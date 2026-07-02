Jaunsargi apgūst lauku kaujas iemaņas un pirmo palīdzību

Ap trijiem desmitiem pusaudžu, tērpušies bēšajās jaunsargu formās un spītējot lietum, uzmanīgi klausās instruktoru stāstīto par drošu rīcību ar ieročiem. Tāda aina pie bijušās Rozulas skolas Stalbes pagastā pavērās “Druvai”, ierodoties šajā vietā uz pirmo jaunsargu nometni.
Pēc instruktāžas jaunieši devās uz pļaviņu, kur iekārtota šautuve, un trenējās šaušanā, ievērojot instruktora Eduarda Kovalenko komandas. Nometnes vadītāja, jaunsargu instruktore Ārija Prūse, vērojot nodarbību no malas, skaidroja neskaitāmās nianses, kas šādā treniņā ņemamas vērā. Instruktori ar nometnes stingrajiem kārtības noteikumiem, cenšoties bērnus nenobiedēt, bet vairāk ieinteresēt aktīvā kopbūtnē, būšanā pie dabas un, pats galvenais,lai sagatavotu viņus nākotnē piedalīties savas valsts aizsardzībā, palīdzēt dažādās krīzes situācijās.
Kādreizējās Rozulas skolas ēka un apkārtne jaunsargu nometnei izraudzīta pēc Ā. Prūses ierosmes. Gan pati skolas ēka, gan apkārtne ar iespēju iekārtot apmācību laukumus- kā radīta vasaras nometnei, vērtē A. Prūse. Te jaunieši ir laukā no pilsētas un zemessardzes bataljonu teritorijām, tuvāk dabai. Tiesa, viņa atzīst, ka nometnes jeb ārpusmājas vide un citi sadzīviskie noteikumi pusaudžiem ir zināms pārbaudījums- vienmēr pāris bērnu nometnē nepaliek līdz beigām, vai nu kāds vēl nav sasniedzis emocionālo gatavību nepilnu nedēļu pavadīt bez vecākiem, vai kā citādi grūtāk iekļauties noteiktajā dienas ritmā. Parasti kāda bērna aizbraukšanu pārdzīvojot arī palicēji, bet kopumā – tie, kas iztur līdz galam, vienmēr bijuši ļoti apmierināti.
Taujāta par vēl atšķirīgo, Ā. Prūse atzina, ka pirmo reizi šādā nometnē jau sākumā ieplānotas mācības rīcībai gaisa apdraudējuma gadījumā. Tādi notikumi ir kļuvuši aktuāli arī Latvijā un, pēc instruktores teiktā, tieši jaunsargiem vairāk klātos zināt, kā pareizi rīkoties draudu brīdī. Rozulas skolas ēkā patvertne tika ierīkota ēkas pagrabā, taču jaunsargi ar instruktori Everitu Luksu izstaigāja visu ēku, lai izrunātu, kas ir drošie apstākļi un kur atrasties nav tik droši. Pēc vairākiem trauksmes imitācijas vingrinājumiem, kuru laikā bija jāsteidzas uz patvertni skolas pagrabā, jaunsargi itin labi apzinājās, cik svarīgi ir būt disciplinētiem un rīkoties droši.
Pie jaunsargiem viesojās arī Zemessardzes 27. kājinieku bataljona zemessargi, iepazīstināja ar dažādiem ieročiem, militāro tehniku un droniem. Jaunieši varēja izmēģināt arī dronu simulatoru.
Priecīga par pirmreizējo un veiksmīgi noslēgto jaunsargu ciemošanos Rozulas skolā bija arī vietas saimniece Irēna Putniņa. Nometnes uzņemšana bijušās skolas ēkai prasījusi nelielu pārkārtošanu un sadzīvisku pielāgošanos, taču tas bijis interesanti un pat iedvesmojoši. Ikdienā senā mācību ēka uzņem individuālus nakšņotājus, notiek ekskursijas pa skolas kabinetiem, kuros atstāti ar mācībām saistīti priekšmeti, lasāmi pasniedzēju vārdi. Te arī uzņem skolotāju seminārus, taču bērnu nometnes ieviešot citu ritmu un gaisotni.
Jaunsargu nometne Cēsu novada Stalbes pagastā norisinājās no 7. līdz 11. jūnijam. Jaunsargi no dažādām Latvijas vietām un vienībām apguva un pilnveidoja jaunsargu interešu izglītības programmas tēmas, mācījās iemaņas nometnes sadzīvē.
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