Otrdiena, 21. oktobris
Vārda dienas: Urzula, Severīns
Divi jaunieši Lodes stacijā uzkāpuši uz vilciena jumta

Valsts policija
10:26
21.10.2025
Images

Ilustratīvs attēls. FOTO: vivi.lv

Lodes dzelzceļa stacijā divi 16 gadus veci jaunieši uzkāpa uz vilciena jumta brīdī, kad vilciens Valmiera–Rīga bija kustībā. Vilciena vadītājs pamanīja notikušo, apturēja sastāvu, un jaunieši tika nodoti policijai. Par notikušo uzsākta administratīvā pārkāpuma process. Policija atgādina, ka uzkāpšana uz vilciena jumta ir ārkārtīgi bīstama un aicina skolēnus rudens brīvlaiku pavadīt droši un prātīgi.

20.oktobrī ap pulksten 9.38 Lodes dzelzceļa stacijā, Liepas pagastā, Cēsu novadā, divi nepilngadīgi jaunieši uzkāpa uz vilciena jumta brīdī, kad vilciens Valmiera–Rīga bija apstājies stacijā. Pēc neilga laika vilciens atsāka kustību, un jaunieši uz tā jumta atradās, kad tas jau pārvietojās Rīgas virzienā.

Vilciena vadītājs, pamanot notiekošo, nekavējoties apturēja sastāvu un informēja par notikušo Valsts policiju. Abi jaunieši tika aizturēti un nodoti Valsts policijas darbiniekiem. Abi jaunieši ir 16 gadus veci – 2009. gadā dzimuši – un sākotnēji bija iecerējuši doties uz Rīgu ar vilcienu no Valmieras. Viņi atzina, ka, “lai būtu interesantāk”, izlēmuši īsu brīdi pavizināties uz vilciena jumta.

Par notikušo uzsāktas administratīvās lietvedības saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 11. panta pirmo daļu – par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un apdraudot savu vai citu personu drošību.

Valsts policija atgādina, ka šāda rīcība ir ārkārtīgi bīstama – uzkāpšana uz vilciena jumta var beigties ar smagām traumām vai pat letāliem gadījumiem, jo vilciena kustības laikā iespējams kritiens vai citas bīstamas sekas.

Šobrīd, kad skolēniem ir rudens brīvlaiks un vairāk brīva laika, policija aicina jauniešus izvēlēties drošas un jēgpilnas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Vecākiem un pedagogiem savukārt ieteicams pārrunāt ar bērniem un pusaudžiem šādas uzvedības riskus, atgādinot, ka sabiedriskajā transportā jāievēro drošības noteikumi un vispārpieņemtas uzvedības normas.

