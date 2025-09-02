PIESLĒGTIES
Trešdiena, 3. septembris
Vārda dienas: Berta, Bella
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

1.septembris – sākas zinību ceļš

Sarmīte Feldmane
00:00
03.09.2025
5
Sept

Prieks mijas ar satraukumu. 1.klases audzinātāja Una Ērmane ar savējiem: Līgu Julianu Sproģi, Martu Jansoni, Jāni Tinkusu un Maratu Tauriņu. FOTO: Sarmīte Feldmane

Rāmuļu pamatskolā 1.septembra rīts atnāca darbīgs. Skolas saime – pedagogi, tehniskie darbinieki – izrotāja estrādi, lai radītu svētku noskaņu gan skolēniem, gan vecākiem. Dzeltenas, saules staru pielietas puķes aizbaida pelēkos mākoņus un sagaida savējos. Skolēni satraukti un arī priecīgi par atkalredzēšanos, un vien sarunās dažs piemin, ka ir žēl, ka vasara beigusies.

Īpaša, protams, šī diena ir četriem pirmklasniekiem un klases audzinātājai Unai Ērmanei. Viņa pirmo gadu būs audzinātāja, savai klasei mācīs latviešu valodu, bet visiem skolēniem mūziku, arī vadīs meiteņu ansambli.

“Esmu gatava jaunajam, vasarā esmu atpūtusies. Protams, ir satraukums, kāda būs tikšanās ar skolēniem, viņu vecākiem, kā sadarbosimies,” atklāj skolotāja. Lai iepazīšanās un sarunas būtu brīvākas, viņa pagatavojusi šokolādes siera kūku ar avenēm. “Mazā klasē katram skolēnam varēs veltīt individuālu uzmanību. Šis man būs otrais gads skolā.    Pirmais bija grūts, jāgatavo materiāli stundām, tagad jau ir pamats, kas jāpapildina,” pastāsta U.Ērmane.

Jāņa Tinkusa mamma Inga un tētis Jurģis pastāsta, ka puika agri piecēlies un nav varējis sagaidīt, kad varēs doties uz skolu. Tētis “Druvai” atklāj, ka, redzot dēlu pirmajā skolas dienā, pats atceras savu pirmo skolas dienu un skolas laiku, kas saistās ar labām atmiņām. “Lai Jānim tikpat labi klājas skolā kā man pirms 20 gadiem,” dēlam novēl tētis. 

Piektklasnieks    Pēteris Liepiņš svētku reizē skolā ir kopā ar tēti Didzi. “Maza klase, skolotājs redz, ko katrs sapratis, ko ne, ko māk, ko ne,” saka tēvs, bet dēls pastāsta, ka visa klase ir viņa labākie draugi. Klasē ir tikai puikas. Pašam vislabāk patīk angļu valoda un sports.

“Dzīvojam Krīvos, skolas busiņš piestāj pie mājas. Dēlam skolā patīk, un tas ir svarīgākais. Kaut nu skolai izdotos attīstīties un pastāvēt,” saka Didzis Liepiņš un piebilst, ka skolā varētu būt vēl kādi ārpusstundu pulciņi, kaut vai maksas.

Devītklasnieks Ralfs Zuimačs gan atzīst, ka vasara bijusi pārāk īsa un vēl domas par mācībām šķiet tālu. Viņam patīk ģeogrāfija, un jaunietis vēlas mācīties jūrskolā.

55 .mācību gadu Rāmuļu skolā uzsākusi    logopēde, latviešu valodas un matemātikas skolotāja Līga Strazdiņa. “Vai tad skolotājs var novecot, jātur jauniem līdzi. Rāmuļu skola ir labākā darbavieta, kādu var vēlēties. Lauku vidē bērni mainās, te ir miers, draudzīga gaisotne, esam patiešām liela ģimene,” pārdomās dalās pedagoģe.

Vecāko klašu skolēni ar dzejoļiem skolas gaitām iedrošināja pirmklasniekus. Viņu klases audzinātāja visai skolas saimei veltīja “Ķieģeļu deju” no koncertuzveduma “Māls”, kurā ar savu kolektīvu piedalījās arī trīs skolotājas, un simboliski visi kopā uzcēla stipru zināšanu pili.

