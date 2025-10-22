PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 23. oktobris
Vārda dienas: Daina, Dainis, Dainida
Apgūst prasmes un paveic vajadzīgu darbu

Sarmīte Feldmane
00:00
23.10.2025
12
Malka3

Kopā darbs sokas.    Cēsu Sociālā dienesta sociālais darbinieks Ivars Sakss kopā ar talciniekiem Māri Priedīti, Ruslanu Čābutu un    Aināru Balodi    gatavo malku kopienas centram “Gaujaslīči”.  FOTO: Sarmīte Feldmane

Rosība Cēsu kopienas centrā “Gaujaslīči” bija dzirdama plašā apkaimē. Tika zāģēta malka, un, kad darbā iesaistīti ripzāģis un motorzāģis, to nevar nedzirdēt.

Vispirms bija informācija par to, kas jāievēro, ko nedrīkst darīt, kur jāuzmanās, strādājot ar zāģi vai tā tuvumā, un kā rīkoties, ja atgadās kaut kas negaidīts. Tad saruna par to, kā  ar pieejamiem materiāliem sagatavot mājokli ziemai.

“Centram ir nepieciešama malka. Te sociālos pakalpojumus saņem Cēsu Sociālā dienesta klienti.    Lai veicinātu ikdienas prasmju apguvi, centra apmeklētāji strādā kopā ar brīvprātīgajiem no Lutera akadēmijas. Klienti apgūst prasmes, kuras iespējams izmantot,” stāsta Cēsu Sociālā dienesta sociālais darbinieks Ivars Sakss un uzsver, ka dienesta klientiem ir svarīgi gan atsvaidzināt, gan apgūt dažādas prasmes, kā arī kopā strādāšana ir komunikācija ar citiem talciniekiem.

“Reizi ceturksnī rīkojam praktiskus pasākumus un konsultācijas,” teic I.Sakss un pastāsta, ka, dalot pārtikas pakas laukos, ar klientiem tiek izrunāti katram svarīgie jautājumi, bet tāpat ir interese par praktiskiem darbiem. Piemēram, kā iekārtot dārzu, lai būtu vieglāk to kopt, kā saglabāt izaudzēto ražu.

“Satiekoties tagad aktu­āla tēma ir, kā neizlaist no mājas siltumu, jo daudzi klienti dzīvo vecās ēkās,” atklāj sociālais darbinieks un piebilst, ka jāsāk ar logu aizlīmēšanu, siltināšanai var izmantot kartonu.   

Malkas talkā cītīgi strādā Māris Priedītis. Viņš pastāsta, ka kādreiz bijis dzīvoklis ar malkas apkuri, tā kā labi zina, kā tikt pie kurināmā. “Tagad dzīvoju patversmē, man patīk pastrādāt, citādi dienas garas,” atzīst M.Priedītis.

Palīgos malkas sagatavošanā atbraukuši četri Lutera akadēmijas studenti.    “Strādāju arī Diakonijas centrā Rīgā, uzzināju, ka kopienas centrā Cēsīs vajadzīgi palīgi,  uzaicināju domubiedrus, un atbraucām,” stāsta    Ainārs Balodis, bet Ruslans Čābuts uzsver, ka ir gandarījums palīdzēt. “Pēc darba ir sarunas, tās ir vērtīgas gan mums, kuri atbraukuši, gan tiem, kam dzīvē atbalstu sniedz sociālais dienests,” atgādina R.Čābuts.

Pēc darba kopienas centrs visus cienāja ar siltu zupu.

Saistītie raksti

Kultūra ir veselība

00:00
22.10.2025
31

Pirmo reizi Latvijā aizvadīta starptautiska konference, kas veltīta kultūras un veselības nozaru sadarbībai. Konference “Kultūra un veselība. Ceļā uz noturīgu nozaru sadarbību Latvijā” notika kon­certzālē “Cēsis”, klātienē un tiešsaistē pulcējot politikas veidotājus, pētniekus, praktiķus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus no dažādām Eiropas valstīm. Mērķis- dalīties pieredzē un meklēt atbildes uz jautājumu, kā kultūra var kļūt par […]

Kult Ves (2)

Divi jaunieši Lodes stacijā uzkāpuši uz vilciena jumta

10:26
21.10.2025
798

Lodes dzelzceļa stacijā divi 16 gadus veci jaunieši uzkāpa uz vilciena jumta brīdī, kad vilciens Valmiera–Rīga bija kustībā. Vilciena vadītājs pamanīja notikušo, apturēja sastāvu, un jaunieši tika nodoti policijai. Par notikušo uzsākta administratīvā pārkāpuma process. Policija atgādina, ka uzkāpšana uz vilciena jumta ir ārkārtīgi bīstama un aicina skolēnus rudens brīvlaiku pavadīt droši un prātīgi. 20.oktobrī […]

Images

Raiskumieši pārrunā sev svarīgo

00:00
21.10.2025
86

Raiskuma bibliotēka ir raiskumiešu satikšanās vieta, te arī pašvaldības pakalpojumu klientu apkalpošanas centrs, kur saplūst pagasta aktualitātes. Jau kļuvis par tradīciju bibliotēkā rīkot tikšanās ar apvienības pārvaldes vadītājiem un pašvaldības speciālistiem, kuri strādā Pārgaujā. Uz pirmo šī rudens tikšanos bija ieradušies ap 20 pagasta iedzīvotāju, starp viņiem arī jaun­ievēlētās iedzīvotāju padomes pārstāvji Helmuts Zvejnieks, Gints […]

