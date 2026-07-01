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Bez pompozas atklāšanas atver Konrāda nama pagalmu, terasi un galeriju

Agnese Leiburga
03:00, 2. Jūl, 2026

Gaidīts ikviens. “Mājas Cēsīs” pārstāvji aicina droši ienākt gan Konrāda nama, gan Mācītāja mājas pagalmā, arī piesēst terasē un pabaudīt skaisto skatu. FOTO: Agnese Leiburga

Apmeklējumiem atvērts Konrāda nama pagalms, terase un galerija. “Druvai” jauno objektu pašā Cēsu vecpilsētas sirdī izrāda “Mājas Cēsīs” runasvīrs Jānis Palkavnieks un operatīvā direktore Ieva Zaharova. Ne bez lepnuma viņi uzved terasē parādīt fantastisko skatu uz Cēsu pili.

Smaidot Jānis stāsta, ka vislielākais novērtējums bijis, kad pagalmā pavisam drīz pēc tā atvēršanas plašākai sabiedrībai ar velosipēdiem iebraukuši vietējie jaunieši, kas skaļi un izjusti iesaukušies: “Wow!”

“Ja atzīts arhitekts novērtē te paveikto un vareno skatu no terases, tas nav tik liels kompliments kā tad, ja vari dabūt sajūsmas izsaucienus no tīņiem,” smejas Jānis. Pagaidām vēl notiek darbi pie Draugu nama remonta. Abi “Mājas Cēsīs” pārstāvji sola – līdzko tā būs pabeigta, tiks rīkota atvērto durvju diena, tāpat kā tas bija, kad tika pabeigti darbi Mācītāja mājā.

Abi “Mājas Cēsīs” pārstāvji aicina vietējos droši ienākt gan nule kā atvērtajā, gan Mācītāja mājas pagalmā, arī piesēst uz terases un pabaudīt skaisto skatu. Vasarā paredzēts, ka terases galā tiks izvietots arī neliels bāriņš, kur nopirkt dzērienu, bet šeit brīvi drīkst nākt arī ar līdzpaņemto.

Jau drīzumā durvis vērs “Kon­rāda kafē”. To atvērt plašākam apmeklētāju lokam paredzēts 10. jūlijā. Virtuve jau strādā, nodrošinot ēdienu darbiniekiem un būvniekiem. I. Zaharova pa­stās­ta, ka kafejnīcas ēdienkarti veido šefpavārs Mārtiņš Kris­tons. Viņš jau 20 gadus rūpējas par “Draugiem Group” komandas labsajūtu, vienlīdz meistarīgi gatavo gan izsmalcinātus ēdienus vīna mērcēs, gan kotletes pēc vecmāmiņas receptes. Interesanti, ka pavārs esot nolēmis pārcelties uz Cēsu novadu. “Mūsu kontā ir divi jauni novada iedzīvotāji,” palepojas Jānis, atklājot, ka arī pirmais ilgtermiņa īres dzīvokļa iemītnieks esot kļuvis par īstu šīs vietas fanu un jau pirms krietna laika nolēmis no Rīgas pārcelties uz Cēsīm.

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