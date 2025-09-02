1.septembris – sākas zinību ceļš

Rāmuļu pamatskolā 1.septembra rīts atnāca darbīgs. Skolas saime – pedagogi, tehniskie darbinieki – izrotāja estrādi, lai radītu svētku noskaņu gan skolēniem, gan vecākiem. Dzeltenas, saules staru pielietas puķes aizbaida pelēkos mākoņus un sagaida savējos. Skolēni satraukti un arī priecīgi par atkalredzēšanos, un vien sarunās dažs piemin, ka ir žēl, ka vasara beigusies.
Īpaša, protams, šī diena ir četriem pirmklasniekiem un klases audzinātājai Unai Ērmanei. Viņa pirmo gadu būs audzinātāja, savai klasei mācīs latviešu valodu, bet visiem skolēniem mūziku, arī vadīs meiteņu ansambli.
“Esmu gatava jaunajam, vasarā esmu atpūtusies. Protams, ir satraukums, kāda būs tikšanās ar skolēniem, viņu vecākiem, kā sadarbosimies,” atklāj skolotāja. Lai iepazīšanās un sarunas būtu brīvākas, viņa pagatavojusi šokolādes siera kūku ar avenēm. “Mazā klasē katram skolēnam varēs veltīt individuālu uzmanību. Šis man būs otrais gads skolā. Pirmais bija grūts, jāgatavo materiāli stundām, tagad jau ir pamats, kas jāpapildina,” pastāsta U.Ērmane.
Jāņa Tinkusa mamma Inga un tētis Jurģis pastāsta, ka puika agri piecēlies un nav varējis sagaidīt, kad varēs doties uz skolu. Tētis “Druvai” atklāj, ka, redzot dēlu pirmajā skolas dienā, pats atceras savu pirmo skolas dienu un skolas laiku, kas saistās ar labām atmiņām. “Lai Jānim tikpat labi klājas skolā kā man pirms 20 gadiem,” dēlam novēl tētis.
Piektklasnieks Pēteris Liepiņš svētku reizē skolā ir kopā ar tēti Didzi. “Maza klase, skolotājs redz, ko katrs sapratis, ko ne, ko māk, ko ne,” saka tēvs, bet dēls pastāsta, ka visa klase ir viņa labākie draugi. Klasē ir tikai puikas. Pašam vislabāk patīk angļu valoda un sports.
“Dzīvojam Krīvos, skolas busiņš piestāj pie mājas. Dēlam skolā patīk, un tas ir svarīgākais. Kaut nu skolai izdotos attīstīties un pastāvēt,” saka Didzis Liepiņš un piebilst, ka skolā varētu būt vēl kādi ārpusstundu pulciņi, kaut vai maksas.
Devītklasnieks Ralfs Zuimačs gan atzīst, ka vasara bijusi pārāk īsa un vēl domas par mācībām šķiet tālu. Viņam patīk ģeogrāfija, un jaunietis vēlas mācīties jūrskolā.
55 .mācību gadu Rāmuļu skolā uzsākusi logopēde, latviešu valodas un matemātikas skolotāja Līga Strazdiņa. “Vai tad skolotājs var novecot, jātur jauniem līdzi. Rāmuļu skola ir labākā darbavieta, kādu var vēlēties. Lauku vidē bērni mainās, te ir miers, draudzīga gaisotne, esam patiešām liela ģimene,” pārdomās dalās pedagoģe.
Vecāko klašu skolēni ar dzejoļiem skolas gaitām iedrošināja pirmklasniekus. Viņu klases audzinātāja visai skolas saimei veltīja “Ķieģeļu deju” no koncertuzveduma “Māls”, kurā ar savu kolektīvu piedalījās arī trīs skolotājas, un simboliski visi kopā uzcēla stipru zināšanu pili.
Svinīgajā sarīkojumā direktore Sanita Bukava iepazīstināja ar klašu audzinātājām, mācību priekšmetu skolotājiem un skolas tehniskajiem darbiniekiem. Uzrunā viņa atgādināja, ka 1.septembris vieno visus, jo tas ir zinību ceļa sākums un turpinājums. Skolēniem direktore novēlēja zinātkāri, skolotājiem – gandarījumu par savu darbu, vecākiem - lepnumu par bērnu sasniegumiem. “Kopā veidojam mūsu skolas spēku – sadarbībā, cieņā un atbalstā,” uzsvēra pamatskolas direktore.
Piemiņai no pirmās skolas dienas pirmklasnieki saņēma Kārļa Skalbes grāmatu “Kaķīša dzirnavas”.
“Ir labs noskaņojums. Augustā daudz strādājām, lai sagatavotos mācību gadam, bija sarunas pašvaldībā. Audzēkņu skaits ir tāds pats kā iepriekšējā gadā, esam 70. Septembrī, oktobrī, īpaši 1.klasē, parasti kāds atnāk uz mūsu skolu, pērn tie bija pieci skolēni. Vecāki izvēlas skolu, kur ir mazākas klases. Skolā pedagogiem brīvu vakanču nav. Strādāsim,” “Druvai” sacīja direktore S.Bukava.
2025./2026. mācību gadam Rāmuļu pamatskolas pirmajai klasei pieteikušies četri skolēni, bet Cēsu novada domes saistošie noteikumi paredz, ka 1.klasē jābūt desmit skolēniem, pieļaujot līdz 25% izglītojamo skaita svārstību. Tāpēc mācību iestāde vērsās vietvarā, lūdzot atļauju uzņemt pirmo klasi. Par to novada domes sēdē 21.augustā nobalsoja visi deputāti.
