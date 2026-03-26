Piedāvā klientiem nestandarta metālapstrādes risinājumus

““Metālu pasaule” bāzējas Cēsīs un Gulbenē un Vidzemē plāno vēl vienu filiāli. “Metālu pasaule” radās gandrīz pirms 11 gadiem maijā,” par sava uzņēmuma rašanos stāsta tā valdes loceklis Kalvis Blūms, kurš ne vienam vien novadā zināms arī ar savu aizraušanos – autoralliju.
Uz Cēsīm Kalvis atnācis, lai strādātu pie drauga Jurģa Meistera. Abi jau tolaik darbojušies ar metālu, bet mazos apjomos. Kalvis atceras, ka atvedis no Rīgas kaudzi cauruļu, ko izmantot saviem projektiem, bet daļa palikusi pāri. Kad kāds klients par tām izrādījis interesi, Kalvis aizdomājies, ka tā viņiem ir iespējama biznesa niša. “Toreiz Cēsīs metālu varēja nopirkt būvmateriālu veikalā, bet tas bija ļoti dārgi, varēja to izdarīt Valmierā, kur bija nedaudz lētāk, kā arī Rīgā, kas bija krietni lētāk, bet sarežģīti, ja cilvēkam vajadzīgs neliels apjoms,” tā brīža pārdomas stāsta uzņēmējs, atzīstot, ka tur saskatījis vietu uzņēmējdarbībai. Arī Jurģis šo ideju uzņēmis atsaucīgi, un tā 2015. gadā nodibināta SIA “Metālu pasaule”. “Jurģis tolaik man deva pirmo iespēju un pirmo kapitālu,” piebilst Kalvis. Sākumā tikvien bijis kā noīrēts angārs un aprīkojums metāla apstrādei, angāra stūrī ierīkots mazs birojs – sagādāts galds, uz kura uzlikt portatīvo datoru un tolaik ikviena uzņēmuma darbībās nepieciešamo printeri.
Nostalģiskās atmiņās Kalvis savā kabinetā, kur notiek saruna ar “Druvu”, sameklē no 2015. gada, tātad “Metālu pasaules” pirmā darbības gada, saglabāto plānotāju melnos vākos, kurā uzskaitīti darbi un klientu pasūtījumi. Sākumā klienti meklēti, veidojot kontaktus ar paziņām, piemēram, zvanot tēva draugiem. Samērā ātri esot izdevies kļūt zināmiem apkaimē. Viņš atzīst, ka sākotnēji vislielākā nozīme klientu piesaistē ir cenai, jo tikko radies uzņēmums kvalitātes standartus vēl nav pierādījis, lai ar tiem varētu izkonkurēt citus.
Atceroties pirmsākumus, Kalvis spriež, ka nozīmīgs pienesums bijis pirmajai pieņemtajai biroja darbiniecei Ingai. Tolaik klientu jau bijis vairāk un radusies vajadzība pēc lietvedes un cilvēka, kas ikdienā ir birojā. “Tajā brīdī to vēl nesapratu, bet ļoti daudz deva Ingas paziņu loks, daudzus, kas atbrauca uz veikalu kaut ko nopirkt, viņa pazina no iepriekšējā darba, tāpēc ļoti viegli kontaktējās ar tiem, kas varēja kļūt par mūsu klientiem. Tā mēs ātri ierotējām vajadzīgajā sabiedrībā,” biznesa attīstības gaitu paskaidro uzņēmējs. Viņš piebilst: “Tagad jau no pieredzes zinu, ka katram darbiniekam ir sava misija un pienesums, ko viņš var sniegt uzņēmumam. Cits īsākā, cits garākā periodā.” Inga “Metālu pasaulē” vairs nestrādājot, bet Kalvis viņu piesauc ar pateicību par te paveikto un sniegto.
Pirms uzsākt uzņēmējdarbību, Kalvis apguvis mārketingu biznesa akadēmijā. Būdams prom no Latvijas, pārliecinoši sapratis, ka vēlas atgriezties pie ģimenes, pie bērnības draugiem. Savulaik, kā jau daudzi jaunieši, domājis, ka tikai tikt prom no mājām. Arī vidusskolā mācījies Valmierā, lai gan dzīvoja Raunā un šķietami izdevīgāk būtu bijis mācīties Smiltenē vai Cēsīs.
Kalvis atceras, ka Dānijā vienā kursā viņi bijuši 27 studenti no 17 valstīm. “Dažkārt domāju, kā viss būtu izveidojis, ja es tāpat kā daudzi citi tobrīd, kad tas bija ļoti populāri, būtu aizbraucis uz Lielbritāniju lasīt zemenes vai darīt kaut ko tādu. Kas zina, ja man nebūtu Dānijas pieredzes, varbūt būtu aizbraucis no Latvijas un tagad strādātu Īrijā kādā zemeņu fermā,” Kalvis novērtē iegūto pieredzi un tā brīža uzņēmību sākt savu biznesu Cēsīs.
Tagad “Metālu pasaulē” ir 27 darbinieki. Vienu brīdi bijis pat vairāk, bet arī to uzņēmējs vērtē kā vērtīgu pieredzi, ka bijis jāapgūst, kā just līdzsvaru un laikus pieņemt pareizos lēmums, pat ja nepieciešams samazināt uzņemtos apgriezienus.
Kalvis pastāsta, ka uzņēmuma darbība ir dalāma divās daļās – tirdzniecībā un ražošanā. Ražošanā esot ļoti grūti konkurēt ar lieljaudas uzņēmumiem, kam ir dārgas un robotizētas tehnoloģijas, tāpēc “Metālu pasaulē” vadās pēc devīzes, ka viņu ikdiena ir nestandarta risinājumi. Uzņēmums piedāvā dažāda veida augstas kvalitātes tehniskos risinājumus gan biznesa attīstībai, gan vienkāršām saimnieciskām vajadzībām dažādām dzīves situācijām, respektīvi – tiek nodrošināts individuāls risinājums ikvienai situācijai.
Sarunas noslēgumā Kalvis vēl pastāsta, ka nedēļas beigās “Metālu pasaules” teritorijā sadarbībā ar vēl vienu uzņēmumu SIA “Constructions Heart”, kas šeit darbojas, notiks Putnu dienu pasākums “Uztaisi putnu būrīti pats!”. Tas būšot vienkārši jauks ģimenisks pasākums, kur katrs interesents varēs no sarūpētajām sagatavēm pagatavot putnu būrīti.
Ar “Constructions Heart” kopā jau iepriekš tapis pilsētai veltīts darbs – atjaunots vides objekts pie bibliotēkas – tur izvietotais grāmatu namiņš.
Komentāri