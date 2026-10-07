Bērni ar prieku mācās paust savu viedokli balsošanā

Cēsu novads Saeimas vēlēšanu dienu izmantoja kā papildu neformālo mācību stundu jaunāko pilsoņu audzināšanā. Atkarībā no vecumposma mazajiem un pusaugu novadniekiem bija iespēja paust viedokli par valsts dzimšanas dienā bērnudārzā ēdamo kūku, kādu lielāka izmēra aktivitāti publiskajā vidē vai jau kādu no jaunatnei piedāvātajiem pasākumiem. “Druva” tikās ar jaunajiem vēlētājiem atšķirīgās balsošanas vietās un secina — tāpat kā par politiskajām partijām, arī šajos jautājumos katram ir savs viedoklis.
Aktivitāte “Demokrātija sākas ģimenē” novadā norisinās otro reizi, paredzot bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam iespēju izdarīt izvēli tādos jautājumos, kas skar tieši viņu ikdienu. Ģimenes uz vēlēšanām varēja doties kopā četros iecirkņos Cēsīs un četros dažādos pagastos. Pirmskolas vecuma bērni balsoja par to, kādu kūku kopīgi baudīt Latvijas valsts svētku svinībās savā bērnudārzā — šokolādes, medus vai zemeņu.
Sākumskolas skolēni izvēlējās, kādu jaunu brīvā laika aktivitāti nākamgad ierīkot pilsētā vai apvienības teritorijā. Balsojumā piedāvāja āra galda tenisu, lielformāta šahu vai dambreti, tekbola galdu, kā arī novusu un galda spēles jauniešu mājā.
Savukārt vecāko, t.i., 7.–12. klašu skolēni lēma, kādu notikumu jauniešiem 2027. gadā sarīkot. Starp izvēlēm bija Cēsu novada jauniešu vakars/nakts, jauno talantu festivāls, jauniešu sporta festivāls un jauniešu mūzikas festivāls.
Pirmos balsotājus “Druva” satika Drabešu pagasta Līvu bibliotēkā. Mazos balsotājus sagaidīja īpaši veidota urna un balsošanas lapas atbilstoši vecumposmam. Lapiņu ģimenes vecāki šo balsošanu atzina kā piedzīvojumu. Ģimenes jaunākā atvase kūku esot ātri izvēlējusies, taču vecākajam dēlam ar vēlamo aktivitāti gan bijis grūtāk. Taču jāizvēlas tikai viens, nevar divas vai trīs, un to bijis grūtāk pieņemt. “Tāpat jau arī mums — nevaram par vairākiem balsot,” atzina bērnu mamma.
Vecpiebalgas Kultūras namā trīs māsas, bērndārznieces, izvēlējās iecienītāko svētku gardumu. Meiteņu mamma Uldive Baltputne šo piedzīvojumu atzina par iedvesmojošu. “Man patīk, ka bērns var izvēlēties un sākt izdarīt savus pirmos spriedumus,” teic Uldive, gan pastāstot, ka tikai iepriekšējā dienā uzzinājusi par šo iespēju bērniem. “Vakar kopā norunājām, kas kuram labāk varētu garšot un patikt, ko uz valsts svētkiem gribētos,” teica mamma, pastāstot — vēl mājās vecākā meitiņa Dārta runājusi par šokolādes kūku, bet mamma nav iejaukusies izvēlē. Abas mazākās — dvīnītes Sāra un Klāra — gan pirkstu pielikušas pie zemeņu kūkas. Par pieaugušo jeb parlamenta vēlēšanām ar vecāko meitu pagaidām gan vecāki ģimenē vēl nav runājuši. “Domāju, viņa vēl nesapratīs to domu, tomēr tikai pieci gadiņi,” pārdomās dalījās Uldive.
Par kūku balsoja arī pirmskolnieks Miks Lemišonoks. Viņš apliecināja, ka patīk iespēja izteikties par vēlamo kūku un izvēlējies zemeņu. Vectēvs Arnis Lemišonoks gan nobalsojis jau Nītaurē, taču tur neesot bijusi iespēja piedalīties pašvaldības akcijā. Tā kā ģimenei šodien jādodas uz Madonu, nolēmuši pa ceļam iegriezties Vecpiebalgā.
