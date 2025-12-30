PIESLĒGTIES
Piektdiena, 2. janvāris
Vārda dienas: Laimnesis, Solvita, Solvija
2026.gadā veselību un dzīvesprieku!

Druva
02:00, 31. Dec, 2025

Cēsu puses kalni ražo sniegu un uzņem slēpot gribētājus

Domas un viedokļi

Līga Salnite

Pamēģini pāršķirstīt

14:11, 31. Dec, 2025
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Prieka dzirkstelītes

14:07, 31. Dec, 2025
Andra Gaņģe

Simts reižu gadā – viena avīze, simts satikšanās

14:04, 31. Dec, 2025
Iveta Rozentāle

Mirkļa trauslums

14:11, 30. Dec, 2025
Sarmīte Feldmane

Ar āboliem adatās

14:10, 30. Dec, 2025

Tautas balss

Egle rada prieku

11:57, 17. Dec, 2025
Cēsniece L. raksta:

“Priecājos par Cēsu galveno egli Vienības laukumā. Tā izgreznota ļoti jaukām gaismiņām. Prieks skatīties gan […]

Klientus necenšas piesaistīt

17:11, 13. Dec, 2025
Lasītāja I. raksta:

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur […]

Latvijas preces - dārgas

17:11, 13. Dec, 2025
Seniore M. raksta:

“Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas […]

Ko mainīs likuma maiņa

13:58, 7. Dec, 2025
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

13:57, 6. Dec, 2025
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst […]

