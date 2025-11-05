PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 6. novembris
Vārda dienas: Linards, Leons, Leo, Leonards, Leonarda
Ar atkarībām cīņu uzsākušie kopīga piedzīvojuma gaidās

Līga Salnite
00:00
06.11.2025
69
Atkarigo Pargajiens (1)

Apņēmība. Nemīlīgajā sestdienas rītā gatavi pārgājienam. FOTO: Līga Salnite

Drēgnajā aizvadītās sestdienas rītā Cēsīs, Vienības laukumā, it pozitīvā gaisotnē vārdus pārmija neliela ļaužu kompānija. Tie bija projekta “Dzīvo ar sparu, ne ar ieradumu” dalībnieki, kuri gatavojās savam pirmajam kopīgajam pārgājienam, šoreiz – Cēsīs.

Lai gan plānotais dalībnieku skaits ar dažādām atkarībām nomāktajiem bijis vairāk par desmit,    šoreiz bija atnākuši tikai daži, toties ļoti apņēmīgi un pozitīvi noskaņoti cilvēki. Arī sarunās ar “Druvu” dalībnieki neslēpa klusu prieku par īpaši viņiem sarīkotu āra fizisko aktivitāti, kas palīdz aizņemt prātu un ķermeni ar veselīgām nodarbēm. Treneris un veselības sporta speciālists Dāvids Ošs-Lācis, kurš uzņēmies šī pārgājiena vadību, ievadā visiem izstāstīja drošības noteikumus un organizatoriskās nianses, avīzei iepriekš vien atklājot, ka maršrutā pa Cīrulīšu dabas takām iecerēti vairāki apstāšanās punkti ar dažādiem – tobrīd vēl nezināmiem – uzdevumiem, kā arī nelielu maltīti.

Biedrības “Gribu būt” rīkotajā pārgājienā no atkarībām nomocītajiem kopā ar fizisko aktivitāšu speciālistu piedalījās arī psihologs. Organizācija darbojas jau vairāk nekā desmit gadus un sevi pieteikusi kā dzīves kvalitātes veicināšanas un uzlabošanas biedrību, jo rīkotās norises vērstas uz veselīga dzīvesveida popularizēšanu, pasākumi un nometnes – lietderīgai brīvā laika pavadīšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai. Arī ieskats biedrības pasākumu pieteikumos liecina – aktivitātes vērstas uz ļoti dažādām iedzīvotāju grupām – no senioriem līdz ģimenēm ar maziem bērniem -, kā arī tās pasākumi norit kā galvaspilsētā, tā arī Vidzemē.

Domas un viedokļi

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Otrreizējo lietu LIELĀ bode

08:29
06.11.2025
11
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Demokrātija nav pašsaprotama

08:29
05.11.2025
26
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Kad žurnālistu drosme ir dzīvības vērtībā

08:15
04.11.2025
20
1
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Krišjānim Baronam 190

08:15
03.11.2025
18
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Ragaviņās uz mežu? Nē, pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā

09:02
30.10.2025
38
1

Tautas balss

Dzērvenes var saglabāt medū

08:19
04.11.2025
21
Lasītāja raksta:

“Nupat dzirdēju radio raidījumā, ka dzērvenes, aplietas ar medu, labi neglabājas. Taču tā gluži nav. Medū var saglabāt gan lielogu dzērvenes, gan purvā lasītās, par to esmu pārliecinājusies. Taču jāizvēlas cietas ogas, tās, kas vēl nav kļuvušas mīkstas. Un tad ogu pietiek līdz jaunajai ražai,” pastāstīja lasītāja, kas dzīvo Piebalgas pusē.

Laikam bez pabalsta neiztikt

08:19
03.11.2025
22
Līgatniete raksta:

“Radio pārraidē dzirdu, ka, lai varētu iztikt, cilvēkam mēnesī vajadzētu saņemt ap diviem tūkstošiem eiro. Bet mana pensija 490 eiro, kaut mūžā 32 gadus esmu cītīgi strādājusi. Kā lai izdzīvoju? Man ir 85 gadi, piepelnīties nevaru. Jāmaksā par komunālajiem pakalpojumiem, vajadzīgas zāles,” sacīja līgatniete un piebilda, ka nekad nevienam nav neko lūgusi, bet laikam vajadzēs […]

Kā indeksēt lielākās, kā mazākās pensijas

08:18
03.11.2025
23
Cēsniece raksta:

“Tiekoties ar kaimiņieni, saruna iegriezās arī par pensiju indeksāciju. Man pensija maza, tas, ko saņēmu oktobrī vairāk, arī nav daudz. Savukārt kaimiņienei pensijā vairāk par tūkstoti eiro mēnesī. Viņa teica, ka tie 50, 60 eiro, kas klāt, neko daudz vairs neizsaka, labāk jau vairāk būtu indeksējuši mazās pensijas, lai labāk cilvēkiem, kuriem ienākumi zem iztikas […]

Meitene un meitene … dušā

09:15
28.10.2025
72
1
Māmiņa raksta:

“Runājot par Stambulas konvenciju, dzirdēts, ka vīrietis, kas sevi uzskatot par sievieti, drīkstēšot iet sieviešu dušā. Man gribas teikt, ka arī sieviešu, īpaši jau pusaudžu vecuma meiteņu, kopēja mazgāšanās nav nemaz tik vienkāršs jautājums. Pro­tams, ir nepieņemami, ja sievietei piespiež atrasties vienās mazgāšanās telpās ar vīrieti, bet dažai meitenei atrasties tajās kopā ar citām sava […]

Vai jaunietis zina, kā gatavot malku

09:38
27.10.2025
35
Lasītājs L. raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka novada Sociālais dienests rīkoja malkas talku, kam vajadzēja, arī pamācīja, kā to labāk sagatavot. Iedomājos, ka šādu darbiņu vajadzētu pamācīt arī jauniešiem. Tagad, protams, visur, arī lielākoties individuālās mājās ir centrālā apkure, izmanto granulas, gāzi. Taču nekad nevar zināt, kāda situācija var rasties, prasme sagatavot malku var noderēt katram. Un vai tā […]

Citi

20:43
04.11.2025
10

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

06:47
23.10.2025
19

Lapu vākšana, mulčēšana kā arī izvešana. 22826998

23:57
09.10.2025
42

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998