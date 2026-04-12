Aiz vilcieniņa loga vecpilsēta

Līdz ar siltāku laiku tūristiem un ikvienam interesentam būs iespēja iepazīt Cēsis, braucot ar ekspresvilcieniņu.
Cēsīs neierasta spēkrata pirmais izbrauciens raisīja gan lielo, gan mazo pilsētnieku interesi. Izmest loku pa vecpilsētu, pamāt pārsteigtajiem ielās vēlējās daudzi. Braucienam vagons ātri piepildījās ar interesentiem.
“Mums ļoti patika, izbraucām pa vecpilsētu, redzējām, ka cēsnieki bija pārsteigti,” Druvai” pastāstīja Kuprijanovu ģimene – Aleksandrs, Iveta un Jevgēnijs – un atklāja, ka tieši tāpēc, lai izbrauktu ar vilcieniņu, mērojuši ceļu no Nītaures.
Redzot apkārt priecīgus cilvēkus, gandarīti ir arī vilcieniņa saimnieki “Rakši Zoo”. “Visur pasaulē senatnīgās pilsētās kursē vilcieniņi, kas vadā tūristus. Pagājušo gadu mūsu vilcieniņš darbojās “Rakšos”, brauca starp lemuru un kamieļu parku. Šovasar būs vēl divi maršruti: Cēsis – “Rakši” un Cēsīs 20 – 25 minūšu brauciens lielākoties pa vecpilsētu ar audiogidu. Vilcieniņš tāpat kā pērn brauks arī pa “Rakšu” teritoriju,” pastāsta “Rakši Zoo” saimnieks Kristaps Blaus un uzsver, ka tagad nokļūšana no Cēsīm uz “Rakši Zoo” būs vienkārša un pieejama ikvienam, kam nav sava transporta.
K. Blaus iepazīstina ar spēkratu, kas izskatās kā vilcieniņš, bet, protams, tas nebrauc pa sliedēm, bet tāpat kā automašīna – pa ceļu. Vilcieniņš ir dabai draudzīgs, to darbina elektrība, maksimālais ātrums ir 30 kilometri stundā. Vagoniņā ir kondicionētājs un arī apsilde, lai brauciens būtu patīkams gan karstās, gan vēsās dienās.
Ne viens vien Cēsīs Pils un Rožu laukumā, Žagarkalnā, Ozolkalnā ievērojis nelielas, gaumīgas nojumes. Tās ir vilcieniņa pieturvietas, kuras arī aprīkotas ar kondicionētāju un iespējams apsildīt. Braucot uz “Rakšiem”, vilcieniņš apstāsies arī sabiedriskā transporta autobusu pieturās, uzņems un izlaidīs pasažierus.
Pirms pirmā braucienā pa pilsētu Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova “Rakši Zoo” pasniedza specializētā transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību. Vilcieniņš tāds ir pirmais Cēsu ielās.
“Tik kluss un jauks brauciens! Ar līdzīgu elektrovilcieniņu braucu Gulbenē, bet tas bija vaļējs, šim vagons ir tāds kāds redzēts retro filmās,” iespaidos dalījās cēsniece Laima Kozlova un piebilda, kad atbrauks ciemiņi, noteikti piedāvās, lai izbrauc.
Līdzīgi elektrovilcieniņi aktīvajā tūrisma sezonā brauc Kuldīgā, Smiltenē, Ventspilī, Talsos, Alūksnē un citviet.
“Drīzumā būs informācija par vilcieniņa kursēšanas grafiku, izmaksām un citām aktualitātēm,” saka K. Blaus un pauž pārliecību, ka arī labi zināmajā, pazīstamajā, braucot ar nesteidzīgo vilcieniņu, var ieraudzīt kaut ko agrāk nepamanītu.