Vecpiebalgā bērniem balsošanā palīdzēja pašvaldības jaunatnes darbiniece Baiba Ozoliņa kopā ar skolu aktīvistiem. Vecpiebalgas pamatskolas 9. klases audzēknes Samanta Briška un Egija Cīrule un Cēsu pilsētas vidusskolas 10. klases skolniece Līva Fukse “Druvai” pastāstīja, ka pirmajā dienas pusē vairāk bijis sākumskolēnu, pēc tam — pavisam mazie, kuri nākot kopā ar vecākiem. Bijuši arī pusaudži, taču pagaidām nedaudz. Kopumā gan meitenēm aktivitāte līdz dienas pusei šķiet lielāka nekā iepriekš domājušas. Viņas prognozēja, ka, visticamāk, pirmskolas vecuma grupa varētu uzvarēt šokolādes kūka, sākumskolēnu posmā viņas manījušas sliekšanos uz dambreti un āra galda tenisu. Savukārt vecākie jaunieši īpaši nav dalījušies ar savu izvēli. Meitenes vērtēja, ka bērni un jaunieši tiešām atzīmējot to, kas pašiem patīk. Līva pauda pārliecību, šādas vēlēšanas bērniem un jauniešu vajadzētu turpināt arī nākamās reizes. Pirmkārt, ir vienkārši interesanti uzzināt, kas tieši jauniešiem patīk, arī vismazākajiem pirmskolas bērniem. “Turklāt tas ir ļoti foršs veids, kā bērniem iemācīties to procesu, kas nākotnē būs jāpiedzīvo vēlēšanās!”
Arī Priekuļos, kur vēlēšanu iecirknis darbojas pamatskolā, bet pie tā vieta bērnu balsošanai, “Druva”sastapa bērnu, kas gatavojās izteikt viedokli par pašvaldības piedāvājumu. Deviņgadīgā Priekuļu skolas audzēkne Marta Alksne kopā ar mazo brāli Raivo skrituļoja vecmāmiņas uzraudzībā, un gaidīja vecākus, tad arī visi dosies balsot. Marta pastāstīja, ka izvēlēsies “lielo dambreti”. Dambreti ir jau spēlējusi, un viņai ļoti paticis. Brīvajā laikā meitene trenējoties tenisā, apmeklē Mākslas skolu, dzied korī un vēl dodas uz rokdarbu pulciņu. Savukārt mazais brālis vēl nebija līdz galam izvēlējies un, visticamāk, gala lēmumu pieņems, skatoties uz piedāvājuma attēliem.
Zeibertiņu ģimenes bērni, Priekuļu pamatskolas skolnieks Ralfs Mārcis un bērndārzniece Sintija esot nešaubīgi izvēlējusies šokolādes kūku. Vanagu ģimenes vecākā meita Betija, kas mācās Cēsu Valsts ģimnāzijas 9. klasē, savu balsi atdevusi mūzikas vakara norisei kā visinteresantākajam piedāvājumam, bet mazā māsa nobalsojusi par novusa galda ieviešanu, ļoti vēlams — tieši Priekuļos.
Cēsu 1. pamatskolā iekārtotajā balsošanas vietā “Druva” satika divpadsmitgadnieci Patrīciju Plaudi, kura balsojusi par āra tenisa galdu, bet Rasa Sofija Grimma 7.–12. klašu balsojumā izvēlējusies mūzikas festivālu, jo apmeklējot mūzikas skolu.
Arī Straupes vēlēšanu iecirknī Plācī savu izvēli varēja izdarīt bērni. Tur balsoja gan Ērkšķu ģimenes pieaugušie — Agita un Māris, gan arī bērni — desmitgadīgā Karlīna un sešgadīgā Helēna. Agita uzskata, ka balsot ir katra Latvijas pilsoņa pienākums, un tā kā šoreiz bērniem ir iespēja piedalīties pašvaldības akcijā “Demokrātija sākas ģimenē”, tad var šo iespēju izvēlēties un reizē pienākumu mācīt viņiem jau no bērnības, “meitenes bija ļoti priecīgas, viņām ļoti patika, ka bija jābalso un jāizdara sava izvēle”.
Straupes vēlēšanu iecirkņa vadītāja Inese Ozola-Bērziņa teic, ka īpaši no rīta varēja just, ka ģimenes izmanto iespēju nobalsot kopā ar bērniem, un arī bērni ir gandarīti: “Bija ģimenes, kas balsoja Stalbē, bet bērnus atveda nobalsot arī uz Plāci. Domāju, ka tāpēc mūsu iecirknī varētu būt lielāks balsotāju skaits, jo te bērniem ir iespēja nobalsot par pašvaldības piedāvājumu.”
“Demokrātija sākas ģimenē” Cēsīs pirmo reizi īstenota 2022. gadā, vienlaikus ar 14. Saeimas vēlēšanām. Toreiz bērni un jaunieši balsoja par ziedu krāsu Maija parkā, jaunu rotaļu iekārtu un dzeramā ūdens brīvkrāna atrašanās vietu pilsētvidē. Šogad iniciatīva aptver visu Cēsu novadu.
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