Augs Eiropā reģistrētie koki

Dzērbenē, Vecpiebalgā un Jaunpiebalgā iestādīti koki, kas reģistrēti Eiropas Savienības iniciatīvā “Par 3 miljardiem koku vairāk”.
“Iedzīvotāju padome vērsa uzmanību, ka Dzērbenes centrā pie veikaliem vajag stāvlaukumu, lai nav jābrauc pa dubļiem. Novērtējot apkārtni, sapratām, ka jāsakārto arī iekšpagalms, kas atrodas pretī labiekārtotajam skvēram otrpus ceļam. Tad uzzināju par šo iniciatīvu, kas ir ļoti laba iespēja,” stāsta Piebalgas kultūrtelpas ainavu dizainere Vineta Radziņa un uzsver, ka ļoti būtisks atbalsts ir “Latvijas valsts mežu” pašvaldībai dāvinātie stādi. Pēc tiem bija tikai jāaizbrauc un pašiem jāiestāda.
Mežu konsultāciju centra Sēlijas nodaļas mežsaimniecības konsultante Inese Ozoliņa pastāsta, ka iniciatīvu atbalsta Zemkopības ministrija un konsultāciju centrs rosina tajā iesaistīties. “Visā Eiropas Savienībā (ES) līdz 2030. gadam paredzēts iestādīt trīs miljardus koku, bet Latvijā 12 miljonus,” teic I. Ozoliņa un uzsver, ka iniciatīva nav par mežu atjaunošanu, stādījumiem enerģētiskās koksnes ieguvei vai Ziemassvētku eglītēm, bet gan kokiem, kas ir ārpus mežiem, augs daudzus gadu desmitus pie mājām, industriālās, patlaban degradētās teritorijās, zaļajā zonā.
“Stādītāji arī nodrošina ilgtermiņa kopšanu. Ja kāds koks aiziet bojā, to aizstāj ar jaunu, saglabājot stādījuma nepārtrauktību,” skaidro I. Ozoliņa.
Iesaistoties iniciatīvā, stādītājs koku reģistrē platformā “MapMyTree”, norādot tā GPS koordinātes, kas un kādus kokus kādā teritorijā iestādījis. Reģistrācija palīdz ES apkopot progresu ceļā uz mērķi. Kartē krājas punkti, kas rāda, kurās vietās koki iestādīti.
“Nedrīkst stādīt invazīvas svešzemju sugas, tās strauji izplatās, izspiež vietējās sugas un bojā ekosistēmas. Jāizvēlas vietējās, klimatam piemērotas sugas,” atgādina I. Ozoliņa. Iniciatīvas mājaslapā var iepazīties ar ieteiktajām 42 vietējām un introducētām koku sugām un izvēlēties piemērotāko šķirni.
V. Radziņa iezīmē, kā izskatīsies sakoptais stūrītis Dzērbenē. “Ozols būs ar baltraibām lapām, skujkoki – baltegles, parastās egles, sarkanais plūškoks,” pastāsta ainavu dizainere, bet “Latvijas valsts meži” Meža apsaimniekošanas Rietumvidzemes plānošanas reģiona vadītājs Vilmārs Katkovskis piebilst, ka, lai Dzērbenē īstenotu ieceri un labiekārtotu pagalmu, tiks ierīkota arī rožu dobe, iestādīts jasmīns. “Mēs izaudzējam miljoniem koku, košumkrūmu stādu un atbalstām šo iniciatīvu,” saka V. Katkovskis. Ainavu dizainere atklāj, ka tiks stādītas sarkanas un baltas parka rozes, izturīgas pret salu. Tiks iesēta zālīte, un teritoriju vasarā varēs pļaut. Te būs arī soliņš.
Iekšpagalmu veido veikala sēta un bezsaimnieka ēkas siena. Dzērbenes saimniecības vadītājs Jānis Vagulis pastāsta, ka veikala saimnieki solījuši savu teritoriju sakopt, pašvaldība nojauks piebūves pie veikala, un, kad ierīkos laukumu, kur apstāties automašīnām, te būs sakopta vide.
Pašvaldības saimniecības nodaļas darbinieki sastādījuši sagādātos kokus. V. Radziņa reģistrē GPS koordinātes un aizpilda citu nepieciešamo informāciju. Dzērbene ir iezīmēta “Par 3 miljardiem koku vairāk” kartē.
Tikpat nozīmīgs darbs visus gaidīja Vecpiebalgā. Pretī Viesistabai, pie saules pulksteņa, tika iestādītas egles, baltegles, ābeles, plūškoks. Tālāk ceļš veda uz Jaunpiebalgu. “Tā jaunpiebaldzēniem ir īpaša vieta, kas glabā atmiņas – te reiz bija stacija un dzelzceļš, kuru vairs nav, te ir piemiņas vieta represētajiem. Te stādījām nokarenās ābeles,” pastāsta V. Radziņa un uzteic saimnieciskās nodaļas darbiniekus, kuri atbildīgi veica savu darbu. Viņi arī būs tie, kuri rūpēsies, lai iestādītie koki augtu.
Arī Jaunpiebalgā un Vecpiebalgā iestādītie koki reģistrēti ES iniciatīvas kartē.
