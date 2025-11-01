Ar dzīrēm “Leģendu naktī” nosvin 260. dzimšanas dienu

Oktobra pēdējā sestdienā pilīs un muižās ir Leģendu nakts. To zina gan ceļotāji, gan tie, kuri vēlas vakaru pavadīt īpašā gaisotnē. Uz Leģendu nakti mūspusē šoruden aicināja Veselavas, Lielstraupes un Ruckas muiža. Katra piedāvāja programmu, piemērojot to izraudzītajai tēmai “Dzīres” un izvēloties
kādu svarīgu akcentu.
Veselavas muiža todien svinēja 260.jubileju.”Bez uzrunām, lūgtiem viesiem, arī par vēsturi nerunājām, nebija ekskursiju, katrs varēja būt dzimšanas dienas dzīru dalībnieks, atpūsties, svinēt, pavadot laiku muižā,” pastāstīja Veselavas Tautas nama vadītāja Emerita Gruzde.
Ciemiņi bija sabraukuši no tuvākām un tālākām vietām. Dažam bija svarīgi atgriezties, citam iepazīt kaut ko jaunu. “Gadiem braucām garām, bet šovasar iebraucām, izstaigājām apkārtni, taku, muižas ēka bija slēgta. Kad domājām, kurp doties uz “Dzīrēm”, izlēmām par labu Veselavai, ne mums tuvajai Ozolmuižai,” “Druvai” atklāja limbažnieki Māra un Aivars Meinardi un piebilda, ka Leģendu naktī savulaik bijuši gan Cēsu pilī, gan Ungurmuižā. Ligita Valaine no Siguldas vairāk nekā 20 gadus aktīvi iesaistās akcijā “Apceļo pilis un muižas”. Viņai atmiņā Veselavas muiža 2003.gadā. “Tādus bēniņus un apkures sistēmu nekur neesmu redzējusi. Viena zāle bija izremontēta, pārējās telpas gadu skartas, bija interesanta veco mantu izstāde virtuvē. Tagad esmu nokļuvusi greznā muižā,” pastāstīja siguldiete un piebilda, ka Latvijā muižas ir ļoti atšķirīgas, daudzas ir greznas, bet ir tādas, kur redzama saimnieku pārcentība. “Man patīk pabūt tādās, kuras atjauno, restaurē, kur redzams un jūtams vēsturiskais, noplukušais, kas ir dzīvs. Ir interesanti sekot, kā jauni cilvēki iegādājas muižas un atjauno. Pašvaldībām ir pavisam citas iespējas,” atklāja L.Valaine. Viņa pilis un muižas lielākoties apceļo stopējot, tā gūstot jaunus piedzīvojumus un satiekot interesantus cilvēkus.
Kultūrceļotāju grupa no Rīgas Andra Lasmaņa vadībā arī pērn Leģendu naktī bija Veselavas muižā. “Patīk, ka ir tik dažāda programma. Pagājušogad vēl divos naktī negribējās braukt mājās, braucām arī šogad un neesam vīlušies,” pastāstīja A. Lasmanis un piebilda, ka pie muižas greznās tortes jau nofotografējies. Savukārt veselavietis Ēvalds Krieviņš atklāja, ka “Dzīres” uzdāvinājis dzīvesbiedrei Lailai dzimšanas dienā un bija gandarīts, ka muižā pavadījuši jauku laiku.
Bigbends “Cēsis” radīja īpašu gaisotni, ļaujot aizmirst ikdienu, un nākamajā dienā mūziķis Māris Radziņš feisbukā ierakstījis: “Vakar uzstājos Leģendu naktī. Šodien pamodos kā leģenda. Paldies visiem, kas bija klāt! Jūs redzējāt, kā dzimst leģendas.” R.Paula dziesmu cienītājiem dziedāja Sabīne Krilova, savus klausītājus priecēja Nikolajs Puzikovs ar grupu “Sapieri”, tāpat “Jānis&Juris”.
“Muižā, lai visi justos ērti, nevaram uzņemt daudzus simtus apmeklētāju. Prieks, ka ikreiz Leģendu naktī ir tādi, kuri atbrauc pirmoreiz, un ir mums uzticīgie, kuri vēlas pavadīt jauku vakaru,” teica E.Gruzde un atgādināja, ka Leģendu nakts ir Latvijas Piļu un muižu asociācijas rīkots pasākums. Asociācija šogad svin 25 darba gadus un apvieno vairāk nekā 80 vēsturiskās pilis un muižas. Leģendu naktī iesaistījās vairāk nekā 50 biedru. Leģendu nakts, tāpat kā ceļotāju akcija, popularizē kultūras mantojumu un rada interesi par vēsturiskām vietām.
Asociācijas biedri ir Cēsu un Lielstraupes pils, Veselavas muiža. Pirms gadiem tajā bija arī pašvaldības pārvaldītā Ungurmuiža, Vecpiebalgas, Dzērbenes, Taurenes muiža. “Var reklamēt pili vai muižu, bet tomēr pazust informācijas plūsmā. Tie, kuri ceļo, iepazīst Latviju, kuri meklē kaut ko neparastāku, visu informāciju par pilīm un muižām, kuru īpašnieki ir asociācijas biedri, var uzzināt vienuviet. To daudzi novērtējuši,” pastāstīja E.Gruzde.
Kad dibināja asociāciju, tikko bija sākta Veselavas muižas atjaunošana, un Veselavas pagasta padome ir starp tās dibinātājiem. “Ļoti noderīgi ir semināri par aktuālām, praktiskām tēmām, kurus vada labākie restauratori un citi speciālisti. Ja ir kādas problēmas, vajag padomu, asociācija palīdzēs,” uzsvēra E.Gruzde. Viņa ar Veselavas muižu saistīta 35 gadus, kad Tautas namā sāka vadīt deju kolektīvu.
Komentāri