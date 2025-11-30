PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 1. decembris
Vārda dienas: Arnolds, Emanuels
Atjaunots piemineklis 5. Cēsu kājnieku pulkam

Sarmīte Feldmane
00:00
01.12.2025
36
Pulks

Piemiņa nezūd. Nacionālo bruņoto spēku bāzē “Krusta kazarmas” Rīgā, Grīziņkalnā. FOTO: publicitātes

Ar Latviešu strēlnieku apvienības Cēsu nodaļas  uzņēmību atjaunots piemineklis 5. Cēsu kājnieku pulkam. Tas atrodas savā vēsturiskajā vietā, tagadējā Nacionālo bruņoto spēku bāzē “Krusta kazarmas” Rīgā, Grīziņkalnā. 

Nedaudz vēstures lappusi paver nodaļas vadītājs Māris Niklass: “1919. gada 18. maijā uz Valmieras pulka rezerves rotas bāzes tika izveidots 2. Cēsu pulks (augustā pārdēvēts par 5. C.K.P.) Kopā ar igauņu karaspēku maija beigās no Valmieras un Cēsīm tika padzīti boļševiki. Taču jau 6. jūnijā pie Cēsīm kopā ar Cēsu brīvprātīgo Skol­nieku rotu bija jāstājas ceļā Landesvēram. Kaujas pirmā diena bija nelabvēlīga latviešiem, un pulkam nācās atkāpties līdz Raunas upei, kur palīgā piesteidzās igauņi. Atelpa līdz 22. jūnijam tika izmantota lietderīgi. Pulks pamatā tika nokomplektēts no apkārtējos pagastos mobilizētajiem cilvēkiem.

Pulks piedalījās Bermontiādē un vēlāk arī Latgales operācijā. Pēc Brīvības cīņām 5. Cēsu kājnieku pulks dislocējās Grīziņ­kalnā.”

Pulka karavīri, iedvesmojušies no 1924. gada 16. novembrī Cēsīs atklātā Uzvaras pieminekļa, saziedoja līdzekļus un pašu spēkiem uzbūvēja trīs reizes mazāku identisku pieminekli. To 1925. gada 25. martā atklāja Valsts prezidents Jānis Čakste. 1942. gadā pulka teritorijā vācu okupācijas vara ierīkoja krievu karagūstekņu nometni un pieminekli nopostīja.   

“Pēc neatkarības atjaunošanas Rīgas Politiski represēto biedrība gribēja atjaunot pieminekli. Diemžēl robežsardze nebija gatava atvēlēt vietu,” stāsta M. Niklass. Represēto biedrības vadītājs Jānis Lapiņš uzrunāja M. Niklasu, lai palīdz gan ar padomu, gan iesaistās pieminekļa atjaunošanā. Bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš atbalstīja cēsnieku ideju.

“Ar daudzu privātpersonu un firmu ziedojumiem noslēdzies vairāk nekā divu gadu celt­niecības periods. Pieminek­lis ir savā vietā un atgādina par tiem, kuri cīnījās Brīvības cīņās par Latviju,” ar gandarījumu saka M. Niklass.

Komentāri

Saistītie raksti

Vēja parks “Vidzeme” sāk juridisko ceļu

00:00
30.11.2025
121
1

Atjaunojamās enerģijas uzņēmuma “Vindr Latvija”, Norvēģijas vēstniecības pārstāvji, arī vēstniece Latvijā Īne Morenga pabija Veselavā, vietā, kur iecerēts būvēt vēju elektrostaciju (VES). “Latvijas valsts mežu” izsolē uzņēmums iegādājās divus zemes gabalus. Sākotnēji bija plānoti divi atsevišķi vēja parki “Amata” un “Bērz­krogs”, bet, izvērtējot teritoriju, tehniskās iespējas, vides apstākļus, nolemts abus apvienot vienā lielākā parkā “Vidzeme”,” […]

Vesel Ves

Sarūpē svētku pusdienas senioriem

00:00
29.11.2025
61

Restorāns H. E. Vanadziņš kopā ar Smiltenes tehnikuma audzēkņiem un Latvijas Samariešu apvienību turpināja pērn sākto tradīciju – pagatavot un piegādāt mājās svētku maltīti Cēsu novada senioriem. Latvijas Samariešu apvienības aprūpētāji Lāčplēša dienas pusdienas sagādāja 130 senioriem novadā – Jaunpie­balgā, Vecpiebalgā, Taurenē, Dzērbenē, Liepā, Priekuļos, Dra­bešos, Ieriķos, Līgatnē, Nī­taurē, Zaubē, Sērmūkšos, Sku­jenē, Amatā un Cēsīs. […]

11 Nov 25 (3)

Sakopti pagalmi un skaistas ēkas priecē

00:00
28.11.2025
106

Cēsu novadā svinīgi sveikti šī gada visskaistāko pagalmu un izcilāko būvju konkursu laureāti. Aizvadītajos valsts svētkos plaši neizziņotā un intīmā gaisotnē notikušajā apbalvošanā koncertzālē “Cēsis” godināja dažādu īpašumu saimniekus un uzturētājus. Konkursa “Skaistākais Cēsu novada dārzs un sakoptākā teritorija 2025” laureātu vidū arī vairāku daudzdzīvokļu māju iemītnieki, kuri ap savu – tik dažādu ļaužu apdzīvoto […]

