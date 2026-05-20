Atkritumu savākšanas mašīnu degviela - biometāns

Aprites ekonomikas centra “Daibe” teritorijā darbu sācis “ZAAO” biogāzes attīrīšanas un saspiestā biometāna uzpildes iekārtu komplekss.
“Jaunais iekārtu komplekss ļauj bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādē iegūto biogāzi pārveidot saspiestā biometānā, ko “ZAAO” var izmantot atkritumu savākšanas transportlīdzekļiem,” stāsta uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis. Viņš uzsver, ka ražotne nozīmīga “ZAAO” darbībā, lai īstenotu vides ilgtspējas mērķus, samazinātu transporta emisijas un uzņēmums nebūtu atkarīgs no degvielas cenu svārstībām un ģeopolitiskās situācijas.
Pārstrādājot bioloģiski noārdāmos atkritumus, “Daibē” var saražot 280 tūkstošus kilogramu biometāna. Ar tādu apjomu var nodrošināt 15, 16 atkritumu savācējmašīnas. “Patlaban biometānu izmanto piecas. Atjaunojot transporta parku, katru gadu plānojam iegādāties vismaz divas jaunas, kuras darbināmas ar biogāzi. Esošās netiks pārbūvētas, bet ar laiku uzņēmumam vairs nebūs mašīnu, kurām izmanto dīzeļdegvielu,” pastāsta uzņēmuma Tehniskā daļas vadītājs Māris Priedītis.
“ZAAO” Attīstības daļas vadītājs Mārtiņš Niklass atceras, kā pirms 20 gadiem brauca pieredzes apmaiņā uz Zviedriju, tur redzēja bioloģisko atkritumu pārstrādi. “Toreiz domāju, ka mums gan līdz tam tāls ceļš. Tagad paši no atkritumiem iegūstam biogāzi, attīrām, uzglabājam un pildām savās atkritumsavācējmašīnās,” saka M. Niklass. Biogāzes attīrīšanas un saspiestā biometāna uzpildes iekārtu kompleksa būvniecība uzņēmumam izmaksāja nedaudz vairāk par 1,5 miljoniem eiro. Celtniecībai ņemts bankas kredīts.
Iedzīvotāju skaita samazināšanās “ZAAO” gan kā pakalpojuma sniedzējam, gan darba devējam, strādājot 12 tūkstošos kvadrātkilometru teritorijā, kur vidējais iedzīvotāju blīvums uz kvadrātkilometru ir ap 12, liek aizvien meklēt jaunus risinājumus. “Attālumi starp klientiem ir lieli. Patlaban esam interesanti degvielas tirgotājiem, jo pārvadājam tukšu gaisu, bet ar laiku degvielas stacijām brauksim garām,” saka G. Kukainis un piebilst, ka poligonā nonāk arī dažādi pārstrādājami atkritumi, taču apjomi ir par maziem, lai būtu lietderīgi būvēt pārstrādes ražotni. Tuvākajā laikā uzņēmums pārbūvēs šķirošanas angāru, lai atkritumus sašķirotu vairākās frakcijās un varētu piedāvāt kā resursu pārstrādei.
