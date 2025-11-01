PIESLĒGTIES
Otrdiena, 4. novembris
Vārda dienas: Ērika, Dagnija
Ar dzīrēm "Leģendu naktī" nosvin 260. dzimšanas dienu

Sarmīte Feldmane
00:00
02.11.2025
31
Dzires

Nesteidzīgi. Apmeklētāji nesteidzīgi dodas atklāt Veselavas muižas leģendas. FOTO: Sarmīte Feldmane

Oktobra pēdējā sestdienā pilīs un muižās ir  Leģendu nakts. To zina gan ceļotāji, gan tie, kuri vēlas vakaru pavadīt īpašā gaisotnē.    Uz Leģendu nakti mūspusē šoruden aicināja Veselavas, Lielstraupes un Ruckas muiža. Katra piedāvāja programmu, piemērojot to izraudzītajai tēmai “Dzīres” un izvēloties
kādu svarīgu akcentu.

Veselavas muiža todien svinēja 260.jubileju.”Bez uzrunām, lūgtiem viesiem, arī par vēsturi nerunājām, nebija ekskursiju, katrs varēja būt dzimšanas dienas dzīru dalībnieks, atpūsties, svinēt, pavadot laiku muižā,” pastāstīja Veselavas Tautas nama vadītāja Emerita Gruzde.

Ciemiņi bija sabraukuši no tuvākām un tālākām vietām. Dažam bija svarīgi atgriezties, citam iepazīt kaut ko jaunu.    “Ga­diem braucām garām, bet šovasar iebraucām, izstaigājām apkārtni, taku, muižas ēka bija slēgta. Kad domājām, kurp doties uz “Dzī­rēm”, izlēmām par labu Vese­lavai, ne mums tuvajai Ozol­muižai,” “Druvai” atklāja limbažnieki Māra un Aivars Meinardi un piebilda, ka Leģendu naktī savulaik bijuši gan Cēsu pilī, gan Ungurmuižā.  Ligita Valaine no Siguldas vairāk nekā 20 gadus aktīvi iesaistās akcijā “Apceļo pilis un muižas”. Viņai atmiņā Veselavas muiža 2003.gadā. “Tādus bēniņus un apkures sistēmu nekur neesmu redzējusi. Viena zāle bija izremontēta, pārējās telpas gadu skartas, bija interesanta veco mantu izstāde virtuvē. Tagad esmu nokļuvusi greznā muižā,” pastāstīja siguldiete un piebilda, ka Latvijā muižas ir ļoti atšķirīgas, daudzas ir greznas, bet ir tādas, kur redzama saimnieku pārcentība. “Man patīk pabūt tādās, kuras atjauno, restaurē, kur redzams un jūtams vēsturiskais, noplukušais, kas ir dzīvs. Ir    interesanti sekot, kā jauni cilvēki iegādājas muižas un atjauno. Pašvaldībām ir pavisam citas iespējas,” atklāja L.Valaine. Viņa pilis un muižas lielākoties apceļo stopējot, tā gūstot jaunus piedzīvojumus un satiekot interesantus cilvēkus.

Kultūrceļotāju grupa no Rīgas Andra Lasmaņa vadībā arī pērn Leģendu naktī bija Vese­lavas muižā. “Patīk, ka ir tik dažāda programma. Pagājušogad vēl divos naktī negribējās braukt mājās, braucām arī šogad un neesam vīlušies,” pastāstīja A. Lasmanis un piebilda, ka pie muižas greznās tortes jau nofotografējies.  Savukārt veselavietis Ēvalds Krieviņš atklāja, ka “Dzīres” uzdāvinājis dzīvesbiedrei Lailai dzimšanas dienā un bija gandarīts, ka muižā pavadījuši jauku laiku.

Bigbends “Cēsis” radīja īpašu gaisotni, ļaujot aizmirst ikdienu, un nākamajā dienā mūziķis Māris Radziņš feisbukā ierakstījis: “Va­kar uzstājos Leģendu naktī. Šo­dien pamodos kā leģenda. Paldies visiem, kas bija klāt! Jūs redzējāt, kā dzimst leģendas.” R.Paula dzies­mu cienītājiem    dziedāja Sabīne Krilova, savus klausītājus priecēja Nikolajs Puzikovs ar grupu “Sapieri”, tāpat “Jā­nis&Juris”.   

“Muižā, lai visi justos ērti, nevaram uzņemt daudzus simtus apmeklētāju. Prieks, ka ikreiz Leģendu naktī ir tādi, kuri atbrauc pirmoreiz, un ir mums uzticīgie, kuri vēlas pavadīt jauku vakaru,” teica E.Gruzde un atgādināja, ka Leģendu nakts ir Latvijas Piļu un muižu asociācijas rīkots pasākums. Asociācija šogad svin 25 darba gadus un apvieno    vairāk nekā 80 vēsturiskās pilis un muižas. Leģendu naktī iesaistījās vairāk nekā 50 biedru. Leģendu nakts, tāpat kā ceļotāju akcija, popularizē  kultūras mantojumu un rada interesi par vēsturiskām vietām.

