārs Zariņš, Turalds Dziļums, Raimonda Innusa, dzīvi palikušie, kuru bērnība ir saistīta ar bunkuru. Bija atbraukuši arī bunkurā izdzīvojušās Regīnas Tīlibas ģimenes locekļi.

“Šopavasar pasākumā bija daudz jauniešu. Tīlibu ģimenes pārstāvji bija paņēmuši līdzi fotogrāfijas, kas saglabātas no brīvvalsts laikiem. Jaunieši atzina, ka “Daiņkalnos” viņiem bijusi patiesās vēstures stunda,” pastāstīja Raunas Kultūrvēstu­riskā centra vadītāja Ieva Plētiena. Viņa uzsvēra: “Ja atceres pasākumos satiekas dažādas paaudzes, nākotnē te notikušais netiks aizmirsts.”

Sallija Benfelde

Agnese Leiburga

Sarmīte Feldmane

Sandra Deruma

Iveta Rozentāle

Tautas balss

Lieliska tikšanās

14:56, 22. Apr, 2026
Vecmāmiņa K. raksta:

“Jaunpiebalgā bija ļoti jauks mūzikas skolu sadraudzības koncerts, piedalījās Lī­gatnes, Dzērbenes un Jaun­pie­balgas mūzikas un […]

Dīzeļa cenas gandrīz vienādas

14:55, 22. Apr, 2026
Kārlis raksta:

“Vērojot dīzeļdegvielas cenas uzpildes stacijās, rodas jautājums, kāpēc visiem lielajiem tirgotājiem tās ir gandrīz vienādas […]

Kā to savienot

16:45, 21. Apr, 2026
Lasītāja raksta:

“Sekoju, kā novadā darbojas iedzīvotāju padomes. Manuprāt, nav īsti pareizi, ka tajās darbojas pašvaldībā strādājošie. […]

Priecē krokusu stādījumi

16:45, 20. Apr, 2026
Seniore A. raksta:

“Diemžēl iznāk bieži vērsties pie ārstiem, apmeklēt Cēsu klīniku. Tomēr tagad, pavasarī, ar prieku noskatos, […]

Ēkas pamazām iet bojā

16:42, 19. Apr, 2026
Cēsniece K. raksta:

“Gāju Cēsīs pa Palasta ielu uz Pils parku. Pārsteidz, cik daudz vecu ēku, kas pamazām […]

