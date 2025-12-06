PIESLĒGTIES
Svētdiena, 7. decembris
Vārda dienas: Nikolajs, Niklāvs, Niks, Nikola
Atklāj priekšmetu un uzzini tā stāstu

Sarmīte Feldmane
00:00
07.12.2025
8
Muz Lekc

No senatnes līdz mūsdienām. Ieskats izstādē “Cēluma simtā satikšanās. No Vidzemes muižām līdz Cēsu muzejam”. FOTO: no albuma

Cēsu muzejā simtgades izstādē “Cēluma simtā satikšanās. No Vidzemes muižām līdz Cēsu muzejam” apmeklētāji nesteidzas.

Te ir daudz interesanta, ko pētīt, uzzināt, iespēja pārliecināties par kādiem zināmiem faktiem, kā arī var  apskatīt vēsturiskus priekšmetus, gūt priekšstatu par Bauņu, Jāņamuižas, Kārļu, Ruckas, Ungurmuižas, Vecates, Veselavas muižu, Cēsu pilsmuižā, Mazstraupes un Lielstraupes pilī krātajām vērtībām. Visas šīs muižas bija saistītas ar    Cēsu pilsmuižas fon Zīversu dzimtu.

Izstāde ļauj ielūkoties muzeja veidošanās un sākuma gados, kad tā krājuma pamatus veidoja kādreizējo muižu, biedrību un iestāžu sabiedriskās un privātās kolekcijas.

Vēsture – tie ir notikumi, fakti un arī  stāsti. Tos izstādē var klausīties, lasīt, pētīt karšu ruļļus. “Izstādē pārliecināmies, ka katrs priekšmets, kas nonāk muzejā, reiz atklāj savu stāstu,” saka projekta vadītāja vēsturniece Vija Rozentāle. Viņa pastāsta par Cēsu pilsētas kultūrvēsturē ievērojamu, bet maz zināmu galdniekmeistaru Kristi­ana Vilhelma Ferdinanda Bīden­rota (1813.–1892.) dzimtu un trim priekšmetiem, kas pēc simts gadiem satiekas muzeja simtgades izstādē.

Viens no Cēsu muzeja    krājuma senākajiem priekšmetiem ir Cēsu Mazās Ģildes amata lāde ar 1835. gada 14. janvārī apstiprinātu “Vecajo solu” (“Aeltes­ten­bank”). Muzeja inventāra grāmatā ir ieraksts: “Lāde apsista ar skārdu, sarkanbrūni krāsota, ar misiņa kloķiem un virpotām kājiņām, ar diviem atslēgas caurumiem. Atverot lādes vāku, tā iekšpusi grezno īpaša litogrāfija ar sarakstu, kur kā ģildes vadītājs norādīts Hamburgā dzimušais eltermanis namnieks stiklinieks Johans Dītrihs Bī­denrots (1783. –1839.). Amat­nieka meistarību citā jomā mantoja viņa un sievas Kristīnas (Kristela) Salomes (dzimusi Krauze, 1790.–1847.) vecākais dēls Cēsu pilsonis un galdnieks Kristians Vilhelms Ferdinands Bīdenrots (1813.–1892.). Arī viņa brāļi bija amatnieki – krāsotājs Johans Jūlijs (1815.–1861.) un pulksteņmeistars Gustavs Ro­berts Aleksandrs (1829.–1857.). “Tikai gatavojot izstādi, pētot, atklājām dzimtas stāstu,” uzsver V. Rozentāle.

Cēsu pils grāfu fon Zīversu bibliotēkas ozolkoka skapjus izgatavoja Cēsu galdnieks Kris­tians Vilhelms Ferdinands Bīdenrots. Arī Cēsu Sv. Jāņa baznīcas ar kokgriezumiem bagātā altāra izgatavošanu veicis šis pats galdnieks. Cēsu muzeja simtgades izstādes viena no ekspozīcijas telpām ir arī pils bibliotēka.