587011818 1288209480013282 5847623700626288138 N

Latvijas svētkos atdzimst Spāres muiža

00:00
27.11.2025
70

Valsts svētku laikā ar pirmo publisko pasākumu – pārgājienu, zemessargu sagatavotu maltīti, dziesmām, lāpu gājienu un kopīgu filmas “Dvēseļu putenis” skatīšanos – kādreizējā Spāres muiža, vēlāk skola, iegūst jaunu sākotni. Pēdējās desmitgadēs bijušās Spāres muižas galvenajā ēkā darbojās skola, bet blakus ēkās pakalpojumus sniedza biedrība “Cerību spārni”. Tur kopš 2021. gada ir grupu māja, dienas centrs, […]

Spare Svetki

Ivaram Šteinbergam E.Veidenbauma literārā prēmija

00:00
26.11.2025
62

Nelielā pulkā dzejnieki un lasītāji Cēsu Izstāžu namā sasēduši aplī. Vēl klusas sarunas, tad arī Eduarda Veiden­bauma literārās prēmijas pasniegšanas ceremonija var sākties. To rīko E. Veiden­bauma muzeja “Kalāči” komanda. Četri    prēmijai izvirzītie dzejnieki – Alise Bogdanova, Kirils Ēcis, Līva Marta Roze un Ivars Šteinbergs – ir atšķirīgi, bet viņi ir tie, kuri vērtēšanas […]

Vpremija

Cēsīs diskutē par kvalitatīvu teātra piedāvājumu bērniem un jauniešiem reģionos

00:00
25.11.2025
93

“Kvalitatīvs teātra piedāvājums bērniem un jauniešiem reģionos. Izaicinājumi un iespējas” bija tēma, par kuru, atzīmējot teātra mēnesi, diskusiju rīkoja Starptautiskās bērnu un jauniešu profesionālo teātru asociācijas ASSITEJ nacionālais centrs Latvijā* . Saruna notika 10. novembrī Pasaules latviešu mākslas centrā Cēsīs. Diskusijā piedalījās Cēsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis, komponists un pētnieks, bijušais Smiltenes […]

Teâtru Diskusija 1

Domas un viedokļi

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nerimstošais Kijiv-gurums

09:50
01.12.2025
14
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ieraudzīt un novērst vardarbību

09:48
01.12.2025
11
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Vai spēsim mainīt demogrāfijas līkni

10:22
26.11.2025
31
1
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Ģimenes ārsts tev ieteiktu… hobiju!

08:23
23.11.2025
38
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Daba pārsteidz

08:27
22.11.2025
29

Tautas balss

Veidenbauma prēmijas tradīcija izgaist

09:49
01.12.2025
14
G.Z. raksta:

“Uz Cēsīm nebraucu, uzskatu, ka Liepā dibinātās prēmijas tradīcija ir mirusi, to apliecina arī tas, ka prēmiju saņēmušie vairs uz pasākumu neierodas (tā bija arī iepriekšējo reizi). Iespējams, mūsdienu organizatori neprot pildīt savu misiju. Protams, laiki mainās, varbūt arī tradīcijām jāmainās, bet ir jāpaskaidro un jāpastāsta tautai, ka tiek radīts kas jauns,” atsaucoties uz “Druvas” […]

Ielas daļa joprojām tumsā

08:29
24.11.2025
32
1
Iedzīvotāja raksta:

“Cēsīs, Lenču ielā, garš posms joprojām tumšajā diennakts laikā nav apgaismots. Ja jau tur nav iespējams pievadīt elektrību, varbūt pašvaldība var izvietot gaismekļus, kas izmanto saules enerģiju. Privā­tajās teritorijās tādi mēdz būt. Ielu laternas, protams, tie neaizvietos, tomēr būs daudz patīkamāka sajūtu gan gājējiem, gan braucējiem,” ieteica Lenču ielas apkaimes iedzīvotāja.

Ja nav savas automašīnas

08:29
24.11.2025
28
Līgatnes iedzīvotāja raksta:

“Ja nav sava transporta, mums, līgatniešiem, nav iespējas aizbraukt uz koncertu vai izrādi Cēsīs. Pēdējais autobuss uz mūsu pusi nāk astoņos vakarā, bet arī ar to var aizbraukt tikai līdz Augšlīgatnei, ne pilsētai. Tātad var teikt, ka kultūras pasākumi pilsētā mums nav pieejami. Kā to varētu mainīt?” jautāja Līgatnes iedzīvotāja.

Veidenbauma prēmijai jāatgriežas Liepā

08:27
23.11.2025
29
Literatūras cienītāja raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka Eduarda Veidenbauma prēmiju šogad pasniegs Cēsīs, ne Liepā, kā tas bijis tradicionāli. Uzskatu, ka tas nav pareizi. Tieši tas, ka pagodinājuma pasniegšanas ceremonija gandrīz 60 gadu notiek dzejnieka dzimtajā pagastā Liepā, ir īpašā pievienotā vērtība. Tā ir kā visu Veidenbauma novadnieku novērtējums literātam, Veidenbauma prēmijas saņēmējam. Cēsīs un Cēsu Izstāžu namā notiek […]

Atbildība arī gājējam

08:26
22.11.2025
24
Cēsniece V. raksta:

“Agrāk bērniem skolā mācīja satiksmes noteikumus. Atceros, ka teica: “Pirms šķērsojiet brauktuvi, vispirms paskatieties pa kreisi, pēc tam pa labi, vai nebrauc kāda automašīna. Tikai pēc tām ejiet pāri ielai.” Un tas attiecas ne tikai uz vietām, kur nav gājēju pārejas, bet arī tur, kur tās ir. Taču tagad bērni un jaunieši vispār neskatās, vai […]

