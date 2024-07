Vakar Gulbenes novadā divas automašīnu zādzības

Joprojām Valsts policija iegūst informāciju no iedzīvotājiem par saņemtiem telefona zvaniem no nepazīstamām personām, kuras uzdodas par tiesībsargājošo iestāžu, tostarp Valsts policijas amatpersonām un bieži tērzēšanas platformā “WhatsApp” nosūta viltus fotogrāfijas ar it kā Valsts policijas dienesta apliecībām. Iedzīvotāji lielākoties ir vērīgi un informēti par telefonkrāpšanas riskiem, neatklājot zvanītājiem prasītos datus un pārtraukuši sarunu. Otrdien, […]