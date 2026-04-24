Brīvības vērtība nedrīkst zust

Raunas pagasta “Daiņkalnos” kā ik pavasari 16. aprīlī skanēja vārdi, dziesmas par brīvību, cilvēku drosmi nepakļauties svešai varai un savas zemes mīlestību.
1952. gada 16. aprīlī pēc ilgstošas un nevienlīdzīgas kaujas okupācijas varas drošības komitejas spēki iznīcināja partizānus. Te pirms 24 gadiem Jānis Lācis, kura dzimta saistīta ar traģiskajiem notikumiem, kopā ar domubiedriem un atbalstītājiem ierīkoja piemiņas vietas. “Daiņkalnos” arī apskatāms bunkurs, kurā slēpās mežabrāļi. Šī vieta kļuvusi par nozīmīgu simbolu Latvijas vēsturiskajai atmiņai un brīvības idejai.
Ar svinīgu uzrunu un lūgšanu valsts un militāro struktūru pārstāvjus, vēstures interesentus un citus pasākuma dalībniekus uzrunāja Raunas draudzes mācītājs Edijs Kalniņš un Zemessardzes vecākais kapelāns Raimonds Krasinskis. Pasākumā piedalījās jaunsargi un Raunas pamatskolas 7. klases skolēni. Jaunsargi mastā uzvilka valsts karogu.
Smiltenes novada pašvaldības domes deputāte Baiba Šķērīte uzsvēra: “Latviska un droša Latvija sākas ar katru no mums, ar mūsu atbildību, attieksmi. Aicinu ne tikai atcerēties, bet gūt spēku un apzināties pienākumu sargāt mūsu Latviju. Lai viņu drosme ir mūsu spēks, lai latviska Latvija vienmēr ir mūsu atbildība!” Uzrunas teica arī deputāti Mikus Dubickis un Edgars Avotiņš.
“Mums jābūt drosmīgiem, nebaidīties paust savu viedokli. Mūsu un nākamo paaudžu pienākums atcerēties drosmīgus cilvēkus, kuri nebaidījās zaudēt dzīvību par savu valsti un cīnījās pret okupācijas varu,” atgādināja Raunas pagasta pārvaldes vadītāja Linda Zūdiņa. Klātesošos uzrunāja arī Saeimas deputāts Jānis Dombrava, kurš šo piemiņas vietu apmeklē jau vairākus gadus. Atceres brīdī klāt bija arī Latvijas Ģenerāļu kluba pārstāvji pulkvedis Juris Dalbiņš un ģenerālleitnants Raimonds Graube, Zemessardzes štāba, Latvijas Virsnieku apvienības, Latviešu strēlnieku apvienības pārstāvji.
Atceres pasākumā vēl un vēlreiz savu bērnību atcerējās Einārs Zariņš, Turalds Dziļums, Raimonda Innusa, dzīvi palikušie, kuru bērnība ir saistīta ar bunkuru. Bija atbraukuši arī bunkurā izdzīvojušās Regīnas Tīlibas ģimenes locekļi.
“Šopavasar pasākumā bija daudz jauniešu. Tīlibu ģimenes pārstāvji bija paņēmuši līdzi fotogrāfijas, kas saglabātas no brīvvalsts laikiem. Jaunieši atzina, ka “Daiņkalnos” viņiem bijusi patiesās vēstures stunda,” pastāstīja Raunas Kultūrvēsturiskā centra vadītāja Ieva Plētiena. Viņa uzsvēra: “Ja atceres pasākumos satiekas dažādas paaudzes, nākotnē te notikušais netiks aizmirsts.”
