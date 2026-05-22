Stāstu ar humora garšu rod ikdienā

Rūdolfs Kugrēns ir viens no zināmākajiem Latvijas stand-up komiķiem, raidierakstu veidotājs, televīzijas šovu dalībnieks un pasākumu vadītājs.
Viņš ar humoru stāsta par ikdienas absurdiem, cilvēku paradumiem un saviem piedzīvojumiem. Stand-up komēdija (jeb stāvkomēdija, stāvizrāde) ir komēdijas žanrs, kurā viens komiķis uzstājas tieši auditorijas priekšā, parasti stāvot uz skatuves ar mikrofonu rokās.
-Kā nonācāt līdz tik specifiskam žanram kā stand up?
-Mani tas žanrs interesēja jau ļoti ilgi, daudz skatījos un sekoju līdzi, līdz radās arī pašam vēlme pamēģināt. Man tolaik arī bija ļoti labs draugs, kurš ne tikai bija ļoti pārliecināts, ka man izdosies, un ļoti mudināja to darīt, bet arī noorganizēja pirmo uzstāšanos. Ar laiku sapratu, ka tas ir žanrs, kurā var pilnīgi brīvi runāt par saviem novērojumiem un uzreiz redzēt publikas reakciju. Tas ievelk ļoti ātri.
-Dzirdēts viedoklis, ka latviešiem tomēr trūkst humora izjūtas, kas nepieciešama, lai uzķertu stāvizrāžu jokus. Kāds iespaids radies, to darot?
-Manuprāt, latviešiem humora izjūta noteikti ir. Vienkārši mēs emocijas izrādām citādi nekā, piemēram, amerikāņi. Latviešu publika bieži ir klusāka, bet jokiem seko līdzi un arī ļoti labi saprot ironiju. Pats svarīgākais -arvien vairāk cilvēku ir gatavi pasmieties arī par sevi, kas šāda veida komēdijā ir gandrīz obligāta prasība. Protams, stand up komiķim ir ļoti jājūt publika – jāsaprot, kuri joki šeit “ies cauri”, kādi nē. Kad izdodas atrast tēmu, kas cilvēkiem ir pazīstama, reakcija ir ļoti laba.
-Kā vispār liekas – cik iecienītas stāvizrādes kā žanrs ir Latvijā? Vai citur Eiropā tās ir populārākas?
-Latvijā pēdējos gados tas ir ļoti audzis. Cilvēki arvien vairāk saprot, kas tas ir, un arī auditorija kļūst plašāka. Protams, tādās valstīs kā Lielbritānija vai ASV stand-up ir daudz senākas saknes, tur tas ir milzīgs industrijas žanrs. Arī citviet Eiropā ļoti izplatīti ir komēdijas bāri un vietas, kur regulāri notiek pasākumi. Latvijā tas vēl attīstās, bet interese noteikti pieaug.
-Cik ilgs laiks paiet, sagatavojot jaunu programmu?
-Tas ir diezgan ilgs process. Idejas pārsvarā rodas ikdienā, bet, lai no tām izveidotu pilnu izrādes programmu, var paiet vairāki mēneši vai pat gadi. Materiāls regulāri jātestē dažādā publikā, jāmaina un jāslīpē, jo, tikai atrodoties skatītāju priekšā, var saprast, kas viņus patiešām saista.
-Kā rodas tēmas izrādēm?
-Pārsvarā no ikdienas dzīves – situācijām, kurās paši nonākam, – attiecības, darba lietas, internetā redzētais, sabiedrības paradumi. Dažreiz pietiek ar vienu dīvainu situāciju vai frāzi, lai ap to izveidotos vesels stāsts.
-Kāda tematika, pēc paša novērojumiem, visvairāk interesē Latvijas publiku?
-Tādas vienas tēmas nav. Latvijas publiku visu nevar “mest vienā maisā”. Ir joki, kas strādā labi vienā pilsētā, bet citā nē. Tāpat arī pašu komiķi – ir pilsētas, kur viena komiķa komēdijas stilu uztver labāk, citur sliktāk. Es teiktu, ka visvairāk uzrunā tēmas, kurās cilvēki atpazīst sevi – ikdienas absurdi, attiecības, ģimenes situācijas, sociālie tīkli, birokrātija un latviešu paradumi.
-Pastāstiet vairāk par jaunāko stāvizrādi, ko varēs apmeklēt arī Spāres muižā.
-Izrādi sauc “Evolūcija”, tātad noprotams, ka runāšu par to, kā pasaule mainās un kā mums ir jāmainās tai līdzi, lai spētu tajā dzīvot. Bet varu pateikt arī, ka aplūkošu sabiedrībā aktuālas tēmas, piemēram, par TV šovu “Karsti. Krēta”, Latvijas futbola izlases panākumiem, neprognozējamajiem bērnudārza izlaidumiem, dalīšos ar ieteikumiem, kā pareizi izlietot teju beigušās dāvanu kartes. Domāju, katrs izrādē saklausīs daļu, kas rezonēs ar viņu, bet drošāk, protams, ir nākt un pārbaudīt to pašam.
-Kas palīdz atpūsties un iedvesmo ikdienā?
-Esmu ļoti liels sporta fans – man patīk gan skatīties, gan pašam spēlēt basketbolu, skriet. Tāpat ļoti daudz laiku pavadu ar ģimeni. Kad iespējams, labprāt izraujos ārpus Rīgas steigas. Jāsaka gan, ka visai ironiski ir tas, ka bieži, tieši cenšoties atpūsties, rodas dažādas situācijas, ko pēc tam paņemt līdzi uz skatuves.
Komentāri