Svētdiena, 28. septembris
Vārda dienas: Sergejs, Svetlana, Lana
Braslai un Amatai kaitē HES

Sarmīte Feldmane
00:00
28.09.2025
5
Brasla

Brasla.

Cēsu novada pašvaldība, piesaistot Valsts zivju fonda finansējumu, izstrādā zivsaimnieciskās stratēģijas un ekspluatācijas noteikumus vairākiem  novada ezeriem un upēm. Lai to izdarītu, vispirms jāveic hidromorfoloģiskā un sociālekonomiskā izpēte. 

“Lietainā vasara ietekmēja plānus, un tikai pagājušonedēļ varēja pabeigt darbus. Ir savākti daudzi dati, kas vēl jāanalizē,” tikšanās reizē Stalbē uzsvēra vides pētnieks ihtiologs Māris Liepiņš.

Šovasar tika apzināta Amata no  Gaidenes ietekas līdz Amat­ciemam un Brasla no Braslas ziv­audzētavas līdz ietekai Gaujā. “Kā katrā upē, kurā ir hidroelektrostacija (HES), jūtama tās ietekme,” uzsver M.Liepiņš. Braslā zivju migrāciju ietekmē viena, bet Amatā divas – Kārļu un Billes – HES.

Braslā 7,5 kilometru garumā ik pa 50 metriem tika veikti mērījumi: upes platums, dziļums, apēnojums, grunts, kādas te mājo zivis, kādi augi.    “Ir uzmērītas straujteces, un tas dod ieskatu, kur varētu būt    lašveidīgo zivju potenciālās nārsta vietas.    Zivju sugu sastāvs tipisks mazajām upēm. Plaudis, karūsa, iespējams, Braslā nonākuši  lietainās vasaras ietekmē. Strauta foreļu maz, šo vietu sāk aizņemt sapali un līdakas. Jāvērtē kāpēc, un viens iemesls noteikti ir HES. Lašus atradām divās vietās, taimiņiem arī bija jābūt. Ūdens aiz HES ir siltāks, taču šovasar ne tik silts, lai lašveidīgās zivis nedzīvotu,” uzzināto ieskicēja pētnieks.
Gaujas Ilgtspējīgas attīstības biedrības    vadītājs Ainārs Šteins uzsvēra, ka Brasla rada daudz jautājumu.    “Piecus gadus upē ir licencēta lašveidīgo zivju makšķerēšana, un    dati rāda, ka situācija pasliktinās. Arī makšķernieki stāsta to pašu – lašu un taimiņu nav. Braslas HES starp 70 spēkstacijām Latvijā ir otrā, kas būtiski ietekmē zivju    migrāciju,” skaidroja A.Šteins. Braslas HES saimnieks ir Zemkopības ministrija, un, kā vērtējuši eksperti, izbūvēt zivju ceļu Braslā nav sarežģīti.

Braslā šogad izsniegtas 78 licences vēžošanai. ”Noķērām tikai signālvēžus. To ir ļoti daudz,” stāstīja M.Liepiņš, bet A.Šteins piebilda, ka dažs vēžotājs mājās nes pat vairāk nekā pusotru simtu vēžu. “Vēžot, protams, jāmāk. Vēžotāju varēja būt vairāk, jo vēžu    ir daudz, visticamāk, cilvēkus attur sarežģītā piekļuve upei, jo diezgan liels gabals jāiet kājām, nevar piebraukt,” viedokli pauda A.Šteins.

Savukārt Amata no Kārļiem zivju migrācijai ir nogriezta, vispirms Kārļu, tad Billes HES.    Upes lejas daļu pērn pētīja “Bior” un    arī secināja, ka ir maz lašveidīgo zivju. “Pie Kārļu HES ir tehniskais zivju ceļš, ko spēj pārvarēt lielās, spēcīgās zivis, bet arī citas grib ceļot. Amata ir foreļu upe, bet te ir vairāk sapalu, kāda alata,” stāstīja pētnieks un kārtējo reizi uzsvēra, ka ūdens līmeņa svārstības, ko rada hidroelektrostacijas,    ietekmē zivju populāciju.

Diskusija raisījās par upēs sakritušajiem kokiem. M.Liepiņš skaidroja, ka bez tiem upe nespēj saražot dzīvības ķēdei nepieciešamo. “Nav pavasara palu, kas atbrīvo upi, smilšainos posmos viens koks nerada problēmas, bet kļūst par dzīvotni,” teica M.Liepiņš, bet A.Šteins atzina, ka katrā upē veidojas dažādas situācijas. Ja Amatā vai Braslā koku sagāzumi netraucē zivju migrācijai, tad, piemēram, Raunis puskilometra garumā bija nedzīvs.

