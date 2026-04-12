Aiz vilcieniņa loga vecpilsēta

Sarmīte Feldmane
03:00, 13. Apr, 2026

Cēsīs neierasta spēkrata pirmais izbrauciens raisīja gan lielo, gan mazo pilsētnieku interesi. FOTO: Sarmīte Feldmane

Līdz ar siltāku laiku tūristiem un ikvienam interesentam būs iespēja iepazīt Cēsis, braucot ar ekspresvilcieniņu.

Cēsīs neierasta spēkrata pirmais izbrauciens raisīja gan lielo, gan mazo pilsētnieku interesi. Izmest loku pa vecpilsētu, pamāt pārsteigtajiem ielās vēlējās daudzi. Braucienam vagons ātri piepildījās ar interesentiem.

“Mums ļoti patika, izbraucām pa vecpilsētu, redzējām, ka cēsnieki bija pārsteigti,” Druvai” pastāstīja Kuprijanovu ģimene – Aleksandrs, Iveta un Jevgēnijs – un atklāja, ka tieši tāpēc, lai izbrauktu ar vilcieniņu, mērojuši ceļu no Nītaures.

Redzot apkārt priecīgus cilvēkus, gandarīti ir arī    vilcieniņa saimnieki “Rakši Zoo”. “Visur pasaulē senatnīgās pilsētās kursē vilcieniņi, kas vadā tūristus. Pa­gājušo gadu mūsu vilcieniņš darbojās “Rakšos”, brauca starp lemuru un kamieļu parku. Šovasar būs vēl divi maršruti: Cēsis – “Rakši” un Cēsīs 20 – 25 minūšu brauciens lielākoties pa vecpilsētu ar audiogidu. Vilcieniņš tāpat kā pērn brauks arī pa “Rakšu” teritoriju,” pastāsta “Rakši Zoo” saimnieks Kristaps Blaus un uzsver, ka tagad nokļūšana no Cēsīm uz “Rakši Zoo” būs vienkārša un pieejama ikvienam, kam nav sava transporta.

K. Blaus iepazīstina ar spēkratu, kas izskatās kā vilcieniņš, bet, protams, tas nebrauc pa sliedēm, bet tāpat kā automašīna – pa ceļu. Vilcieniņš ir dabai draudzīgs, to darbina elektrība, maksimālais ātrums ir 30 kilometri stundā. Vagoniņā ir    kondicionētājs un arī apsilde, lai brauciens būtu patīkams gan karstās, gan vēsās dienās.

Ne viens vien Cēsīs Pils un Rožu laukumā, Žagarkalnā, Ozolkalnā ievērojis nelielas, gaumīgas nojumes. Tās ir vilcieniņa pieturvietas, kuras arī aprīkotas ar kondicionētāju un iespējams apsildīt. Braucot uz “Rakšiem”, vilcieniņš apstāsies arī sabiedriskā transporta autobusu pieturās, uzņems un izlaidīs pasažierus.

Pirms pirmā braucienā pa pilsētu Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova “Rakši Zoo” pasniedza specializētā transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību. Vilcieniņš tāds ir pirmais Cēsu ielās.

“Tik kluss un jauks brauciens! Ar līdzīgu elektrovilcieniņu braucu Gulbenē, bet tas bija vaļējs, šim vagons ir tāds kāds redzēts retro filmās,” iespaidos dalījās cēsniece Laima Kozlova un piebilda, kad atbrauks ciemiņi, noteikti piedāvās, lai izbrauc.

Līdzīgi elektrovilcieniņi aktīvajā tūrisma sezonā    brauc Kuldīgā, Smiltenē, Ventspilī, Talsos, Alūksnē un citviet.

“Drīzumā būs informācija par vilcieniņa kursēšanas grafiku, izmaksām un citām aktualitātēm,” saka K. Blaus un pauž pārliecību, ka arī labi zināmajā, pazīstamajā, braucot ar nesteidzīgo vilcieniņu, var ieraudzīt kaut ko agrāk nepamanītu.

Lasītākie raksti

Parunāt ar lielo papagaili un apbrīnot mazo darbošanos

10:05, 9. Apr, 2026

Vieglatlētiem sākas stadionu cikls

08:06, 9. Apr, 2026

Senas augu šķirnes - liecība vietējām vērtībām

03:00, 7. Apr, 2026

Amatniecība glabā tautas vērtības

03:00, 9. Apr, 2026

Velta laiku un darbu Ukrainas atbalstam

03:00, 8. Apr, 2026

Izgatavo mājas spārnaiņiem

03:00, 10. Apr, 2026

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Gribas savu naudiņu

15:58, 8. Apr, 2026
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Kurš meklē, neatrod. Labi, ka kāds pasaka priekšā

14:39, 6. Apr, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Te nu mēs esam

00:26, 6. Apr, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Strīdīgais jautājums par atbalstu daudzbērnu ģimenēm

16:11, 4. Apr, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Gadsimtus pārdzīvojušais “skaistums” turpina priecēt un vienlaikus biedēt

23:02, 3. Apr, 2026

Tautas balss

Patīk pilsētas noformējums

15:59, 8. Apr, 2026
Cēsniece raksta:

“Cēsis šopavasar noformētas ļoti interesanti. Prieks, ka tiek meklēti jauni veidi, kā iepriecināt pilsētniekus. Iepriekšējo […]

Kur atrast patvertni

13:13, 5. Apr, 2026
Cēsniece raksta:

“Iedomājos, kas notiktu, ja par iespējamu gaisa uzbrukumu ziņotu Cēsu iedzīvotājiem. Kur mums kāda patvertne? […]

Pasažieris jūtas novērtēts

13:12, 4. Apr, 2026
Pasažiere raksta:

“Ļoti priecājos par Cēsu Stacijas laukumu. Manuprāt, tas ir ļoti pārdomāts, acij tīkams. Vilcienu un […]

Atstāt vietu kukainim un tārpiņam

13:12, 4. Apr, 2026
Maija raksta:

“Visus zālienus pilsētā rūpīgi sakopj, vecās lapas nogrābtas, zari salasīti, pērnās zāles, protams, nav. Bet […]

Par tuberkulozi piemirsts

13:12, 3. Apr, 2026
Seniore raksta:

“Pagājušajā nedēļā bija tuberkulozes diena, bet nekur nedzirdēju nevienu aicinājumu pārbaudīt plaušu veselību. Savulaik Cēsīs […]

