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Baznīcas torņa gailis tagad apzeltīts

Sarmīte Feldmane
03:00, 7. Jūl, 2026

Mirdz saulē. Raunas baznīcas tornī spoži spīd apzeltīts gailis un lode. FOTO: no albuma

Raunas senatnīgajā ainavā iezīmējies spožs akcents — luterāņu baznīcas tornī tālu redzams apzeltītais gailis un lode. Par to priecājas raunēnieši un viesi un steidz iemūžināt fotogrāfijās.

Mācītājs Edijs Kalniņš atklāj, ka, balstoties uz citu draudžu pieredzi, cerējuši, ka arī Raunas baznīcas vecajā lodē būs kāds vēstījums. “Tā bija cauršauta, iekšā atradām tikai lupatiņu un kaltu naglu. Arī gailis izrādījās vienkāršs, no kapara, apsūbējis, lode tāda pati,” pastāsta mācītājs un piebilst, ka gailis un lode, iespējams, uzstādīti pēdējās lielās pārbūves laikā, kuru veica pēc arhitekta P. Kundziņa projekta un pabeidza 1937. gadā. 

“Vai puikas spēlējušies, vai lode cauršauta kara laikā, nav zināms,” teic E. Kalniņš.   Būvnieki un mantojuma saglabāšanas speciālisti   draudzei ieteica gaili un lodi apzeltīt, lai gan iepriekš tas nekad nav darīts. Tagad tie ilgāk kalpos un arī redzami pa gabalu.

Pamazām celtnieki no torņa noņem sastatnes, nobeigumam tuvojas koka daļas atjaunošana. “Torņa koka daļa   bija bīstamā stāvoklī, arī skatu laukums. Ūdens sūcās mūrī. Bija plānots atjaunot visu torni, taču mūra daļai naudas nepietiek, tajā veiks nelielus darbus, lai likvidētu plaisas,” stāsta E. Kalniņš.

Nacionālā mantojuma pārvaldes Sakrālā mantojuma finansēšanas programmā Raunas draudze saņēma 119 tūkstošus eiro   torņa smailes un skatu platformas nostiprināšanai, baznīcas gaiļa un lodes restaurācijai. Lai paveiktu iecerēto, pēc būvnieku aplēsēm nepieciešams vēl ap simt tūkstošu eiro. “Draudze, protams, līdzfinansēs iesākto, bet tik lielas naudas mums nav,” teic mācītājs.

Draudze aicina ziedotājus. Patīkami bijis pieņemt ērģelnieka Aigara Raumaņa un klarnetistes   Alises Gavares koncertprogrammas “Laudate Domi­num” piedāvājumu. Ieeja 19. jūlija koncertā par ziedojumiem baznīcas torņa remonta atbalstam. 

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