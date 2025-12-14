PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 15. decembris
Vārda dienas: Johanna, Hanna, Jana
Ar “Japānas pasakas” palīdzību veicina integrēšanu

Agnese Leiburga
00:00
15.12.2025
8
Diskusija Bërnu IekÙauiana

Kultūras un mākslas aktivitātes teicami palīdz bērnu ar īpašām vajadzībām integrēšanā sabiedrībā, vienojās diskusijas dalībnieki. Diskusiju moderēja sociālās jomas eksperte Madara Lapsa (no kreisās), tās dalībnieki bija Ņikita Bezborodovs, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Metodiskās vadības centra vadītājs bērnu psihiskās veselības jomā, Andris Keišs, Jaunā Rīgas teātra aktieris un Rīgas 1. pamatskolas - attīstības centra Ritma grupas dalībnieces Magdalēnas tētis, Indra Lūkina, LNSO valdes locekle, un Ieva Altrofa, Rīgas 1. pamatskolas - attīstības centra Ritma grupas vadītāja. FOTO: Agnese Leiburga

Koncertzālē “Cēsis” izskanējis Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra fonda (LNSO fonds) projekta koncert uzvedums “Japānas pasaka”, uz ko bija aicinātas Cēsu novada un Vidzemes skolu 3. – 12. klases, saņemot ielūgumu par piedalīšanos radošā aktivitātē.

Pirms uzveduma notika sociālā darba, izglītības un kultūras profesionāļiem paredzēta ekspertu diskusija “Bērnu ar īpašām vajadzībām integrēšana sabiedrībā, izmantojot kultūras un mākslas aktivitātes”.

Diskusiju moderēja sociālās jomas eksperte Madara Lapsa, dalībnieki bija Andris Keišs, Jaunā Rīgas teātra aktieris un Rīgas 1. pamatskolas – attīstības centra Ritma grupas dalībnieces Magdalēnas tētis, Ieva Altrofa, Rīgas 1. pamatskolas – attīstības centra Ritma grupas vadītāja, Indra Lūkina, LNSO valdes locekle, un Ņikita Bezborodovs, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Metodiskās vadības centra vadītājs bērnu psihiskās veselības jomā.

Koncertuzvedumā “Japānas pasaka” Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mūziķi muzicē kopā ar Rīgas 1. pamatskolas – attīstības centra Ritma grupas dalībniekiem. Riharda Zaļupes mūzika saplūst ar Japānas folkloras tēliem, bet pasaku skatītājiem palīdz izdzīvot Andris Keišs. Uzvedums radīts ar mērķi iepazīstināt bērnus ar simfoniskās mūzikas burvību un vienlaikus atklāt svarīgu vēstījumu – cilvēki ar īpašām vajadzībām var sasniegt daudz vairāk, ja viņiem tiek dota iespēja piedalīties, radīt un būt kopā ar visiem kā vienlīdzīgiem sabiedrības dalībniekiem. LNSO fonda Bērnu un jauniešu integrācijas programmā koncertuzvedums iekļauts, lai parādītu skolēniem, cik talantīgi ir viņu vienaudži, lai veicinātu pieņemšanu, iedrošinātu līdzdarboties.

“Tā bija daudzu apstākļu labvēlīga sakritība,” par nonākšanu pie koncertuzveduma “Japānas pasaka”, kurā līdzās Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra dalībniekiem darbojas arī bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām, diskusijā atzina LNSO valdes locekle Indra Lūkina. Viņa arī, aicinot sabiedrību būt iekļaujošākiem, papildināja: “Mums visiem vairāk jādomā ārpus robežām un kastītēm.”

Atzīstot, ka pats ir “Japānas pasakas” un redzējis to jau iepriekš, bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs teica: “Pašreizējā brīdī šis ir diezgan unikāls fenomens Latvijas skatuvei, jo ir ļoti maz profesionāla sastāva jeb koncepta izrāžu, kur būtu iesaistīti cilvēki ar dažāda veida papildu vajadzībām.” Viņš uzsvēra, ka izrāde visādā ziņā ir ar ļoti augstvērtīgu māksliniecisko sniegumu un tai nevajadzētu eksistēt kaut kādā īpašā labdarības kategorijā, bet gan būt apmeklējamai ikvienam, iegādājoties biļetes. Psihiatrs arī akcentēja kādu, viņaprāt, lingvistisku problēmu: “Latviešu valodā ir nostiprinājusies izpratne, ka termins, ko mēs lietojam, ir par īpašām vai speciālām vajadzībām. Taču, kad es domāju par šiem bērniem, nekā īpaša viņu vajadzībās nav. Visiem bērniem ir vajadzība pēc drošības, visiem bērniem ir vajadzība spēlēties un saņemt mīlestību no cilvēkiem sev apkārt. Visiem bērniem un arī pieaugušajiem ir vajadzība piederēt kaut kam. Visiem cilvēkiem, ja pamatvajadzības pēc Maslova piramīdas ir apmierinātas, ir vajadzība radoši izpausties. Tātad nekā īpaša šajās vajadzībās nav. ”

Ņikita Bezborodovss uzsvēra, ka tas, kas traucē iekļaušanai, ir aizspriedumi, stigma. “Mēs diezgan labi zinām, kas var mazināt šos sabiedrības aizspriedumus pret dažādību, pret cilvēkiem, kas kaut kādā veidā ir atšķirīgi no mums. Ielikt cilvēkus grupās, kastītēs un būt piesardzīgam pret kaut ko, kas ir atšķirīgs no tevis, tas ir cilvēka stāvoklis. Mēs gribam atsvešināties no kaut kā, kas ir atšķirīgs, mēs baidāmies no tā, kas nav pazīstams,” skaidroja bērnu psihiatrs.