Izstādē arī Kristiana Vilhel­ma Ferdinanda Bīdenrota 1834. gada ārzemju pase. Šis dokuments kā īpaša vēstures liecība bija nonākusi Cēsu Dzimtenes pētīšanas biedrības muzeja krājumā. Biedrībai likvidējoties, šo dokumentu biedrības muzeja pārzinis Ernsts Ķivulis un muzeja krājuma glabātājs, Āraišu draudzes mācītājs Pauls Bērents nogādāja glabāšanā Latvijas Valsts bibliotēkā, tagad Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.   
Lai interesenti un katrs, kas grib izzināt vēsturi, izstādē atklātu ko jaunu, muzejs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku piedāvā izglītojošu programmu ar priekšlasījumiem, nodarbībām un radošajām darbnīcām. Pirmajā  tikšanās reizē sestdien, 6. decembrī, izstādes kuratore, LNB Letonikas un Baltijas centra vadītāja Kristīne Zaļuma    stāstīs par Cēsu muzeja simtgades izstādes senākajiem priekšmetiem un to likteņiem. Būs arī izzinoša saruna, lai ieraudzītu un novērtētu izstādes senākos priekšmetus un to nozīmīgo lomu dažādos laikos Cēsīs un tuvākā apkārtnē.

Izglītojošās programmas aktivitātes plānotas divas reizes mēnesī sestdienās līdz maija beigām. 

Saistītie raksti

Turpina tradīciju - veidot eglīšu aleju

00:00
06.12.2025
26

Šonedēļ Cēsīs, Rožu laukumā, alejā izvietotas 25 mazas eglītes, kas ved līdz lielajai svētku eglei. Šajās dienās novadnieki rotās arī īsās eglītes, ļaujoties pērn aizsāktajai tradīcijai, lai svētdien, 7.decembrī, atklātu zaļoksno aleju. Cēsu novada pašvaldības iestādes Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece Kristīne Timer­mane-Malēja pastāsta, ka pērn izvietoja 20 eglītes, jo nebija zināms, cik aktīvi iedzīvotāji iesaistīties […]

Eglites 25 (2)

Gadskārtēji sveic gan pieredzējušos, gan jaunpienācējus Cēsu uzņēmēju vidē

00:00
05.12.2025
144

Cēsu novada uzņēmēji  tikās pašvaldības rīkotā forumā, lai kopīgi atskatītos uz aizvadīto darba gadu un pasniegtu pagodinājumus par paveikto kādā īpašā jomā. Pasākuma ievadā bija iespējams iepazīt vietējos uzņēmējus un viņu produkciju, kam piešķirta preču zīme “Radīts Cēsu novadā”. Pasākumu, kurā ieskatu tautsaimniecībā Latvijā,  reģionā vai novadā sniedz amatpersonas un speciālisti, caurvija uzņēmēju apbalvošana. To […]

Cesu Uznemeju Forums 2025 (25)

Kad vainojams tas, kurš nav klāt

00:00
04.12.2025
413
2

Drustu Tautas namā tikties ar vēja parka “Augstkalni”, ko būvē Drustu un Launkalnes pagastā, būvniekiem un projekta attīstītāju bija sanācis ap pussimts iedzīvotāju. Ne tikai drustēnieši, arī kaimiņi no Jaunpiebalgas. Aktuālākais jautājums – ceļi Drusti – Jaunpiebalga un Drusti – Launkalne. Tos ikdienā izmanto vēja elektrostacijas (VES) būvnieki, no karjera Jaunpiebalgā ved granti, lai ierīkotu pievedceļus […]

Dr Ves

Kino CĒSIS piedalās Eiropas kino naktī un aicina uz filmas “Buenosairesas meitenes” bezmaksas seansu

12:06
03.12.2025
46

Kino CĒSIS, kas darbojas Koncertzālē “Cēsis”, līdz ar vairāk nekā 90 kinoteātriem visā Eiropā svinēs Eiropas kino nakti, 4. decembrī aicinot uz filmas “Buenosairesas meitenes” bezmaksas seansu un sarunu pēc filmas “Māksla kā terapija”. Eiropas kino nakti organizē starptautiskais kinoteātru tīkls “Europa Cinemas” un “Creative Europe MEDIA” – Eiropas Komisijas programma, kas atbalsta Eiropas audiovizuālo […]

