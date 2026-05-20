PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 21. maijs
Vārda dienas: Venta, Salvis, Selva
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Atkritumu savākšanas mašīnu degviela - biometāns

Sarmīte Feldmane
03:00, 21. Mai, 2026

Ražotne strādā. Par to gandarīts SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis, Noārdāmo atkritumu nodaļas vadītājs Arnis Puriņš-Salavejs, Aprites ekonomikas centra “Daibe” vadītāja Ilze Šutka , mehāniķis Toms Pauniņš un būvniecības uzņēmuma SIA “Rubate” valdes loceklis Sandis Jankovs. FOTO: Sarmīte Feldmane

Aprites ekonomikas centra “Daibe” teritorijā darbu sācis “ZAAO” biogāzes attīrīšanas un saspiestā biometāna uzpildes iekārtu komplekss.

“Jaunais iekārtu komplekss ļauj bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādē iegūto biogāzi pārveidot saspiestā biometānā, ko “ZAAO” var izmantot atkritumu savākšanas transportlīdzekļiem,” stāsta uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis. Viņš uzsver, ka ražotne nozīmīga “ZAAO” darbībā, lai īstenotu vides ilgtspējas mērķus, samazinātu transporta emisijas un uzņēmums nebūtu atkarīgs no    degvielas cenu svārstībām un ģeopolitiskās situ­ācijas.

Pārstrādājot bioloģiski noārdāmos atkritumus, “Daibē” var saražot 280 tūkstošus kilogramu biometāna. Ar tādu apjomu var nodrošināt 15, 16 atkritumu savācējmašīnas. “Patlaban biometānu izmanto piecas. Atjaunojot transporta parku, katru gadu plānojam iegādāties vismaz divas jaunas, kuras darbināmas ar biogāzi. Esošās netiks pārbūvētas, bet ar laiku uzņēmumam vairs nebūs mašīnu, kurām izmanto dīzeļdegvielu,” pastāsta uzņēmuma Tehniskā daļas vadītājs Māris Priedītis.

“ZAAO” At­tīstības daļas vadītājs Mārtiņš Niklass atceras, kā pirms 20 gadiem brauca pieredzes apmaiņā uz Zviedriju, tur redzēja bioloģisko atkritumu pārstrādi. “Toreiz domāju, ka mums gan līdz tam tāls ceļš. Tagad paši no atkritumiem iegūstam biogāzi, attīrām, uzglabājam un pildām savās atkritumsavācējmašīnās,” saka M. Niklass. Biogāzes attīrīšanas un saspiestā biometāna uzpildes iekārtu kompleksa būvniecība uzņēmumam izmaksāja nedaudz vairāk par 1,5 miljoniem eiro. Celtniecībai ņemts bankas kredīts.

Iedzīvotāju skaita samazināšanās “ZAAO” gan kā pakalpojuma sniedzējam, gan darba devējam, strādājot 12 tūkstošos kvadrātkilometru teritorijā, kur vidējais iedzīvotāju blīvums uz kvadrātkilometru ir ap 12, liek aizvien meklēt jaunus risinājumus. “Attālumi starp klientiem ir lieli. Patlaban esam interesanti degvielas tirgotājiem, jo pārvadājam tukšu gaisu, bet ar laiku degvielas stacijām brauksim garām,” saka G. Kukainis un piebilst, ka poligonā nonāk arī dažādi pārstrādājami atkritumi, taču apjomi ir par maziem, lai būtu lietderīgi būvēt pārstrādes ražotni. Tuvākajā laikā uzņēmums pārbūvēs šķirošanas angāru, lai atkritumus sašķirotu vairākās frakcijās un varētu piedāvāt kā resursu pārstrādei. 

Varēs braukt tālāk. Biogāzes attīrīšanas un saspiestā biometāna uzpildes iekārtu kompleksu klimata un ekonomikas ministram Kasparam Melnim (no kreisās) izrāda ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis.
FOTO: Sarmīte Feldmane

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Ar lepnumu par katru darbinieku

09:07, 17. Mai, 2026

Ne jau par eiro vai diviem, bet neprasmi sarunāties un skaidrot

03:00, 20. Mai, 2026

Cēsīs pēc ilga pārtraukuma varēs apgūt māszinības

03:00, 16. Mai, 2026

Jāredz, ko kaimiņš dara

03:00, 15. Mai, 2026

Kur “Jāņu siers” top pēc senču receptes

03:00, 18. Mai, 2026
2

Drošība sākas ar zināšanām, seko rīcība

03:00, 17. Mai, 2026
1

Domas un viedokļi

Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Ja gribas svinēt un piedzīvot nakti

08:44, 20. Mai, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Viss ir slikti? Bet varbūt nav?

16:27, 19. Mai, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Paliekam savās vietās

16:26, 19. Mai, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Dziesmas skaistais spēks

21:19, 17. Mai, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Laika zaglis nočiepj arī klātbūtnes sajūtu

21:19, 15. Mai, 2026

Tautas balss

Satiksmes noteikumi jāzina

16:29, 19. Mai, 2026
Vecmāmiņa raksta:

“Priecājos, ka Amatas pamatskolas skolēniem bija iespēja iemācīties, kā pareizi braukt ar velosipēdu, saprast satiksmes […]

Cerams, atkritumi nenonāks mežā

21:23, 15. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Bēdīgi, ka šogad pašvaldība nerīko lielo atkritumu savākšanas akciju. Vai tas neatbalsosies ar mežā izmestiem […]

Kā ierīkot patvertni

21:22, 15. Mai, 2026
Lasītāja K. raksta:

“Kaut zinām, ka droni, kas ielido Latvijā, bija paredzēti objektiem Krievijā, sajūta nav patīkama. Ir […]

Atjaunotās ielas ērtas visiem

12:35, 11. Mai, 2026
Pastaigu un velobraucienu cienītāja raksta:

“Līdz ar silto laiku vairāk pa pilsētu gribas pārvietoties ar velosipēdu. Tad var izbraukt loku […]

Iztrūka svētku sajūtas Stacijas laukumā

14:12, 10. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Cēsīs maija brīvdienās varēja just svētku noskaņu, īpaši Vienības laukumā, kur sastādīti ziedi, plīvo Latvijas […]

Sludinājumi

Citi

15:33, 20. Mai, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. […]

Citi

22:10, 12. Mai, 2026

Meistari veic mūrēšanas un jumta darbus. Būvējam mājas,garāžas,piebūves,saimniecības ēkas u.c. Strādājam ātri,kvalitatīvi un atbildīgi.Zvani vai […]

Citi

22:18, 10. Mai, 2026

Dažādi saimnieciskie Darbi-celtniecības,zāles pļaušanas,koku,zaru zāģēšana un citi darbi. 24826054