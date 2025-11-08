PIESLĒGTIES
Svētdiena, 9. novembris
Vārda dienas: Teodors
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Tirgojis nelegāli ievestas cigaretes

Līga Salnite
00:00
09.11.2025
7
Cigaresu Kontrabanda (2)

FOTO: Valsts policija

Cēsu tirgū nesen pieķerts vīrietis, kas tirgoja Latvijā nelikumīgi ievestas cigaretes, “Druvai” pavēstīja Valsts policija (VP).

Tiesa, kriminālprocess par nelikumīgu tabakas izstrādājumu realizāciju sākts jau septembrī, pēcāk ievākta informācija, situ­ācija novērota, bet 21.oktobrī izdevies pieķert šo vīrieti darbībā, paskaidroja VP Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Vidzemes reģiona pārvaldes jautājumos Zane Vaskāne.
Aizturētais dzimis 1961.gadā, tātad ir aptuveni 64 gadus vecs. Kārtībsargi pieķēruši viņu tieši realizācijas brīdī, kad viņš tirgus paviljonā pārdevis cigaretes bez Latvijas Republikas akcīzes markām. Veicot procesuālās darbības jeb rūpīgu apskati un pārmeklēšanu šī vīrieša tirdzniecības vietā, kā arī kratīšanas viņa dzīves­vietā un garāžā, kopumā izņemtas 23 400 nelegālās cigaretes. Aizturētajam piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu – tātad viņš netika aizturēts uz ilgāku laiku, bet šajā kriminālprocesā izmeklēšana turpināsies.

Uzņēmuma “Cēsu tirgus” valdes locekle Gunita Tomsone atzina, ka viņa par kārtībsargu darbībām uzzinājusi tikai reida brīdī, kad policijas pārstāvis sazinājies ar viņu telefoniski, taču viņa nav varējusi uzreiz būt klāt. Kad ieradusies, policija savas darbības jau bija pabeigusi. “Druvai” viņa tikai apstiprināja, ka šim cilvēkam, lai tirgotos, bija jānopērk galdiņa vieta, vienkārši stāvot un staigājot tirgoties nav atļauts. Arī nākamajās dienās Valsts policija ar viņu nav sazinājusies. Šonedēļ gan viņai zvanīts un policija prasījusi video ierakstus no tirgus novērošanas kamerām, taču nu jau viņa maz var līdzēt. Pēc G.Tomsones teiktā, tirgū novērošanas sistēma ir visnotaļ veca un mazjaudīga, kā arī iespējas uzkrāt video ierakstus ir ierobežotas, tie tiek uzglabāti labi ja divas nedēļas, un tagad jau pagājušas divas nedēļas kopš nelegālo cigarešu tirgoņa aizturēšanas brīža.

Izmeklēšana norit pēc Kri­mināllikuma 221.panta pirmās daļas par nelikumīgu tabakas izstrādājumu realizāciju. Saskaņā ar to var sodīt ar brīvības atņemšanu līdz diviem gadiem, ar īslaicīgu ieslodzījumu vai ar probācijas uzraudzību, kā arī sabiedrisko darbu vai naudas sodu.

Vienlaikus VP atgādina  – neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta jau likumā noteiktajā kārtībā.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Divi jaunieši Lodes stacijā uzkāpuši uz vilciena jumta

10:26
21.10.2025
901

Lodes dzelzceļa stacijā divi 16 gadus veci jaunieši uzkāpa uz vilciena jumta brīdī, kad vilciens Valmiera–Rīga bija kustībā. Vilciena vadītājs pamanīja notikušo, apturēja sastāvu, un jaunieši tika nodoti policijai. Par notikušo uzsākta administratīvā pārkāpuma process. Policija atgādina, ka uzkāpšana uz vilciena jumta ir ārkārtīgi bīstama un aicina skolēnus rudens brīvlaiku pavadīt droši un prātīgi. 20.oktobrī […]

Images

Valsts policija pabeigusi izmeklēšanu par slepkavību ar dedzināšanu Cēsu novadā

13:45
16.07.2025
236

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidzemes iecirknī pabeigta izmeklēšana kriminālprocesā par sevišķi smagu noziegumu, kas notika 2025. gada 28. martā Līgatnes pagastā, Cēsu novadā, kur ugunsgrēkā bojā gāja divi cilvēki. Aizdomās turētais vīrietis jau atrodas apcietinājumā, un šī gada 29. maijā kriminālprocess nodots prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai. Ugunsgrēks dzīvojamā mājā izcēlās 28. martā ap pulksten 20.12. […]

Dsc 3358

Valmieras novadā aiztur vīrieti, kurš izteicis draudus sievietei ar šaujamierocim līdzīgu priekšmetu

13:27
11.11.2024
117

Aizvadītajā sestdienā, 9. novembrī, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirkņa amatpersonas, sadarbojoties ar Speciālo uzdevumu bataljona kolēģiem, aizturēja kādu 1997. gadā dzimušu vīrieti, kurš, būdams 1,7 promiļu alkohola reibumā, izteica draudus sievietei, rokās turot šaujamierocim līdzīgu priekšmetu. Saistībā ar notikušo policijā ir uzsākts kriminālprocess. 2024.gada 9. novembrī pulksten 17.20 Valmieras novada Ķoņu pagastā kādā […]