Asociācijas biedri ir Cēsu un Lielstraupes pils, Veselavas muiža. Pirms gadiem tajā bija arī paš­valdības pārvaldītā Ungur­muiža, Vecpiebalgas, Dzērbenes, Taure­nes muiža. “Var reklamēt pili vai muižu, bet tomēr pazust informācijas plūsmā. Tie, kuri ceļo, iepazīst Latviju, kuri meklē    kaut ko neparastāku, visu informāciju par pilīm un muižām, kuru īpašnieki ir asociācijas biedri, var uzzināt    vienuviet. To daudzi novērtējuši,” pastāstīja E.Gruzde.

Kad dibināja asociāciju, tikko bija sākta Veselavas muižas atjaunošana, un Veselavas pagasta padome ir starp tās dibinātājiem. “Ļoti noderīgi ir semināri par aktuālām, praktiskām tēmām, kurus vada labākie restauratori un citi speciālisti. Ja ir kādas problēmas, vajag padomu, asociācija palīdzēs,” uzsvēra E.Gruzde. Viņa ar Veselavas muižu saistīta 35 gadus, kad Tautas namā sāka vadīt deju kolektīvu.

Saistītie raksti

Pašvaldība gatavojas ziemas ceļu uzturēšanai

00:00
04.11.2025
4

Cēsu novada pašvaldība kopumā gatava gaidāmajai ziemai un savā pārziņā esošo ceļu uzturēšanu nodrošinās. Tā var spriest no apvienību pārvalžu vadītāju teiktā “Druvai”. Jau novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs Kristaps Ēdolfs pilnībā pārliecināts apliecināja, ka pašvaldības ceļu uzturēšana ziemas sezonai ir nodrošināta un līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem par darbiem Cēsīs un Vaives pagastā ir […]

Celsh Bedres Edited — Rediģēts

Spāres muižā būs sociāli un kultūras pasākumi

00:00
03.11.2025
60

Biedrība “Cerību spārni”, kas nesen sāka saimniekot Spāres    muižā, Spāres Rakst­nieku parkā pirmdien, 27.oktobrī, atzīmēja Aleksandra Čaka dzimšanas dienu. Kā zināms, ideju ierīkot te parku savulaik izteica dzejnieks. Biedrības radošā komanda atzīmēja literāta dzimšanas dienu, sākot gatavoties nākamajam gadam, kad rakstniekam būs 125 gadu jubileja. Plānots to atzīmēt ar krāšņu “Mūžības skartā Čaka” godināšanas […]

Spare Okt (1)

Drīzumā durvis vērs jaunais senioru nams “Piebalga”

00:00
01.11.2025
190

Aktīva rosība notiek Jaunpiebalgā bijušajā Pie­balgas pamatskolas ēkā. Rit pēdējie iekārtošanas un sakopšanas darbi, jo pavisam drīz jaunais sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs – senioru nams “Piebalga” vērs durvis klientiem. 7. novembrī centrā būs Atvērto durvju diena, kad ikvienam būs iespēja ieskatīties ēkas iekšienē un redzēt, kā tā atjaunota, savukārt 10. novembrī te ieradīsies […]

Pans 1

Koncertzāle “Cēsis” turpina priecēt ar pasaules līmeņa notikumiem

00:00
31.10.2025
67
5

“Kad tiek pieminēta koncertzāle “Cēsis”, neviļus nāk prātā izcili notikumi, iedvesmojoši mākslinieki un neaizmirstamas emocijas,” uzskata koncertzāles mākslinieciskā vadītāja Inese Zagorska. Viņa sarunu sāk ar siltu aizrautību: “Tikko mūsu koncertzālē izskanēja brīnišķīgs notikums – uzstājās pasaules operas zvaigzne Marina Rebeka kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un itāļu diriģentu Mikēli Gambu. Šie oktobra koncerti, kas […]

Koncertzâle Rebeka

Patversmē jauna kaķu māja un vairāk kaķēnu

00:00
30.10.2025
171

Cēsu dzīvnieku patversmē “Lācīši” uzstādīta otra kaķu māja. Patversmes vadītāja Liene Kārkliņa pastāsta, ka šoruden vairāk nekā pavasarī patversmē nonāk kaķenes ar kaķēniem. Patlaban patversmes uzraudzībā ir 23 kaķi, dažus ārstē klīnikā, citus, pavisam mazos, aprūpē auklīte. Diemžēl ne visus uzņemtos izdodas izglābt. Suņu skaits būtiski nemainās, daudzi patversmē ir gadiem. Šobrīd te mīt desmit […]

