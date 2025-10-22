Apgūst prasmes un paveic vajadzīgu darbu

Rosība Cēsu kopienas centrā “Gaujaslīči” bija dzirdama plašā apkaimē. Tika zāģēta malka, un, kad darbā iesaistīti ripzāģis un motorzāģis, to nevar nedzirdēt.
Vispirms bija informācija par to, kas jāievēro, ko nedrīkst darīt, kur jāuzmanās, strādājot ar zāģi vai tā tuvumā, un kā rīkoties, ja atgadās kaut kas negaidīts. Tad saruna par to, kā ar pieejamiem materiāliem sagatavot mājokli ziemai.
“Centram ir nepieciešama malka. Te sociālos pakalpojumus saņem Cēsu Sociālā dienesta klienti. Lai veicinātu ikdienas prasmju apguvi, centra apmeklētāji strādā kopā ar brīvprātīgajiem no Lutera akadēmijas. Klienti apgūst prasmes, kuras iespējams izmantot,” stāsta Cēsu Sociālā dienesta sociālais darbinieks Ivars Sakss un uzsver, ka dienesta klientiem ir svarīgi gan atsvaidzināt, gan apgūt dažādas prasmes, kā arī kopā strādāšana ir komunikācija ar citiem talciniekiem.
“Reizi ceturksnī rīkojam praktiskus pasākumus un konsultācijas,” teic I.Sakss un pastāsta, ka, dalot pārtikas pakas laukos, ar klientiem tiek izrunāti katram svarīgie jautājumi, bet tāpat ir interese par praktiskiem darbiem. Piemēram, kā iekārtot dārzu, lai būtu vieglāk to kopt, kā saglabāt izaudzēto ražu.
“Satiekoties tagad aktuāla tēma ir, kā neizlaist no mājas siltumu, jo daudzi klienti dzīvo vecās ēkās,” atklāj sociālais darbinieks un piebilst, ka jāsāk ar logu aizlīmēšanu, siltināšanai var izmantot kartonu.
Malkas talkā cītīgi strādā Māris Priedītis. Viņš pastāsta, ka kādreiz bijis dzīvoklis ar malkas apkuri, tā kā labi zina, kā tikt pie kurināmā. “Tagad dzīvoju patversmē, man patīk pastrādāt, citādi dienas garas,” atzīst M.Priedītis.
Palīgos malkas sagatavošanā atbraukuši četri Lutera akadēmijas studenti. “Strādāju arī Diakonijas centrā Rīgā, uzzināju, ka kopienas centrā Cēsīs vajadzīgi palīgi, uzaicināju domubiedrus, un atbraucām,” stāsta Ainārs Balodis, bet Ruslans Čābuts uzsver, ka ir gandarījums palīdzēt. “Pēc darba ir sarunas, tās ir vērtīgas gan mums, kuri atbraukuši, gan tiem, kam dzīvē atbalstu sniedz sociālais dienests,” atgādina R.Čābuts.
Pēc darba kopienas centrs visus cienāja ar siltu zupu.
Komentāri