Svinīgajā sarīkojumā direktore Sanita Bukava iepazīstināja ar klašu audzinātājām, mācību priekšmetu skolotājiem un skolas tehniskajiem darbiniekiem. Uzrunā viņa atgādināja, ka 1.septembris vieno visus, jo tas ir zinību ceļa sākums un turpinājums. Skolēniem direktore novēlēja      zinātkāri, skolotājiem – gandarījumu par savu darbu, vecākiem -    lepnumu par bērnu sasniegumiem. “Kopā veidojam mūsu skolas spēku – sadarbībā, cieņā un atbalstā,” uzsvēra pamatskolas direktore.

Piemiņai no pirmās skolas dienas pirmklasnieki saņēma    Kārļa Skalbes grāmatu “Kaķīša dzirnavas”.

“Ir labs noskaņojums. Augustā daudz strādājām, lai sagatavotos mācību gadam, bija sarunas pašvaldībā. Audzēkņu skaits ir tāds pats kā iepriekšējā gadā, esam 70. Septembrī, oktobrī, īpaši 1.klasē, parasti kāds atnāk uz mūsu skolu, pērn tie bija pieci skolēni. Vecāki izvēlas skolu, kur ir mazākas klases. Skolā pedagogiem brīvu vakanču nav. Strādāsim,” “Druvai” sacīja direktore S.Bukava.

2025./2026. mācību gadam Rāmuļu pamatskolas pirmajai klasei pieteikušies četri skolēni, bet Cēsu novada domes saistošie noteikumi paredz, ka 1.klasē jābūt desmit skolēniem, pieļaujot līdz 25% izglītojamo skaita svārstību. Tāpēc mācību iestāde vērsās vietvarā, lūdzot atļauju uzņemt pirmo klasi. Par to novada domes sēdē 21.augustā nobalsoja visi deputāti.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Pabeigta pirmā atjaunošanas kārta Konrāda kvartālā Cēsīs

00:00
02.09.2025
75

Atvērto durvju dienā, 26.augustā, saņemot apsveikuma vārdus no Cēsu novada paš­valdības pārstāvjiem un citiem viesiem, “Draugiem Group” uzņēmums “Mājas Cēsīs” ļāva ciemiņiem iepazīt atjaunoto dizaina viesnīcu “Mācītāja māja”. Ar šo “Draugiem Group” uzņēmums “Mājas Cēsīs” ir pabeidzis pirmās kārtas atjaunošanas darbus topošajā Konrāda kvartālā. Visa kvartāla pabeigšana plānota nākamgad, radot jaunu kultūras un mākslas telpu […]

Mâcîtâja Mâja 2 Ag

Piestāt pārdomās. Cēsis. Keramika

00:00
01.09.2025
54

Cēsu Izstāžu zālē apskatāmas trīs izstādes – divas aizved keramikas pasaulē, bet viena tapusi Cēsīs un stāsta par pilsētu un atklāj pilsētniekus. Redzēt gadiem krāto Biedrība “artCēsis” kopš 2012. gada ik vasaru rīko plenērus profesionāliem māksliniekiem. Ik reizi tiek izvēlēta tēma vai glezniecības tehnika, kurā top gleznas. Pa šiem gadiem to sakrājies daudz. Izstādes atklāšanā […]

Izst Nama2

Kā skolas gatavas jaunajam mācību gadam

00:00
31.08.2025
276

Klāt septembris. Skolas gatavojas nākamnedēļ sākt jauno mācību gadu. Cēsu novadā trīs izglītības iestādēs turpinās remonts, kas iesākts pērn. Priekuļu pamatskolas ēka ir plaša, tajā pārbūvei līdztekus notiek mācību darbs. Nītaures pamatskola līdz gada beigām strādās ēkā, kur darbojas pašvaldības iestādes. Virtuve skolas ēkā gan jau izremontēta, tur pirmsskolēniem un skolēniem gatavos pusdienas. Vērienīgi būvdarbi […]

Cësu Vidusskola

Pedagogu vakanču skaits Cēsu novadā katru gadu samazinās

00:00
30.08.2025
1901

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, vienmēr aktuāls kļūst pedagogu vakanču jautājums. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga “Druvai” apstiprina, ka gana daudz skolotāju trūkst arī šoreiz. Vakanču Latvijas skolās esot vairāk nekā četri simti. “Kopumā vakanču skaits katru gadu samazinās, tas nozīmē, ka ejam pareizā virzienā,” skaidrojot situāciju Cēsu novadā, teic Cēsu novada […]

