Politikā vieta pieredzējušiem darītājiem

Lielsaimnieks Kaspars Bokta ir pazīstams zemnieks Zaubes pusē. Viņš uzsver, ka izvēloties par ko balsot, svarīgākajam jābūt — kādā valstī vēlos dzīvot, strādāt, audzināt bērnus un kādu gribētu viņu nākotni.
“Izvērtējot deputāta kandidātus, nevis jāklausās, ko viņi runā un sola, bet kādi bijuši reālie darbi. Tie parāda izpratni, attieksmi un mugurkaulu, vai cilvēks spēj saglabāt stāju un doto vārdu un konstruktīvi virzās uz priekšu. Būtiski, vai tautas mandāta nesējs strādā atbilstoši savām vērtībām un sabiedrības interesēm, ko viņš devis un var dot sabiedrībai, valstij,” saka K. Bokta.
Zemnieks arī uzsver, ka ir nožēlojami klausīties politiķus, ierēdņus, kuri spriež par kādu nozari, pieņem lēmumus, bet paši tajā nav strādājuši ne dienu. “Jābūt kompetencei. Man arī ikdienā ir svarīgi jebkuru jautājumu risināt ar cilvēkiem, kuri pārzina nozari, nevis stāsta par gaisa pilīm. Lēmumu pieņēmējiem jāsadarbojas ar nozares profesionāļiem. Tas ir pareizi, ka valsts finansē nevalstiskās organizācijas, veido dialogu starp nozari un valsti. Tas, ko domā un saskata ierēdņi, ir viens stāsts, cits — kāda ir reālā situācija. Un to zina tie, kuri attiecīgajā nozarē strādā. Viņi var pārstāvēt un aizstāvēt. Tas var stiprināt konkurētspēju,” viedokli pauž K. Bokta un atgādina, ka ir jāstiprina uzņēmēji, kuri dara, jārada spēcīgi instrumenti, kas veicina attīstību, dod iespējas. Fanātisms ilgtermiņā nedod rezultātu.
“Ir jāļauj uzņēmējiem strādāt, nevis uz katru, kurš dara, skatīties ar aizdomām un meklēt variantus, kā viņu ierobežot. Uzņēmējiem jādod lielāka brīvība, lēmumu pieņemšanai dažādos līmeņos jābūt ātrākai. Lauksaimniekam, lai izdzīvotu, katrs lēmums jāpieņem uzreiz, kavēties nedrīkst, nav laika diskusijām. Ja nerīkosies, pazaudēsi ražu un biznesu. Tā ir jāstrādā ierēdņiem un politiķiem. Ja ir problēma, tā ir jārisina uzreiz, jāmeklē pieeja, lai sasniegtu rezultātu. Ja nespēj reaģēt un nedari, jāuzņemas atbildība. Politiķiem un ierēdņiem jāsaprot, kas uztur valsts budžetu.
Bet kāda ir varas attieksme pret tiem, kuri attīsta valsti? Birokrātija, lēmumi, kā sodīt, ierobežot, nevis motivēt. Politiķiem ir jāsaprot, ja neatbalstīs stipros, tos, kuri spēj darīt, nedos instrumentus, kurus viņi prot prātīgi izmantot un attīstīties, nekas nemainīsies. Jaunieši dosies tur, kur vide ir sakārtota, kur viņus gaida, kur motivē un ir sociālās garantijas. Katrs taču vēlas dzīvot valstī, kura attīstās, kurā saskata savu nākotni,” saka uzņēmējs un piebilst, ka katrs redz, kas valstī notiek ar lielajiem projektiem, par kuriem neviens neatbild, bet, ja uzņēmējs kaut ko nokavē vai kļūdās, viņam par to jāatbild ar savu maku.
K. Bokta arī atgādina, ka Latvijas spēks ir Latvijas lauki. Nedrīkst visu koncentrēt pilsētās, tas ir destruktīvi. Aizvien vairāk lauksaimniecības un mežu zemes nonāk ārvalstnieku rokās. Pagastu centri ekonomiski degradējas.
“Par deputātu kandidātiem, partijām var daudz uzzināt no dažādiem avotiem. Man svarīgs ir katra godaprāts un darbi, ko nākamais Saeimas deputāts savā dzīvē ir izdarījis. Pēdējos gados cilvēki ir zaudējuši ticību baznīcai, politiķiem un presei. Tas loģiski, ja runā vienu un dara ko citu, dara to, kas nav valsts un sabiedrības interesēs,” saka zaubēnietis un piebilst, ka diemžēl politiķiem pietrūkst valstiskas domāšanas. Viņi neiedziļinās iedzīvotāju, uzņēmēju, kuri rada darba vietas, investē laukos, vajadzībās. “Vēlētājiem jāsaprot, kāpēc viņš kādu kandidātu redz Saeimā, kāpēc uzticas, bet deputātu kandidātiem jāatbild uz jautājumu: “Kāpēc gribu būt Saeimā? Vai aizstāvēšu savas šaura loka vai sabiedrības un valsts intereses? Vai man pietiek zināšanu? Vai ir tik stiprs mugurkauls, ka neatteikšos no savām vērtībām?”
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