“Arī bebri Braslā, Ama­tā nebūvē dambjus. Iz­staigājām Lenčupi, tur bija viens, Raunī – divi, Līgatnē un Vildogā ļoti daudzi,” informēja A.Šteins.

Pētnieki izanalizēs iegūto informāciju, tad    vēlreiz tiksies ar iedzīvotājiem. “Kad būs pētījumu rezultāti, sapratīsim, kāda situācija ir    Amatā un Braslā, kas upēm nepieciešams, lai tur dzīvotu zivis, ko drīkst darīt un ko ne laivotāji, tūristi. Nākamvasar ir iecere pētījumu turpināt Braslā augšpus HES,” pastāstīja pašvaldības Vides un klimata neitralitātes nodaļas Vides aizsardzības speci­ālists Jānis Balodis.

Saistītie raksti

Senatne miniatūrās stāsta un uzrunā šodienu

00:00
27.09.2025
21

Cēsu muzejā apskatāma turku mākslinieces Gilhisas Diptašas gleznu izstāde “Iluminācija un miniatūra”. Tā ir apliecinājums Cēsu pašvaldības un Turcijas vēstniecības Latvijā sadarbībai. “Ar Cēsīm saistīta mūsu tautas vēsture.  Kad sāku misiju Latvijā, pirmā pilsēta, ko apmeklēju pēc Rīgas, bija Cēsis.    Tām mūsu sirdīs ir īpaša vieta. 18.marts ir kritušo karavīru piemiņas diena, tad ik […]

Turki

Mēs varam, mēs darām

00:00
26.09.2025
133

Senioru pamattēma – kā mazināt vientulību dzīves otrajā pusē Pensionāri – esam tik dažādi. Aizskrien gadi, nedēļas, dienas, bet paliekošs mūsu dzīvē ir tikai tas laiks, par kuru varam teikt: “Bija vērts!” Vēl nesen aizlijusī vasara dāvāja saulainu dienu, lai biedrība brīvā dabā muzikālā noskaņā godinātu pirmā pusgada apaļo un pusapaļo gadu jubilārus. Vasaras mēnešos […]

Sen Eksk

Pateicības ekskursija zeķu adītājām

00:00
25.09.2025
79
3

Sabiedriskā labuma biedrība “MSs Cēsis” organizēja īpašu ekskursiju rokdarbniecēm. Tā bija pateicība par zeķu adīšanu Ukrainas aizstāvjiem jau kopš 2022. gada. Pateicoties adītāju cītīgajam darbam, katru gadu uz Ukrainu ir nosūtīti ap 120 zeķu pāri. Biedrības vadītāja Ingrīda Zakabluka uzsver, ka adītāju veikums ir nenovērtējams: “Vilnas zeķes ierakumos Ukrainas aizstāvjiem palīdz saglabāt veselību un pat […]

Eks Ad

Rallijs “Cēsis” – pasākums ar lielu plus zīmi

00:00
24.09.2025
77
1

Divu dienu garumā Cēsu novadu pierūcināja automašīnu dzinēji, novada ceļos norisinājās rallijs “Cēsis 2025”. Dalību bija pieteikušas 72 rallija ekipāžas, kuru sastāvā sportisti no septiņām valstīm divās dienās aizvadīja astoņus aizraujošus rallija ātrumposmus. Starp visām ekipāžām 49 bija no Latvijas, un, kā norādīja sacensību rīkotājs Māris Millers, tik liels skaits latviešu dalībnieku Latvijas rallija posmos […]

Rallijs2

Mārsnēnu izstādē atklājumi un pārsteigumi

00:00
23.09.2025
159
1

16.septembrī sirsnīgā gaisotnē notika izstādes “Mūsu pagasta stāsti” atklāšana Mārsnēnu bibliotēkā, kurā savu talantu, izdomu un iedvesmu rāda ar pagastu cieši saistīti cilvēki. “Milzīgs paldies visiem trīspadsmit dalībniekiem par uzticēšanos un gatavību padarīt šo izstādi tik īpašu! Pateicoties mūsu pašu cilvēku atsaucībai un atvērtībai, izdevās izveidot krāsainu un sirsnīgu mozaīku, kas ļauj ieraudzīt, cik daudzveidīgi […]

