Trešdiena, 4. marts
Vārda dienas: Alise, Auce, Enija
Amatas apvienības pagastos tūrisma iestrādes ir

Līga Salnite
02:00, 4. Mar, 2026

Vajadzīga sadarbība. Pašvaldības Tūrisma nodaļas vadītāja Marta Vika tūrisma uzņēmējiem pastāstīja par iecerētajiem darbiem novada mērogā un lūdza uzņēmējus vairāk sniegt informāciju par savu darbību, lai pašvaldība nozares attīstības pasākumus varētu balstīt datos. FOTO: Līga Salnite

Tiekoties ar tūrisma nozares uzņēmējiem, Cēsu novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma pārvaldes galvenais mērķis ir veicināt savstarpēju iepazīšanos un stiprināt sadarbību, taču, nenoliedzami, liela daļa Amatas apvienības apkaimē saimniekojošie uz sarunu ieradās ar cerību saklausīt, kā viņu pārstāvētā teritorija iekļaujas kopējā tūrisma piedāvājumā.

Neformāla tikšanās ar tūrisma uzņēmējiem, kas darbojas Amatas apvienības teritorijā, risinājās otrdien, 24. februārī. Tā beidzās visnotaļ ātri un draudzīgi atšķirībā no pirmās šajā ciklā rīkotās sapulces Līgatnē, kur uzņēmēji uzsvēra, ka Līgatne ir pazudusi Cēsu tūrisma mārketingā un zaudējusi savu iepriekš iekaroto vietu kā galamērķis.

Amatas sarunā pārvaldes Tūrisma nodaļas vadītājas Martas Vikas uzskaitīto aktivitāšu kopumu – 2026. gads kā Gardēdības gads un centieni sekmēt novada atpazīstamību arī ārvalstu tirgū ar digitālām kampaņām – uzklausīja mierīgi un pozitīvi, lai gan atdevi šiem jauninājumiem varēs novērtēt krietni vēlāk. Pastāstot, kā nozari novadā raksturo statistikas dati par viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaitu un pavadītajām naktīm, M. Vika minēja, ka pēdējos divos gados tūristu pavadīto nakšu skaits Cēsu novadā ir nedaudz sarucis – no 1,9 naktīm 2023. gadā uz 1,7 naktīm aizpērn un pagājušajā gadā. Nodaļas vadītāja gan izteica pieļāvumu, ka šī informācija joprojām esot visai neprecīza. Viņa mudināja visus naktsmītņu piedāvātājus aizvien vairāk ziņot par tūristu plūsmu savā uzņēmumā, lai pašvaldība varētu objektīvāk plānot darbu un nepieciešamos pasākumus nozares attīstības sekmēšanai.

Pievēršoties lokāli svarīgākajiem notikumiem, M. Vika uzsvēra jau esošos piedāvājumus: Zaubes Savvaļas kulināro festivālu, zīmolu “Skujene aicina”, Muzeju nakti, Baznīcu nakts pasākumus, Mājas kafejnīcu dienas Skujenē, kā arī tematisko jeb nišas piedāvājumu izstrādes plānu. Tūrisma nodaļas vadītāja arī pastāstīja, ka iecerēts sagatavot vēl jaunus pastaigu un velo maršrutus un plānots izveidot vairākus pašapkalpošanās punktus, kur tūrists pats varētu iegūt nepieciešamo informāciju. Tūris­ma uzņēmējus arī aicināja pieteikties kvalitātes zīmei “Radīts Cēsu novadā”, kas, pēc M. Vikas vārdiem, neko neizmaksā, bet sniedz papildu vēsti par saistību ar Cēsu novadu un līdz ar to arī sasniedzamību.

Pasākuma jautājumu sadaļā izskanēja vairākas saprotamas un kvalitatīvas ierosmes: popularizēt Cēsu novadu kā tūrisma galamērķi jaunizveidotajā vilciena maršrutā no Igaunijas uz Latviju, ieviest īres automašīnas pie stacijas, lai tūrists, izkāpjot no vagona, uzreiz varētu aizbraukt kur tālāk par pilsētu. Tāpat tika atgādināts par nepieciešamību Amatas apvienības teritorijā uzlabot ceļu stāvokli. Visām ierosmēm M. Vika piekrita, lai gan atzina, ka lielākā daļa nav drīz realizējamas. Cita ideja – līdz šim vienreiz gadā darbojušās mājas kafejnīcas noformēt darbam pēc pieprasījuma visa gada garumā un to piedāvāt tūristiem – gan sarunā guva atsaucību. Arī peintbola spēles vietas saimnieki no Drabešu pagasta izteica vēlmi kādu stendu ar papildu informāciju, ko un kur darīt, piemēram, pieaugušajiem, kas atveduši jauniešus izklaidēties krāsu šaušanā.

Noslēgumā M. Vika vēl apsolīja uzņēmējiem individuālas vizītes, lai ar katru izrunātu konkrētajā vietā būtiskākās vajadzības.

Iela šaura, sniegs neizvests

17:47, 28. Feb, 2026
Kungu ielas iedzīvotāja D. raksta:

"Kāda cēsniece atzina, ka pilsētā šoziem no sniega labi iztīra ielas. Jā, daudzviet droši vien […]

Iepinies pat princis

21:55, 23. Feb, 2026
1
Lasītāja Z. raksta:

"Ak, šausmas, kurš tika nav iejaukts starptautiskajā noziedznieku tīklā par mazgadīgu meiteņu izmantošanu. Nu esot […]

Vai pirms katra brauciena jāielūkojas internetā

20:03, 22. Feb, 2026
Sabiedriskā transporta izmantotāja raksta:

"Visu laiku maina kāda autobusa reisa atiešanas laikus, kurš tam var izsekot! Vai tiešām pirms […]

Skolu nedrīkst turēt neziņā

13:59, 22. Feb, 2026
Lasītāja raksta:

"Lasīju "Druvā" par Rāmuļu pamatskolas nākotni. Redzams taču, ka skolēnu skaits, kaut pamazām, bet palielinās. […]

Lūdz tikai nelielu atbalstu

14:02, 21. Feb, 2026
1
Priekulietis raksta:

"Rēķins par apkuri tagad tiešām ir tik liels, ka pat vidēji pārticīgam cilvēkam to grūti […]