Raisk Sar

Interese par bezmaksas vingrošanas iespējām varētu būt lielāka

00:00
20.10.2025
132

“Kopumā vislielākā piekrišana ir baseina nodarbībām, turpretim citām varēja būt vairāk dalībnieku,” atzīst Cēsu novada Centrālās administrācijas Sporta un veselības veicināšanas pārvaldes vecākā sporta organizatore Ineta Krūmiņa. Viņa piebilst: “Prieks, ka Taurenē ir aktīvi vingrošanas piekritēji, kuri nāk uz nodarbībām kuplā skaitā.”Jau iepriekš ziņots, ka no 2025. gada aprīļa līdz 2029. gada decembrim Cēsu novada […]

Bezmaksas Vingroiana

Pils parka dīķī peld sala. Vāc piesārņojumu

00:00
19.10.2025
155

Cēsu Pils parka dīķī ne vienu vien pārsteidz neliela peldoša sala ar augiem. Tā novietota kā eksperiments, lai attīrītu ūdeni no piesārņojuma. Peldošā sala būvēta uz īpašas kokšķeldas pamatnes, kas pārklāta ar augsni un apstādīta ar dažādiem augiem. “Dīķī piesārņojums ir ļoti augsts. Slāpekļa un fosfora koncentrācija vairākas reizes pārsniedz normas. Dīķī ieplūst ūdeņi no […]

Sala

Cēsīs apskatāma divu mākslinieču kopizstāde “Miesas ēnā”

10:13
18.10.2025
43

“Mēs veidojam izstādes kopš 2024 gada jūlija. Katras nākamās tēma ir pretējs kontrasts tam, kas ir bijis iepriekš,” atzīst tetovēšanas un pīrsinga studijas “Dimension Ink” saimniece Daira Liepa, piesakot jauno ekspozīciju “Miesas ēnā”, ko atklās 18.oktobrī. Izstādes autores ir Viktorija Zeme un Jūlija Šilova. “Man personīgi abas šīs mākslinieces ir ļoti īpašas ar to, ka […]

Miesas ënâ (1)

Domas un viedokļi

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nedaudz iespringt līdz laimei

12:45
22.10.2025
15
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Rudens demonizēšana

10:03
21.10.2025
16
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

No purva uz tīrumu

10:01
20.10.2025
22
Sandra Deruma
Sandra Deruma

“Īsti mēs redzam tikai ar sirdi”

10:00
19.10.2025
32
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Cilvēku tirdzniecība nav pagātne, bet gan mainīgā šodiena

09:59
18.10.2025
36

Tautas balss

Cik droši dalīties ar pārtiku

12:47
22.10.2025
13
Seniore raksta:

“Pašvaldība aicina iedzīvotājus dalīties ar pārtiku. Man gan tas raisa bažas. Kā tad ar pārtikas drošības prasībām? Vai tā nevar izplatīt kādus baciļus? Jautājums arī, ko katrs uzskata par vēl lietojamu. Man liekas, tāds aicinājums der kaimiņu, kāda kvartāla robežās, bet ne visā Cēsu pilsētā, kur nu vēl novadā. Turklāt, ja pēc produkta jābrauc kāds […]

Muzejs, ne izklaides vieta

12:47
21.10.2025
14
Cēsniece raksta:

“Ungurmuiža noteikti vairāk ir muzejs, ne izklaides vieta. Tāpēc labi, ka to pārņem paš­valdība. Protams, uzturēšana noteikti nav lēta. Varbūt var piesaistīt vairāk valsts finansējumu? Galu galā kungu māja un tās sienas gleznojumi taču ir unikāli,” vērtēja cēsniece.

Galvenais ir droša pārvietošanās

10:06
20.10.2025
33
Cēsniece K. raksta:

“Otrdienas “Druvā” lasīju par jaunajām kāpnēm no Viestura ielas uz pirts graviņas ieleju. Mazliet jāpiekrīt, ka, kāpnes pārbūvējot, varēja saglabāt arhitektonisko risinājumu, kas raksturīgs Cēsīm, ko redzam Maija un Pils parkā. Taču, manuprāt, svarīgākais ir gājēju drošība. Jaunajām kāpnēm ir labas margas, pie kurām var pieturēties gan bērni, gan vecāki cilvēki,” atzina cēsniece K.

Veselīgais pārāk dārgs

10:05
19.10.2025
22
Seniore raksta:

“Visur skaidro, ka vajag ēst veselīgi un izmantot vietējo ražotāju pārtiku, bet vai to vienkāršs cilvēks spēj nopirkt? 400 gramu slavenas Vidzemes maizes ceptuves rupjmaize vienā tīkla veikalā maksā divus eiro. Jā, maize veselīga, cepta no vietējiem rudziem, bez liekām e-vielām, bet cena kā gaļai. Atliek vien pirkt lētāko un neveselīgāko,” nopūtās seniore no Cēsīm.

Par pabalstu bijušajiem pašvaldību vadītājiem

10:04
18.10.2025
33
1
Lasītāja no Vaives puses raksta:

“Uzskatu, ka valsts taupības režīmā vajag atcelt pabalstus bijušajiem pašvaldību vadītājiem. Likums paredz, ka domes, padomes priekšsēdētājs un viņa vietnieks, ja pildījis šo amatu divus sasaukumus vienā pašvaldībā, var saņemt ikmēneša pabalstu, ja nestrādā algotu darbu. Protams, klāt ir vēl citi nosacījumi, bet, domāju, katrs cilvēks, ja tikai vēlas, var atrast darbu, kur nu vēl […]

Sludinājumi

Citi

23:57
09.10.2025
26

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

21:57
01.10.2025
26

Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054