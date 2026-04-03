Bērni uz bērnudārzu aicina ciemos vecvecākus

Vairāku izglītības iestāžu pirmsskolas grupiņās martā atzīmē Vecvecāku dienu, bērni ciemos uz grupiņu aicina vecvecākus, lai sirsnīgi kopā ar viņiem darbotos.
Tā Zaubes pamatskolas pirmsskolas bērni ar muzikāli aizkustinošām dziesmām pateicās vecvecākiem par kopā būšanu. Svētku koncertā bērni kopīgi ar vecvecākiem darbojās rotaļās un pildīja radošus uzdevumus, kuros bija iespēja sašūt pirkstiņlelles, aplicēt, izveidot rokassprādzes, kā arī no pūpoliem izveidot savu Lieldienu zaķi. Vecāku un vecvecāku atsaucība bija ļoti liela.
Arī Straupes pamatskolas abās pirmsskolas grupiņās tradicionāli ik gadu aicina ciemos vecvecākus. Direktore Dana Gaile tāpat apliecina, ka vecvecāki šīs sirsnīgās pēcpusdienas ļoti labprāt apmeklē: “Katra grupiņa pati plāno un organizē, kā pēcpusdiena aizritēs. Pedagogi ir radoši, idejas ir visdažādākās.”
Šogad grupā “Zīļuki” vecvecāki ar bērniem kopīgi veidoja tērpus un aksesuārus no plastmasas materiāliem pirmajai grupiņas modes skatei. Katram tērpam tika izdomāts nosaukums, un gatavo veikumu bērni braši un drosmīgi parādīja. Māras opis Jānis spontāni un ļoti veiksmīgi iejutās modes skates vadītāja lomā. Pasākums visiem radīja neviltotu prieku par sirsnīgu satikšanos un kopā būšanu. Visi kā viens atzina, ka šis pasākums ir kaut kas nebijis un šādas satikšanās jāsarīko biežāk, jo tā ir lieliska iespēja būt kopā ar saviem mazbērniem.
Savukārt “Bitīšu” grupa sagaidīja vecvecākus ar apsveikumiem un pašu ceptiem cepumiem. Bērni dalījās ar dzejoļiem par pavasari, kopā ar vecvecākiem gāja rotaļās, darbojās mīļuma, radošuma vai meistaru darbnīcā – līmēja bitītes, smērēja maizītes un gatavoja putnu būrīšus, novērtējot mirkļus, kas pavadīti kopā.
