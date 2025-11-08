Tirgojis nelegāli ievestas cigaretes

Cēsu tirgū nesen pieķerts vīrietis, kas tirgoja Latvijā nelikumīgi ievestas cigaretes, “Druvai” pavēstīja Valsts policija (VP).
Tiesa, kriminālprocess par nelikumīgu tabakas izstrādājumu realizāciju sākts jau septembrī, pēcāk ievākta informācija, situācija novērota, bet 21.oktobrī izdevies pieķert šo vīrieti darbībā, paskaidroja VP Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Vidzemes reģiona pārvaldes jautājumos Zane Vaskāne.
Aizturētais dzimis 1961.gadā, tātad ir aptuveni 64 gadus vecs. Kārtībsargi pieķēruši viņu tieši realizācijas brīdī, kad viņš tirgus paviljonā pārdevis cigaretes bez Latvijas Republikas akcīzes markām. Veicot procesuālās darbības jeb rūpīgu apskati un pārmeklēšanu šī vīrieša tirdzniecības vietā, kā arī kratīšanas viņa dzīvesvietā un garāžā, kopumā izņemtas 23 400 nelegālās cigaretes. Aizturētajam piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu – tātad viņš netika aizturēts uz ilgāku laiku, bet šajā kriminālprocesā izmeklēšana turpināsies.
Uzņēmuma “Cēsu tirgus” valdes locekle Gunita Tomsone atzina, ka viņa par kārtībsargu darbībām uzzinājusi tikai reida brīdī, kad policijas pārstāvis sazinājies ar viņu telefoniski, taču viņa nav varējusi uzreiz būt klāt. Kad ieradusies, policija savas darbības jau bija pabeigusi. “Druvai” viņa tikai apstiprināja, ka šim cilvēkam, lai tirgotos, bija jānopērk galdiņa vieta, vienkārši stāvot un staigājot tirgoties nav atļauts. Arī nākamajās dienās Valsts policija ar viņu nav sazinājusies. Šonedēļ gan viņai zvanīts un policija prasījusi video ierakstus no tirgus novērošanas kamerām, taču nu jau viņa maz var līdzēt. Pēc G.Tomsones teiktā, tirgū novērošanas sistēma ir visnotaļ veca un mazjaudīga, kā arī iespējas uzkrāt video ierakstus ir ierobežotas, tie tiek uzglabāti labi ja divas nedēļas, un tagad jau pagājušas divas nedēļas kopš nelegālo cigarešu tirgoņa aizturēšanas brīža.
Izmeklēšana norit pēc Krimināllikuma 221.panta pirmās daļas par nelikumīgu tabakas izstrādājumu realizāciju. Saskaņā ar to var sodīt ar brīvības atņemšanu līdz diviem gadiem, ar īslaicīgu ieslodzījumu vai ar probācijas uzraudzību, kā arī sabiedrisko darbu vai naudas sodu.
Vienlaikus VP atgādina – neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta jau likumā noteiktajā kārtībā.
Komentāri