Dzivn Patv 25 (2)

Cēsu Valsts ģimnāzijas 100 gades svētku kulminācija – salidojums

00:00
29.10.2025
485
6

Ar emocijām un atmiņām piepildītu koncertuzvedumu “Siltā gaismā” un sirsnīgu absolventu tikšanos noslēdzās bagātīgo notikumu ceļš uz Cēsu Valsts ģimnāzijas (CVĢ) simtgadi. Nākot uz jubilejas koncertu sporta centrā “Cēsis”, katrs aizdomājās, kas skolas laikā bijis svarīgi, kas spilgtākais palicis atmiņā un kas paņemts līdzi tālākai dzīvei. Pasākums ar dziesmām, dejām, atmiņu stāstiem, fotogrāfijām un video […]

Cvg 21

Domas un viedokļi

Sandra Deruma
Sandra Deruma

Krišjānim Baronam 190

08:15
03.11.2025
14
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Ragaviņās uz mežu? Nē, pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā

09:02
30.10.2025
26
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Valoda ir jāsvin, bet pirms tam jādomā un jāstrādā

09:00
29.10.2025
26
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Kontroles un brīvības līdzsvars

11:08
27.10.2025
26
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Aizstāvot vājākos, nekļūt pašiem vardarbīgiem

11:06
26.10.2025
29

Tautas balss

Laikam bez pabalsta neiztikt

08:19
03.11.2025
15
Līgatniete raksta:

“Radio pārraidē dzirdu, ka, lai varētu iztikt, cilvēkam mēnesī vajadzētu saņemt ap diviem tūkstošiem eiro. Bet mana pensija 490 eiro, kaut mūžā 32 gadus esmu cītīgi strādājusi. Kā lai izdzīvoju? Man ir 85 gadi, piepelnīties nevaru. Jāmaksā par komunālajiem pakalpojumiem, vajadzīgas zāles,” sacīja līgatniete un piebilda, ka nekad nevienam nav neko lūgusi, bet laikam vajadzēs […]

Kā indeksēt lielākās, kā mazākās pensijas

08:18
03.11.2025
16
Cēsniece raksta:

“Tiekoties ar kaimiņieni, saruna iegriezās arī par pensiju indeksāciju. Man pensija maza, tas, ko saņēmu oktobrī vairāk, arī nav daudz. Savukārt kaimiņienei pensijā vairāk par tūkstoti eiro mēnesī. Viņa teica, ka tie 50, 60 eiro, kas klāt, neko daudz vairs neizsaka, labāk jau vairāk būtu indeksējuši mazās pensijas, lai labāk cilvēkiem, kuriem ienākumi zem iztikas […]

Meitene un meitene … dušā

09:15
28.10.2025
62
1
Māmiņa raksta:

“Runājot par Stambulas konvenciju, dzirdēts, ka vīrietis, kas sevi uzskatot par sievieti, drīkstēšot iet sieviešu dušā. Man gribas teikt, ka arī sieviešu, īpaši jau pusaudžu vecuma meiteņu, kopēja mazgāšanās nav nemaz tik vienkāršs jautājums. Pro­tams, ir nepieņemami, ja sievietei piespiež atrasties vienās mazgāšanās telpās ar vīrieti, bet dažai meitenei atrasties tajās kopā ar citām sava […]

Vai jaunietis zina, kā gatavot malku

09:38
27.10.2025
30
Lasītājs L. raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka novada Sociālais dienests rīkoja malkas talku, kam vajadzēja, arī pamācīja, kā to labāk sagatavot. Iedomājos, ka šādu darbiņu vajadzētu pamācīt arī jauniešiem. Tagad, protams, visur, arī lielākoties individuālās mājās ir centrālā apkure, izmanto granulas, gāzi. Taču nekad nevar zināt, kāda situācija var rasties, prasme sagatavot malku var noderēt katram. Un vai tā […]

Lapu pūtējs ir, bateriju nav

12:37
26.10.2025
47
Pircēja raksta:

“Lielo tirdzniecības tīklu veikalos, kur pamatā ir pārtika, pārdod arī sadzīves elektriskās ierīces. Piemēram, ir lapu pūtējs, ko darbina baterijas. Taču komplektā to nav, un tajā veikalā vispār nav nopērkamas atbilstošas baterijas. Arī pārdevēji neko neprot paskaidrot. Žēl, ka tīklu veikalu īpašnieki un vadītāji neparūpējas, lai pircēji varētu saprast, ko un kā iegādāties. Cenas elektroierīcēm […]

