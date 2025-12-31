Auciema iedzīvotāji atved un izpušķo eglīti

Auciemā, Raiskuma pagastā, svētku noskaņu rada pašu iedzīvotāju sarūpētā un izgreznotā egle.
Vietu, kur Auciemā labi iederētos svētku egle, noskatījusi Dace Eihenbauma. Auciemiete stāsta: “Līdz šim mums nav bijusi publiska izrotāta eglīte, šogad spontāni radās doma, ka tādu vajadzētu. Šķita, konkrētajā vietā tā labi iederētos un priecētu vietējos, jo īpaši bērnus, kuru Auciemā ir daudz.”
Lai saprastu, vai ideju var īstenot, D. Eihenbauma vērsusies pašvaldībā. Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes Komunālās un īpašumu apsaimniekošanas nodaļas saimniecības vadītājs Raiskuma pagastā Ilgonis Vimba nokārtojis, lai iecerētajā vietā būtu pieejama elektrība un eglīte iemirdzētos spuldzīšu gaismā. D. Eihenbauma teic: “Viņš vienmēr ir ļoti atsaucīgs un arī šoreiz, kad vaicāju, vai iecerētajā vietā iespējams nodrošināt elektrību, sacīja, ka aprunāsies ar elektriķi, un drīz vien deva pozitīvu atbildi.” Tad Dace Auciema iedzīvotāju “Whatsapp” grupiņā aicinājusi izteikt viedokli par ieceri uzstādīt publisku egli. “Lai gan ne visi uzreiz teica, ka noteikti vajag, atsaucība bija. Noliku datumu, kad satikties, un izrunājām, kā to izdarīt. Atnāca cilvēki septiņi, pirmspensijas un pensijas vecumā. Izrunājām par spuldzīšu pirkšanu un, galvenais, domājām, kur ņemsim egli. To ieguvām kā caur joku. Auciemiete Inese uz tikšanos atnāca ar kavēšanos, un, kā jau šādos gadījumos mēdz jokot, teicām, ka eglīte jāgādā viņai. Inese tiešām pieņēma šo joku un ar prieku piekrita gādāt svētku kociņu no sava meža. Tā jautājums vienkārši atrisinājās.”
Eglīti atveda Komunālās un īpašumu apsaimniekošanas nodaļas saimniecības darbinieki, un ar Auciema iedzīvotāja Daiņa palīdzību to stabili iekārtoja paredzētājā vietā. Protams, egle tika izgreznota, tajā izvietoja spuldzīšu virtenes. Tās iemirdzas reizē ar ciema ielu laternām. Egles iedegšana izvērtās kā svētku mirklis. “Vairākas auciemietes atnesa kūkas, bija labi vārdi par paveikto, un tā visi priecīgi izbaudījām skaisto rezultātu,” saka D. Eihenbauma. Viņa gan piebilst, ka būtu vēlējusies lielāku jauno ģimeņu iesaisti, jo tieši tajās aug bērni, kas visvairāk priecājas par eglīti, bet vērtē, ka gan jau pamazām izdosies iesaistīt arī tās.
Ieceres iniciatore atzīst, ka vienmēr, izejot no mājas, ar prieku paskatās uz izpušķoto eglīti. “Prieks pašai, un prieks citiem,” noteic Dace Eihenbauma. “Īstenībā šī doma īstenojās ļoti labi un visu noorganizēt izdevās necerēti ātri. Tagad varēsim domāt par idejām ciema rotāšanai arī uz citiem svētkiem.”
