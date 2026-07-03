“Kalāčos” pirmo reizi norisinās vasaras skola bērniem

Trīs dienas vasaras skola “Zaļā vasara Kalāčos” Eduarda Veidenbauma muzejā “Kalāči” pulcēja bērnus vecumā no 8 līdz 12 gadiem. Tāds pasākums “Kalāčos” norisinājās pirmo reizi.
Vasaras skolas organizatore Baiba Roze pastāsta, ka muzejā rīkotas mākslas rezidences jauniešiem, tagad muzeja komanda vēlējusies radīt programmu, kas būtu aktuāla arī jaunākiem bērniem. “Iepriekš esam strādājuši tikai ar lielākiem jauniešiem, ik pa laikam gan vecāki, gan skolotāji jautā, vai ir kāda aktivitāte arī mazākiem bērniem,” stāsta Baiba. Vasaras skolai pieteikušies 19 bērni no dažādām vietām, tai skaitā Cēsīm, Vaives un Mārsnēniem.
Baiba stāsta, ka “Kalāči”, kādā projektā sadarbojoties ar dāņiem un lietuviešiem, izstrādā jaunas nodarbības un metodes par dabas izzināšanu. Dalība projektā bijusi viens no iemesliem, kādēļ radīta izglītojošā programma “Zaļā vasara Kalāčos”.
Organizatore skaidro, ka viens no nolūkiem ir parādīt, ka arī muzejā var labi pavadīt laiku, bērniem piedāvājot aizraujošas aktivitātes. “Svarīgi ir arī iepazīstināt ar Veidenbauma daiļradi un personību, iemācīt jaunas lietas un izmēģināt muzeja iespējas, ” skaidro Baiba Roze.
Bērniem katru dienu ir atšķirīgi uzdevumi. Pirmajā dienā nometnes dalībnieki vairāk uzzināja par Veidenbaumu ar spēļu palīdzību, un jau vakara noslēgumā bērni spējuši atbildēt uz jautājumiem par dzejnieka dzīvi. “Jebkuru tēmu, arī literatūru un dzeju var iemācīt spēles veidā,” apgalvo Baiba, pastāstot, ka otrajā dienā bērniem jau bija jāsacer dzejolis.
Dalībniekiem ļoti atmiņā palicis Haralda Matuļa mākslas darbs “Veidenbaums un Garlaicība”. “Garlaicības takā veicās pārsteidzoši labi. Kad bērniem pasaka, ka būs ļoti garlaicīgi, viņi izrāda lielāku interesi. Mēs izgājām tikai pusi takas, bet sapratu, ka varējām izstaigāt visu, jo visiem ļoti patika,” saka Baiba.
Vasaras skolas izveide bijusi liels izaicinājums, atzīst Baiba Roze. “Tas nav mūsu ikdienas darbs, neesam skolotāji. Vasaras skoliņa paņem visu manu laiku, citi darbi tiek atlikti,” pastāsta organizatore, minot, ka vēl nav gluži skaidrs, vai tāds pasākums tiks rīkots arī citus gadus. Iespējams, vasaras skola varētu notikt citā formātā. Vienlaikus “Kalāču” komanda cer, ka atjaunos mākslas rezidenču norisi, kas iepriekš bijusi aizraujoša pieredze jauniešiem.
Vasaras skola norisinājās no 17. līdz 19. jūnijam. Dalības maksa vienam bērnam bija 36 eiro.
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