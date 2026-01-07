1.janvāra reidā "Druva" kopā ar Valsts policiju

Autovadītāji skaidrā prātā un pieklājīgi.
Pieklājīgi šoferi un neviena iereibuša autovadītāja – tāds bija 1. janvāra Valsts policijas trīs stundu reids pa Cēsu novada ceļiem, kurā piedalījās arī “Druva” .
Jaunā – 2026. – gada pirmās dienas pusdienlaikā “Druva” pievienojās Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes (VP VRP) Dienvidvidzemes iecirkņa virsstundu norīkojumam, jo, kā jau ziņojām, šo svētku laikā kārtībsargiem visā Latvijā tika noteikts pastiprināts darba režīms. Pēcsvētku dienās Valsts policija galvenokārt pārliecinājās par autobraucēju apzinību, taču jebkurā mirklī bija jābūt gataviem arī reaģēt uz izsaukumiem, kā tas notika arī šoreiz. Mirklī, kad avīze jau atvadījās no Dienvidvidzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas virsleitnanta Alekseja Stapulioņa un Izmeklēšanas nodaļas vecākās inspektores Leldes Jakoveles, viņi tika izsaukti uz Priekuļu pusi, kur noticis konflikts kādā mājsaimniecībā.
Policijas reida, kurā piedalījās “Druva”, pirmā apstāšanās vieta bija pie Cēsu un Raiskuma pagasta robežas. Nepilnā stundā divas policijas ekipāžas apturēja ikvienu garāmbraucošo transportlīdzekli un pārbaudīja katru autovadītāju, vai viņš nav lietojis apreibinošas vielas. Visi pārbaudītie bija apzinīgi šoferi, neviens nebija sēdies pie stūres reibumā. Sekoja brauciens pa Pārgaujas apvienības pārvaldes pagastiem, pa lielākiem un mazākiem ceļiem. Arī tajā pārliecinājāmies, ka šīs puses autovadītāji pēc gadu mijas svinībām rīkojas ļoti atbildīgi, netika konstatēts neviens iereibušais. Policijas pārstāvji pastāstīja, ka šādās reizēs gadās fiksēt šoferus, kas aizmirsuši paņemt līdzi transportlīdzekļa vadīšanas tiesības, šajā reizē tādi bija seši, no kuriem viens arī nebija atjaunojis savu medicīnisko atļauju. Otra norīkojuma policisti pastāstīja, ka arī viņi nav pieķēruši nevienu iedzērušu autovadītāju, bet septiņiem nav bijis līdzi autovadītāja dokumenta, vienam vispār nav bijis spēkā esošu transportlīdzekļa vadīšanas tiesību.
Taujāti par personīgajiem novērojumiem ar dzērājšoferiem, vecākā inspektore L. Jakovele atzina – lai gan viņas darba ikdiena vairāk saistīta ar auto negadījumu izmeklēšanu, policistei radies iespaids, ka nevis dzērājšoferu skaits mazinās, bet gan mazāk ir to, kuri būtu vien nedaudz “iešāvuši”. Līdz ar to vairāk ir šoferu, kam konstatē ievērojamāku promiļu daudzumu. Taujāta par skaitu, cik šoferus pārbaudīt policisti sagatavojas vienā reizē, L. Jakovele atzīst – tas nav stingri noteikts un viss notiekot pēc plūsmas un citu izsaukumu intensitātes. Tomēr, piemēram, vienā dienā Ziemassvētkos viņas vienība esot iztērējusi teju 400 alkohola pārbaudes caurulīšu. “Tas gan tiešām bija daudz – mēs toreiz masveidā pārbaudījām visus.”
Tas, ko policisti teic pārliecinoši – ļoti palīdzot “tautas modrā acs”. Gan A. Stapulionis, gan L. Jakovele apliecina, ka iedzīvotāju ziņojumi kļuvuši gan biežāki, gan tiešām noderīgi. Turklāt gadās arī, ka zvanītāji ir pašu dzērājšoferu ģimenes locekļi, kuri ir gatavi samierināties, ka tuvinieks saņem policijas sodu, bet laikus ir “noņemti no trases”, lai nenotiek kas traģisks. “Gandrīz puse no apturētājiem iereibušajiem šoferiem ir konstatēti pēc šiem ziņojumiem. Tā jau arī pamatā noķer tās lielās fūres un autobusus,” stāsta L. Jakovele. Virsleitnants A. Stapulionis “Druvai” pastāstīja, ka viņu norīkojumam 1. janvāra rītā gadījies kāds cits mūslaiku sabiedrībā izplatīts grēks – viņi pieķēruši autobusa šoferi pie stūres lietojam telefonu. Par šādu pārkāpumu var tikt piemērots naudas sods no 25 līdz pat 100 eiro, kā arī autovadītājs saņem vienu soda punktu.
Kopumā gadu mijas brīvdienās Valsts policija gan pa kādam iedzērušajam uz novada ceļiem sastapusi. VP VRP Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Zane Vaskāne ziņo, ka Stalbē 31. decembra vakarā pēc pusastoņiem uz autoceļa Inčukalns–Valmiera–Igaunijas robeža 38. kilometrā kāds vīrietis vadījis automašīnu “Audi”, būdams jau kārtīgi iedzēris. Minimālā alkohola koncentrācija izelpā tobrīd bijusi 1,96 promiles, līdz ar to uzsākts kriminālprocess. Teju tādā pašā reibumā – 1,9 promiles – pieķerts kāds arī 2. janvāra pēcpusdienā Drabešu pagastā. Autoceļa Umurga–Cēsis–Līvi 40. kilometrā pulksten 17 vīrietis vadījis savu “VW Passat” virzienā uz Cēsīm, turklāt viņam nebija nekāda veida transportlīdzekļa vadītāja tiesību. Arī par šo notikumu uzsākts kriminālprocess. Svētdienas, 4. janvāra, pulksten 21.30 Vidzemes šosejas 75. kilometrā, ap Melturiem, apturētais “Audi” šoferis bija sēdies pie stūres bez transportlīdzekļa vadītāja apliecības, būdams 2,51 promiles reibumā. Arī par šo pārkāpumu uzsākts kriminālprocess. Kopumā visā Vidzemē šajās svētku brīvdienās fiksēti 14 iereibuši vadītāji.
