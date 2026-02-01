Biatlons Latvijā turpinās

Smeceres sila kompleksā aizvadīta Baltijas kausa izcīņa biatlonā, kas bija arī Latvijas čempionāta 1. posms.
Piedalījās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un arī Somijas biatlonisti, sagādājot papildu konkurenci. Rezultāti rāda, ka uz goda pjedestāla vairāk kāpa tieši Somijas un Igaunijas biatlonisti, lai gan pie godalgām tika arī Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) audzēkņi.
Pirmajā sacensību dienā individuālā distance. S21 grupā bronzas medaļa Elizabetei Slotiņai, kura šajā grupā bija vienīgā Latvijas pārstāve. Četrās šautuvēs viņai sešas kļūdas (1+3+0+2).
V19 grupā CPSS audzēknis Rūdolfs Raudziņš nesašāva deviņus mērķus (1+4+1+3), un tas deva vien 10. vietu. Starp Latvijas biatlonistiem viņš trešais, bet apbalvošana Latvijas čempionāta ieskaitē notika pēc kopējā Baltijas kausa vērtējuma. S19 grupā Amēlija Zaķe ar septiņām kļūdām (1+2+2+2) ierindojās 5. vietā, aiz trim Igaunijas un vienas Somijas sportistēm.
V17 grupā divi CPSS audzēkņi tūlīt aiz labāko sešnieka, 7. vietā Ernests Skride, 8. – Armands Gulbis. Finišā abus šķīra vien 0,3 sekundes, bet jāatzīmē, ka Ernestam 11 nesašauti mērķi, Armandam – astoņi.
S17 vietā pirmajās piecās vietās Latvijas biatlonistes, un CPSS pārstāve Annija Krieviņa šoreiz piektā. Uz goda pjedestāla tikt liedza deviņas kļūdas šautuvēs (2+2+3+2).
V15 grupā bronzas medaļa Gustavam Bērziņam, kuram tikai viena kļūda trijās šautuvēs. Viņam priekšā divi Igaunijas sportisti, kuriem distancē bija ātrāks solis. 6. vietā Artūrs Zaķis (1+1+3). S15 grupā 7. vietā Adele Šlēziņa (3+2+0), kura bija labākā starp Latvijas biatlonistēm.
U13 grupā sportisti sacentās slēpošanā bez šaušanas. Zēniem 6. vietā Miķelis Klimovičs, 7. Adrians Avens, bet meitenēm 2. Luīze Spalviņa, 3. Rebeka Martinova, 5. Loreta Melnirbe, 6. Alise Krastiņa.
Otrajā dienā distance ar kopējo startu. V19 grupā R. Raudziņš finišēja 6. vietā, arī šoreiz pievīla šaušana, neaizvērti palika deviņi mērķi no 20. S19 grupā 3. vietā A. Zaķe, kurai četras kļūdas šautuvēs.
V17 grupā 6. vietā E. Skride (11 nesašauti mērķi), 7. A. Gulbis (10). No latviešiem ātrāks par viņiem bija tikai madonietis Ervīns Kūlītis, kuram 3. vieta. S17 grupā 6. A. Krieviņa (11).
V15 grupā ar vienu nesašautu mērķi finiša līniju pirmais šķērsoja G. Bērziņš. 5. vietā A. Zaķis (4), 6. Klāvs Gavars (3). S15 grupā 6. vietā A. Šlēziņa (3).
V13 grupā 4. vietā Miķelis Klimovičs, 7. Miks Klimovičs, bet meitenēm S13 grupā 2. Luīze Spalviņa, 4. A. Krastiņa, 5. L. Melnirbe, 6. Melisa Petroviča, 7. Paula Jaunzema.
Nākamās nedēļas nogalē, 7. un 8. februārī, Cēsu Olimpiskā centra slēpošanas – biatlona trasē Latvijas kausa izcīņas biatlonā 2. posma sacensības.