Marsn Bibl (1)

Kājām, ar velosipēdu vai tomēr auto? Laiks domāt

00:00
22.09.2025
74
3

Cēsu pašvaldība allaž uzsvērusi, ka pilsēta ir iedzīvotājiem un videi draudzīga. Eiropas Mobilitātes nedēļā īpaša vērība veltīta ilgtspējīgām pārvietošanās iespējām un pilsētvides kvalitātei, tā attīstot ikvienam drošāku un pieejamāku vidi. Par ikdienas aktualitātēm, nākotnes nepieciešamību un iespējām    pilsētā ērti un droši pārvietoties, tika vērtēts un diskutēts Mobilitātes forumā “Cēsis kustībā 2025”. Gan novada attīstības […]

Velo

Domas un viedokļi

Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Viss ir tik vienkārši, ka nesaprast

11:24
24.09.2025
35
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Brauksim lēnāk ne tikai pār tiltu, draugi!

06:21
24.09.2025
41
Anna Kola
Anna Kola

Lietaino vakaru, sarmas klāto rītu pārdomu laiks

06:18
23.09.2025
25
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Viedais telefons – nepieciešamība vai atkarība

11:18
22.09.2025
25
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Katram savs piķis tuvāks

11:00
17.09.2025
36

Tautas balss

Jāuzmana pagaidu ceļš

11:26
24.09.2025
22
3
Autovadītāja B. raksta:

“Vajadzētu lūgt ielu būvniekiem uzmanīt, kādā stāvoklī ir pagaidu apkārtceļš, lai apbrauktu slēgto Lapsu un Piebalgas ielas krustojumu. Pagājušajā piektdienā pagaidu ceļā bija daudz dziļu bedru, gandrīz viena pie otras. Kad mašīnu bija maz, varēja mēģināt izlīkumot, bet, ja bija jāizmijas ar pretim braucošajiem, tad zemākam transportlīdzeklim varēja kaut ko sabojāt,” pastāstīja autovadītāja B.

Vai diskusijas jārīko dienas vidū

11:20
22.09.2025
21
Cēsniece raksta:

“Kāpēc novada pašvaldība sanāksmes par iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem rīko darba dienā darba laikā? Gribētu pirmdien aiziet uz sarunu par ainavām, taču tā notiek dienas vidū. Esmu jau pensijas gados, taču strādāju algotu darbu, tas ir tāds, no kura aiziet uz pāris stundām nevaru. Manuprāt, diskusijas, kur aicina piedalīties ikvienu interesentu, vajadzētu rīkot pēc darba laika,” […]

Krieviski latviešu valodas burtiem

11:20
22.09.2025
30
M. raksta:

“Uzraksti krievu valodā nedrīkst būt, arī automašīnu valsts numuru zīmēs nē, taču ko darīt, ja krievu valodas vārds rakstīts latviešu burtiem? Vai tas ir pieļaujams? No otras puses, ja atļaujam izmantot angļu vai kādas citas valodas vārdu burtisku rakstību latviešu alfabēta burtiem, kā tieši izravēt krievu valodu? Domāju, te attiecīgajām valsts institūcijām ir plašs darba […]

Mana nauda, bet izrīko banka

11:04
18.09.2025
38
1
Cēsnieks G. raksta:

“Saņēmu no bankas ziņu, ka samazināšot manai kartei skaidras naudas izņemšanas limitu. Ja es nepiekrītot, varot no bankas pakalpojuma atteikties. Tas gan man liekas dīvaini. Faktiski tā piespiedu kārtā man norāda, cik naudas vienā reizē varu izņemt. Tur, bankas kontā, taču ir manis nopelnītais. Vai tiešām es ar to nedrīkstu rīkoties, kā vēlos? Vai te […]

Jādomā, soliņu pietiks

11:03
17.09.2025
32
Lasītāja G. raksta:

“Priecājos, cik ātri un kārtīgi strādā būvnieki Cēsu Stacijas laukumā. Darbs raiti iet uz priekšu, drīz būs jauns, ērts un moderns laukums. Jācer, ka būs pietiekami daudz soliņu, bet pagaidu pieturvietās to gan bija ļoti maz. Ar autobusu jau lielākoties brauc vecākā gadagājuma cilvēki. Grūti nostāvēt kājās, pat ja jāgaida minūtes desmit, piecpadsmit. Domāju, gan […]