Vakances

Piketē pret vēja ģeneratoriem Cēsu novadā

00:00
29.08.2025
147
3

Ne lielā skaitā, bet aktīvi un mērķtiecīgi noskaņoti ceturtdienas, 21.augusta, vakarā Ieriķos pulcējās piketētāji, kas iestājas par Latviju bez vēja parkiem. Viena no aktīvākajām protesta organizētājām Katrīna Alksne-Alksnīte ”Druvai” uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi apkārtējiem un jo īpaši novada un valsts vadītājiem parādīt, ka iedzīvotāji vēlas Latviju bez vēja parkiem. Piketētāji bija nodrošinājušies ar izdrukām […]

Pikets

“Baltijas ceļa” ideju nedrīkst aizmirst

00:00
28.08.2025
69

Dažas minūtes pirms septiņiem vakarā sestdien Augšlīgatnē, Vidzemes šosejas malā, sāka pulcēties dažādu paaudžu līgatnieši. Daudziem līdzi mazi Latvijas karodziņi, vīriem kārtīgi sarkanbaltsarkani valsts simboli. “Pirms 36 gadiem manis vēl nebija. Te līgatnieši stāvēja Baltijas ceļā, bija kopējās ķēdes posms. Tagad te stāvu arī es,” pastāsta Gatis Jansons. Viņam līdzi valsts karogs, kas ilgus gadus […]

Bcels

Domas un viedokļi

Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Nedaudz par stārķiem un citiem putniem

12:18
01.09.2025
22
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pērk retāk, bet vairāk

12:18
30.08.2025
24
Anna Kola
Anna Kola

Un atkal jau klāt septembris…

14:35
28.08.2025
37
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Viņa "uztaisīja" manu dienu

18:10
24.08.2025
58
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pamests bērns ir mācība mums visiem

18:10
23.08.2025
98

Tautas balss

Par ielu remontiem jāpriecājas

12:21
31.08.2025
24
Lasītāja raksta:

“Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

Zemes pie stadiona vērtēta pārāk augstu

12:21
30.08.2025
33
Cēsniece V. raksta:

“Otrdienas “Druvā” izlasīju Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas komentāru par zemes maiņu. Manuprāt, tiešām nav izdevīgi mainīt privātajam īpašniekam piederošu platību pie Cēsu stadiona pret teritoriju pie Raiskuma ezera. Kam zeme pie pilsētas stadiona derētu? Nedomāju, ka kāds to pirks par lielu naudu. Māju sev celt tur nebūtu gribētāju, jo vietu pietiek skaistākās apkaimēs, […]

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
25
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Vai cēsnieki aizmirsti

18:12
23.08.2025
24
Anda raksta:

“Skaista ideja Cēsīs puķu dobes veltīt izciliem novadniekiem. Tās pilsētā nopelnījuši dižie piebaldzēni brāļi Kaudzītes, E. Dārziņš un K. Skalbe, liepēnietis E. Veidenbaums, Cēsīs dzimušais A. Žagars un ar Cēsīm saistītais J.Poruks. Savu dobi noteikti pelnījis arī Alfrēds Kalniņš, Miervaldis Birze, Kārlis Jansons, ne visus dižos cēsniekus nosaukt. Cerams, nākamvasar viņus neaizmirsīs,” teica cēsniece Anda.

Bizness, kas priecē citus

13:57
21.08.2025
25
Alma raksta:

“Priecājos, lasot par cilvēkiem, kas prot izveidot savu biznesu tā, lai tas nestu ne tikai peļņu, bet arī ieguvumu citiem. Piektdienas “Druvā” lasīju gan par Cēsu kafejnīcu “Kārumlāde”, gan par “Sidrabu” Veselavas pagastā. Abi uzņēmumi piedāvā garšīgu ēdienu. Protams, tā nav uzņēmējdarbība, kurā var nopelnīt miljonus, bet noteikti saimniecēm ir gandarījums par paveikto un labajiem […]

Sludinājumi

Citi

22:06
23.08.2025
15

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Pārdod

15:40
17.08.2025
18

Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865

Citi

22:30
11.08.2025
28

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998