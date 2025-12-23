Bauda kompāniju un jauku noskaņu

Cēsu Invalīdu biedrība aizvadījusi Ziemassvētku pasākumu, gan pārrunājot biedrības turpmāko darbību, gan ar Saeimas deputāti risinot biedriem aktuālos jautājumus, gan klausoties dalībnieces Daigas iespaidos par Sicīliju. Iedvesmojošu koncertu sniedza cēsnieks mūziķis Rihards Saule. Un arī pēc koncerta sanākušie nesteidza prom, bet pie svētku galda turpinājās sarunas, joki un smiekli.
Biedrības valdes priekšsēdētājs Indulis Balodis atzina, ka daudzi veselības dēļ nevarēja piedalīties, bet vērtēja, ka svētku reizē ir prieks satikties, aizmirst ikdienas rūpes, baudīt citam cita kompāniju un jauku noskaņu. Viņš arī sacīja lielu paldies galda klājējai Ligitai Vītolai, kura daudzu gadu garumā parūpējas, lai svētku reize priecē. Tāpat paldies izskanēja arī Aijai Kvantai, kura biedrībai bija dāvājusi kliņģeri un pīrādziņus.
Satiktie svētku dalībnieki atzina, ka ir jāsvin katra diena vai katrai dienai ir jābūt kā svētkiem. Daiga Blicava pastāstīja, ka, tā kā viņai ļoti patīk Riharda Saules balss, izlēmusi viņu uzrunāt, vai mūziķis vēlētos uzstāties pasākumā. Lai gan viņam šis laiks ir ļoti piepildīts, R. Saule atradis brītiņu, kad iepriecināt biedrības biedrus, lai pēc tam jau steigtu uz labdarības pasākumu. “Un koncerts tiešām bija brīnišķīgs!” ar sajūsmu teic Daiga, un viņai piekrīt arī pārējie.
Aizdomājoties, ko gribētos visiem vēlēt, Indulis Balodis, Aija Spilva, Daiga Blicava, Ligita Vītola un Vineta Berezkina kā pirmo vēlēja veselību, bet tāpat arī dzīvesprieku, enerģiju, uzņēmību un satikšanos atkal citos pasākumos.
