Ar atkarībām cīņu uzsākušie kopīga piedzīvojuma gaidās

Drēgnajā aizvadītās sestdienas rītā Cēsīs, Vienības laukumā, it pozitīvā gaisotnē vārdus pārmija neliela ļaužu kompānija. Tie bija projekta “Dzīvo ar sparu, ne ar ieradumu” dalībnieki, kuri gatavojās savam pirmajam kopīgajam pārgājienam, šoreiz – Cēsīs.
Lai gan plānotais dalībnieku skaits ar dažādām atkarībām nomāktajiem bijis vairāk par desmit, šoreiz bija atnākuši tikai daži, toties ļoti apņēmīgi un pozitīvi noskaņoti cilvēki. Arī sarunās ar “Druvu” dalībnieki neslēpa klusu prieku par īpaši viņiem sarīkotu āra fizisko aktivitāti, kas palīdz aizņemt prātu un ķermeni ar veselīgām nodarbēm. Treneris un veselības sporta speciālists Dāvids Ošs-Lācis, kurš uzņēmies šī pārgājiena vadību, ievadā visiem izstāstīja drošības noteikumus un organizatoriskās nianses, avīzei iepriekš vien atklājot, ka maršrutā pa Cīrulīšu dabas takām iecerēti vairāki apstāšanās punkti ar dažādiem – tobrīd vēl nezināmiem – uzdevumiem, kā arī nelielu maltīti.
Biedrības “Gribu būt” rīkotajā pārgājienā no atkarībām nomocītajiem kopā ar fizisko aktivitāšu speciālistu piedalījās arī psihologs. Organizācija darbojas jau vairāk nekā desmit gadus un sevi pieteikusi kā dzīves kvalitātes veicināšanas un uzlabošanas biedrību, jo rīkotās norises vērstas uz veselīga dzīvesveida popularizēšanu, pasākumi un nometnes – lietderīgai brīvā laika pavadīšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai. Arī ieskats biedrības pasākumu pieteikumos liecina – aktivitātes vērstas uz ļoti dažādām iedzīvotāju grupām – no senioriem līdz ģimenēm ar maziem bērniem -, kā arī tās pasākumi norit kā galvaspilsētā, tā arī Vidzemē.