Handsome Man Actor Posing In Studio With Weapon

Sintētiskās narkotikas miljons eiro vērtībā un marihuāna burkā

00:00
06.11.2024
190

Narkotisko vielu piegāžu tīklu un nelegālo ražotņu atklāšana ir nemainīga policijas darba aktualitāte. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē šogad par narkotisko vielu nelikumīgu apriti ierosināti 69 kriminālprocesi un atklātas divas marihuānas audzētavas. Oktobra nogalē Vidzemes reģiona pārvaldes Kriminālpoli­ci­jas birojs sadarbībā ar Valsts policijas Speciālo uzdevumu bataljona 5. taktisko nodaļu, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Kinoloģijas […]

Kopskats. Narkotikas

Policija aiztur divas personas saistībā ar slepkavības mēģinājumu Valmierā

14:02
20.08.2024
234

Šī gada augusta sākumā Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas, veicot rūpīgu izmeklēšanu, aizturēja divus vīriešus aizdomās par slepkavības mēģinājumu Valmierā. Abiem aizdomās turētajiem, 1966. un 1958. gadā dzimušiem vīriešiem, tiesa 8. augustā piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu. Pašlaik kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana. Nopietnais noziedzīgais nodarījums tika konstatēts 6. augustā, Valmierā, […]

J6m3

Divas personas Vidzemē tiek apsūdzētas zādzībās un nelikumīgā šaujamieroču glabāšanā

13:09
20.08.2024
170

2024.gada 19. augustā Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidzemes iecirknis nodeva Vidzemes prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai kriminālprocesu, kurā iesaistītas divas iepriekš tiesātas personas, kuras tiek apsūdzētas svešas kustamas mantas slepenā nolaupīšanā (zādzībā) un mantas tīšā bojāšanā. Laika posmā no 2023. gada 26. februāra līdz 2024. gada 8. aprīlim šīs personas grupā izdarīja septiņas zādzības no īpašumiem […]

F6xa

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mājas un kafejnīcu ēdienu atšķirīgais šarms

08:17
08.11.2025
13
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Partijas bez partijām un vēlēšanas bez vēlēšanām?

08:13
07.11.2025
19
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Otrreizējo lietu LIELĀ bode

08:29
06.11.2025
20
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Demokrātija nav pašsaprotama

08:29
05.11.2025
26
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Kad žurnālistu drosme ir dzīvības vērtībā

08:15
04.11.2025
21
1

Tautas balss

Kaķis izglābj kaķi

08:18
08.11.2025
27
Seniore raksta:

“Dalīšos neparastā piedzīvojumā. Dēla ģimene dzīvo Cēsīs, daudzdzīvokļu mājā. Viņiem ir kaķene. No rīta izlaiž pastaigā, vakarā, kad nāk mājās no darba, kaķene ir klāt. Bet vienu vakaru minkas nav. Sauc, meklē, bet tā nerādās. Tāpat nākamajā dienā. Kad klāt brīvdienas, dodas kaķi apkaimē meklēt, bet sasaukt neizdodas. Mājās pie ārdurvīm pretī ņaudot nāk kaimiņa […]

Gājēju pāreja var būt bīstama

08:15
08.11.2025
26
Cēsniece G. raksta:

“Cēsīs, Valmieras ielā, gājēju pāreja netālu no “Maxima” un iepretī stadionam ir apgaismota, taču autovadītājam ļoti grūti saprast, vai aiz gaismu atstarojošiem stabiņiem uz pārejas jau stāv cilvēks, kurš tūlīt šķērsos ielu. Šajā vietā, manuprāt, vajadzēt kaut ko mainīt, pieaicināt satiksmes drošības ekspertu, lai izvērtē situāciju. Agrāk, kad vēl nebija aizliegts kreisais pagrieziens, iebraucot lielveikala […]

Vai izdosies labas attiecības

08:15
07.11.2025
15
Lasītājs K. raksta:

“Lasu, ka Latvija un Indija stiprinās sadarbību drošības un ilgtspējīgas attīstības jomā. Man tas izklausās dīvaini. Indija taču bija tā, kas pirka Krievijas naftu un “baroja” agresorvalsti. Ja pareizi atceros, vairāk nekā 30 procenti jēlnaftas, ko pārstrādāja Indija, pērn bija iepirkta Krievijā. Tagad, kad ASV noteikusi sankcijas Krievijas lielajiem naftas uzņēmumiem, Indija pārtrauc pirkt šo […]

Dzērvenes var saglabāt medū

08:19
04.11.2025
23
Lasītāja raksta:

“Nupat dzirdēju radio raidījumā, ka dzērvenes, aplietas ar medu, labi neglabājas. Taču tā gluži nav. Medū var saglabāt gan lielogu dzērvenes, gan purvā lasītās, par to esmu pārliecinājusies. Taču jāizvēlas cietas ogas, tās, kas vēl nav kļuvušas mīkstas. Un tad ogu pietiek līdz jaunajai ražai,” pastāstīja lasītāja, kas dzīvo Piebalgas pusē.

Laikam bez pabalsta neiztikt

08:19
03.11.2025
23
Līgatniete raksta:

“Radio pārraidē dzirdu, ka, lai varētu iztikt, cilvēkam mēnesī vajadzētu saņemt ap diviem tūkstošiem eiro. Bet mana pensija 490 eiro, kaut mūžā 32 gadus esmu cītīgi strādājusi. Kā lai izdzīvoju? Man ir 85 gadi, piepelnīties nevaru. Jāmaksā par komunālajiem pakalpojumiem, vajadzīgas zāles,” sacīja līgatniete un piebilda, ka nekad nevienam nav neko lūgusi, bet laikam vajadzēs […]

Sludinājumi

Citi

20:43
04.11.2025
10

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

06:47
23.10.2025
22

Lapu vākšana, mulčēšana kā arī izvešana. 22826998