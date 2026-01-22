PIESLĒGTIES
Piektdiena, 23. janvāris
Vārda dienas: Grieta, Strauta, Rebeka
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

“Beverīna” jubilejā dāvina “Gadalaikus”

Sarmīte Feldmane
02:00, 23. Jan, 2026

Vieno “Beverīna”. Kārlis Okonovs, Aiva Zirne, Juris Šķerbergs, Madara Vīre un Auseklis Ķibilds satiekas kora mēģinājumos, koncertos un atmiņās. FOTO: Sarmīte Feldmane

Koris ieskandina 60. jubilejas koncertu ciklu

Cēsu jauktais koris “Beverīna” ar Valta Pūces  dziesmu ciklu “Gadalaiki” pieskandēja Cēsu Bērzaines pamatskolas zāli. Īpašais koncerts bija kora 60 gadu jubilejas ieskaņai.

“Tas ir apjomīgs cikls ar latviešu dzejnieku Ineses Zan­deres, Aivara Neibarta, Pētera Brūvera un Amandas Aizpu­rietes dzeju. Gribam iepriecināt cēsniekus. Bērzaines pamatskolā ir akustiska zāle, te atrodas “Beverīnas” vēstures ekspozīcija,” teica kora mākslinieciskais vadītājs Patriks Kārlis Stepe. Koncertā diriģēja arī Holgers Štāls, Roberta Kumsāre, izskanēt “Gadalaikiem” palīdzēja instrumentālā grupa.

“Beverīna” vieno paaudzes, vieniem tās ir atmiņas, citiem šodiena, mēģinājumi un koncerti. Juris un Vijolīte Šķerbergi nelaiž garām nevienu kora koncertu. “Korī biju no pirmās dienas, Vijolīti korī uzņēma pēc gada, dziedājām, līdz varējām turēt līdzi,” pastāstīja J. Šķerbergs. Abi atgādināja, ka “Beverīna” allaž sacentās ar Daumanta Gaiļa “Juventus” un Gido Kokara “Daili”. Arī Imants un Gido Kokari sacentās, kura koris būs labāks.

“Viena no pirmajām dziesmām, ko mācījāmies, bija    “Lauztās priedes”. Imants mācīja dziedāt citādi, nekā bijām iepriekš dziedājuši, vārdiem jāsaplūst. Ļoti daudz un nopietni strādājām, dziedājām sarežģītas dziesmas,” atceras Juris, bet bijusī koriste Maija Sīle, kura kopā ar “Beverīnu” piedalījās Dzies­­mu svētku simtgadē, uzsvēra: “Beverīna bija spožs, muzikāli profesionāls koris. Māk­slinieciskā latiņa bija ļoti augsta.”   

Ina Aizgale atzina, ka pirms 30 gadiem dziedāt tik slavenā korī bija gods. “Tā bija nenovērtējama pieredze dziedāt korī, kuru vadīja Sigvards Kļava un Mārtiņš Klišāns,” atklāja bijusī koriste.   

Kas “Beverīna” ir tās šodienas dziedātājiem? Madara Vīre korī dzied vien no decembra. “Ie­pazīstu “Beverīnu”. Sākotnēji tas bija skolotāju koris, esmu skolotāja, un kopā ar kolēģēm esam korī,” atklāja koriste, bet Kārli Okonovu, kurš no septembra ir beverīnietis, uz kori atvedis tētis, sakot, ka var mēģināt dziedāt labākajā korī. “Man patīk, strādājam nopietni. Dzie­dam ne tikai tās dziesmas, ko visi kori,” uzsvēra Kārlis. Au­seklis Ķibilds ir viens no ilggadējiem beverīniešiem. ””Beve­rīna” – tie ir jauki otrdienu vakari ar mēģinājumiem, reizēm sestdienas, svētdienas koncerti,” bilda Auseklis.

Aiva Zirne ir kora prezidente, korī jau 28 gadus. Viņa ar smaidu “Druvai” atzina, ka gluži kā vēsturniekiem, kuri nevar pateikt, kur atrodas Beverīna, tā viņai nav atbildes, kāpēc “Be­verīna” tur un nelaiž vaļā.

Pēc koncerta beverīnieši kopā apskatīja kora vēsturisko ekspozīciju. Jaunajiem koristiem būtiski apzināties sava kolektīva saknes, dziesmoto ceļu. Arī “Gadalaiki” atgādināja par patstāvīgo un mainīgo dabā un cilvēku dzīvē, par vērtībām, kuras jāgodā, kuras nedrīkst pazaudēt.

Vasarā “Beverīnas” jubilejas koncerti skanēs Latvijas pilskalnos. Kopā ar vēsturniekiem tiks meklēta noslēpumainā Beve­rīna.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Latvijā ienāk ūdens bifeļi

02:00, 17. Jan, 2026
1

Īstais laiks slīdēt pa ledu

02:00, 22. Jan, 2026
2

Intervija. Koris ir kas vairāk nekā kolektīvs

23:32, 16. Jan, 2026
1

Kas notiek, ja ģimenes ārsts dodas pensijā

02:00, 18. Jan, 2026
1

Raiskumā sacenšas topošie virtuves darbinieki

02:00, 19. Jan, 2026
2

Līvos - robežas, Veselavā - VES

23:53, 20. Jan, 2026
2

Domas un viedokļi

Sandra Deruma
Sandra Deruma

Kurš pirmais pacels karogu

14:20, 22. Jan, 2026
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Grenlande nav Venecuēla

13:22, 19. Jan, 2026
1
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Par daudz

13:18, 19. Jan, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Salūti atgriežas. Vai uz palikšanu?

23:44, 18. Jan, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nav jau tik slikti ar vidi

20:57, 14. Jan, 2026

Tautas balss

Seniora ienākumi nesedz vajadzības

14:23, 21. Jan, 2026
1
Vaives pagasta iedzīvotāja raksta:

“Visi runājam par barikādēm, par Baltijas ceļu, atceramies tā laika notikumus. Mēs ar vīru arī […]

Vakarā nevar redzēt, kur likt kāju

13:21, 19. Jan, 2026
Seniore D. raksta:

“Tā nu ir, ka Cēsīs, Lenču ielā, gar Maija parku līdz krustojumam ar Festivāla ielu, […]

Pārāk bīstama pārgalvība

23:08, 18. Jan, 2026
Jānis raksta:

“Labi, ka Krievija atlaida tos trīs latviešus, kas, staigājot pa Igaunijas un Krievijas robež­ezeru, iemaldījās […]

Jubileja, kas izskanēja katrā mājā

20:19, 18. Jan, 2026
Vaives pagasta iedzīvotāja raksta:

“Ļoti patika Latvijas Radio un Televīzijas programma pirmdien, 12. janvārī, kad atzīmēja komponista Raimonda Paula […]

Vietējais laikraksts vajadzīgs

18:18, 17. Jan, 2026
Raunēniete raksta:

“Ar interesi lasu “Dru­vu” un priecājos, ka avīze turpina rakstīt par Raunas un Drustu pagastu, […]

Sludinājumi

Citi

22:30, 9. Jan, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054