Image265 3

Satiekas Cēsu kultūras gada noslēgums un Ziemassvētku gaidīšana

00:00
03.12.2025
94

Cēsu novada pašvaldības iniciatīvas “Cēsis 2025. gada Latvijas kultūras galvaspilsēta” noslēguma notikumi Cēsīs pulcēja apmeklētājus gan koncertzālē, gan pilsētas laukumos. Ar Sergeja Rahmaņinova Trešo klavierkoncertu pianista Daumanta Liepiņa un Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra izpildījumā izskanēja koncerts, kas, kā norādījusi pašvaldība, iezīmēja “muzikālu atskatu uz kultūras galvaspilsētas gadu”. Klausī­tāji ar stāvovācijām pateicās par mūziķu sniegumu, bet […]

Noslegums

Viena dzīve atklāj valsts stāstu

00:00
02.12.2025
65

Cēsu muzejā apskatāma izstāde par Jāni Lapiņu – pedagogu, literātu, Latvijas karoga popularizētāju. Tajā var iepazīt viņa daudzšķautņaino personību, tās veidošanos, uzskatus, domas par Latvijas valsti, izglītību, literatūru. Novadnieki zina, ka veselavietis bija latviešu nacionālā karoga idejas autors. J. La­piņš popularizēja sarkanbaltsarkano karogu ar saulīti. Mazāk zināma viņa pedagoģiskā un literārā darbība, kā arī darbošanās brīvvalsts […]

Lapinss

Domas un viedokļi

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Saldējums pret galvassāpēm

11:55
06.12.2025
13
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Tas vēl nav noskaidrots

19:59
04.12.2025
27
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Vai mākslīgais intelekts nogalinās medijus?

19:58
03.12.2025
26
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Ar iepirkumu sarakstiņu rokās

09:50
02.12.2025
33
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nerimstošais Kijiv-gurums

09:50
01.12.2025
24

Tautas balss

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
14
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

Veidenbauma prēmijas tradīcija izgaist

09:49
01.12.2025
29
G.Z. raksta:

“Uz Cēsīm nebraucu, uzskatu, ka Liepā dibinātās prēmijas tradīcija ir mirusi, to apliecina arī tas, ka prēmiju saņēmušie vairs uz pasākumu neierodas (tā bija arī iepriekšējo reizi). Iespējams, mūsdienu organizatori neprot pildīt savu misiju. Protams, laiki mainās, varbūt arī tradīcijām jāmainās, bet ir jāpaskaidro un jāpastāsta tautai, ka tiek radīts kas jauns,” atsaucoties uz “Druvas” […]

Ielas daļa joprojām tumsā

08:29
24.11.2025
42
1
Iedzīvotāja raksta:

“Cēsīs, Lenču ielā, garš posms joprojām tumšajā diennakts laikā nav apgaismots. Ja jau tur nav iespējams pievadīt elektrību, varbūt pašvaldība var izvietot gaismekļus, kas izmanto saules enerģiju. Privā­tajās teritorijās tādi mēdz būt. Ielu laternas, protams, tie neaizvietos, tomēr būs daudz patīkamāka sajūtu gan gājējiem, gan braucējiem,” ieteica Lenču ielas apkaimes iedzīvotāja.

Ja nav savas automašīnas

08:29
24.11.2025
31
Līgatnes iedzīvotāja raksta:

“Ja nav sava transporta, mums, līgatniešiem, nav iespējas aizbraukt uz koncertu vai izrādi Cēsīs. Pēdējais autobuss uz mūsu pusi nāk astoņos vakarā, bet arī ar to var aizbraukt tikai līdz Augšlīgatnei, ne pilsētai. Tātad var teikt, ka kultūras pasākumi pilsētā mums nav pieejami. Kā to varētu mainīt?” jautāja Līgatnes iedzīvotāja.

Veidenbauma prēmijai jāatgriežas Liepā

08:27
23.11.2025
35
Literatūras cienītāja raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka Eduarda Veidenbauma prēmiju šogad pasniegs Cēsīs, ne Liepā, kā tas bijis tradicionāli. Uzskatu, ka tas nav pareizi. Tieši tas, ka pagodinājuma pasniegšanas ceremonija gandrīz 60 gadu notiek dzejnieka dzimtajā pagastā Liepā, ir īpašā pievienotā vērtība. Tā ir kā visu Veidenbauma novadnieku novērtējums literātam, Veidenbauma prēmijas saņēmējam. Cēsīs un Cēsu Izstāžu namā notiek […]

Sludinājumi

Citi

21:50
04.12.2025
7

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

11:54
12.11.2025
25

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998