Diskusijas dalībnieki apsprieda arī terminu “mūžīgie bērni”, akcentējot, ka arī šie bērni pieaug, lai arī varbūt ne tādā veidā, kā to izprot pārējā sabiedrība. Runājot par šo tēmu, Rīgas 1. pamatskolas – attīstības centra Ritma grupas vadītāja Ieva Altrofa pauda viedokli, ka vismaz pēdējo gadu laikā izpratne ir mainījusies, jo vēl ne tik senā pagātnē, aizbildinoties ar apgalvojumu, ka “viņi taču ir bērna prātā”, šādiem cilvēkiem nereti likts dejot, tērptiem zaķīšu maskās. Viņa pauda cerību, ka šāda veida projekts nebūs vienīgais Latvijā, kurā tiks iekļauta arī cilvēku ar papildu vajadzībām uzstāšanās iespēja.

Spriežot par veidiem, kā mazināt aizspriedumus sabiedrībā un veicināt sabiedrības izpratni par iekļaujošas vides principiem, diskusijas dalībnieki atzina “Japānas pasakas” veiksmes stāstu un faktu, ka šādi kultūras notikumi ļauj cilvēkiem ar papildu vajadzībām piedalīties, radīt un būt kopā ar visiem kā vienlīdzīgiem sabiedrības dalībniekiem, tāpat arī parāda citiem, cik talantīgi ir šie jaunieši, veicina pieņemšanu un iedrošina līdzdarboties.

Andris Keišs atcerējās savu pirmo saskarsmi kultūras procesā ar šādiem cilvēkiem, pirms vēl bija piedzimusi viņa meita Magdalēna. Tas bijis režisores Elīnas Cērpas izrādē “Daudz laimes, lāci” Jaunajā Rīgas teātrī, kurā līdzdarbojās arī Dienas centra “Saule” audzēkņi. “Mani toreiz vienkārši nošokēja šī izrāde. Es biju laimīgs tur atrasties, un viņi bija laimīgi. Manuprāt, skatuve pašlaik ir gandrīz vienīgais veids, kas var palīdzēt,” atzina aktieris, piebilstot, ka, protams, ir jāatrod īpaši un atbilstoši stāsti, līdzīgi, kā tas izdevies ar “Daudz laimes, lāci” vai ar ”Japānas pasakām”.

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Arvien "liesākā" veselības aprūpes pieejamība

15:11
14.12.2025
14
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Kā Putins pasauli dancināja

15:10
13.12.2025
24
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Drūms. Dzirksteles skrien gaisā

12:20
10.12.2025
32
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Vai iespējami Ziemassvētki bez svētku eglītes

11:58
07.12.2025
34
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Saldējums pret galvassāpēm

11:55
06.12.2025
27

Tautas balss

Klientus necenšas piesaistīt

15:11
13.12.2025
19
Lasītāja I. raksta:

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur atrodas pasts. Ir gan izlikta plāksne ar norādi, bet to var arī nepamanīt. Informācijas statīvs novietots uz grīdas, savukārt košie un pamanāmie veikalu nosaukumi virs tirdzniecības telpu durvīm neapzināti liek starp tiem meklēt pasta nosaukumu. Cilvēks skatās un nesaprot, kur […]

Latvijas preces - dārgas

15:11
13.12.2025
18
Seniore M. raksta:

“Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas ievestie produkti. Ne­zinu, vai pie vietējās produkcijas augstajām cenām vainojami tirgotāji vai ražotāji, bet kaut kas tur nav kārtībā. Vēl arī jāsaka, ka ne vienmēr vietējā produkta garša ir labāka nekā importētajām precēm. Protams, tas ir gau­mes jautājums, bet man […]

Ko mainīs likuma maiņa

11:58
07.12.2025
35
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
40
1
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

Veidenbauma prēmijas tradīcija izgaist

09:49
01.12.2025
38
G.Z. raksta:

“Uz Cēsīm nebraucu, uzskatu, ka Liepā dibinātās prēmijas tradīcija ir mirusi, to apliecina arī tas, ka prēmiju saņēmušie vairs uz pasākumu neierodas (tā bija arī iepriekšējo reizi). Iespējams, mūsdienu organizatori neprot pildīt savu misiju. Protams, laiki mainās, varbūt arī tradīcijām jāmainās, bet ir jāpaskaidro un jāpastāsta tautai, ka tiek radīts kas jauns,” atsaucoties uz “Druvas” […]

