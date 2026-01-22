“Beverīna” jubilejā dāvina “Gadalaikus”

Koris ieskandina 60. jubilejas koncertu ciklu
Cēsu jauktais koris “Beverīna” ar Valta Pūces dziesmu ciklu “Gadalaiki” pieskandēja Cēsu Bērzaines pamatskolas zāli. Īpašais koncerts bija kora 60 gadu jubilejas ieskaņai.
“Tas ir apjomīgs cikls ar latviešu dzejnieku Ineses Zanderes, Aivara Neibarta, Pētera Brūvera un Amandas Aizpurietes dzeju. Gribam iepriecināt cēsniekus. Bērzaines pamatskolā ir akustiska zāle, te atrodas “Beverīnas” vēstures ekspozīcija,” teica kora mākslinieciskais vadītājs Patriks Kārlis Stepe. Koncertā diriģēja arī Holgers Štāls, Roberta Kumsāre, izskanēt “Gadalaikiem” palīdzēja instrumentālā grupa.
“Beverīna” vieno paaudzes, vieniem tās ir atmiņas, citiem šodiena, mēģinājumi un koncerti. Juris un Vijolīte Šķerbergi nelaiž garām nevienu kora koncertu. “Korī biju no pirmās dienas, Vijolīti korī uzņēma pēc gada, dziedājām, līdz varējām turēt līdzi,” pastāstīja J. Šķerbergs. Abi atgādināja, ka “Beverīna” allaž sacentās ar Daumanta Gaiļa “Juventus” un Gido Kokara “Daili”. Arī Imants un Gido Kokari sacentās, kura koris būs labāks.
“Viena no pirmajām dziesmām, ko mācījāmies, bija “Lauztās priedes”. Imants mācīja dziedāt citādi, nekā bijām iepriekš dziedājuši, vārdiem jāsaplūst. Ļoti daudz un nopietni strādājām, dziedājām sarežģītas dziesmas,” atceras Juris, bet bijusī koriste Maija Sīle, kura kopā ar “Beverīnu” piedalījās Dziesmu svētku simtgadē, uzsvēra: “Beverīna bija spožs, muzikāli profesionāls koris. Mākslinieciskā latiņa bija ļoti augsta.”
Ina Aizgale atzina, ka pirms 30 gadiem dziedāt tik slavenā korī bija gods. “Tā bija nenovērtējama pieredze dziedāt korī, kuru vadīja Sigvards Kļava un Mārtiņš Klišāns,” atklāja bijusī koriste.
Kas “Beverīna” ir tās šodienas dziedātājiem? Madara Vīre korī dzied vien no decembra. “Iepazīstu “Beverīnu”. Sākotnēji tas bija skolotāju koris, esmu skolotāja, un kopā ar kolēģēm esam korī,” atklāja koriste, bet Kārli Okonovu, kurš no septembra ir beverīnietis, uz kori atvedis tētis, sakot, ka var mēģināt dziedāt labākajā korī. “Man patīk, strādājam nopietni. Dziedam ne tikai tās dziesmas, ko visi kori,” uzsvēra Kārlis. Auseklis Ķibilds ir viens no ilggadējiem beverīniešiem. ””Beverīna” – tie ir jauki otrdienu vakari ar mēģinājumiem, reizēm sestdienas, svētdienas koncerti,” bilda Auseklis.
Aiva Zirne ir kora prezidente, korī jau 28 gadus. Viņa ar smaidu “Druvai” atzina, ka gluži kā vēsturniekiem, kuri nevar pateikt, kur atrodas Beverīna, tā viņai nav atbildes, kāpēc “Beverīna” tur un nelaiž vaļā.
Pēc koncerta beverīnieši kopā apskatīja kora vēsturisko ekspozīciju. Jaunajiem koristiem būtiski apzināties sava kolektīva saknes, dziesmoto ceļu. Arī “Gadalaiki” atgādināja par patstāvīgo un mainīgo dabā un cilvēku dzīvē, par vērtībām, kuras jāgodā, kuras nedrīkst pazaudēt.
Vasarā “Beverīnas” jubilejas koncerti skanēs Latvijas pilskalnos. Kopā ar vēsturniekiem tiks meklēta noslēpumainā Beverīna.
