Ceturtdiena, 21. maijs
Vārda dienas: Ernestīne, Ingmārs, Akvelīna
Mežs var radīt vērtību vairāk nekā vienu reizi - bet tikai tad, ja to apsaimnieko pārdomāti

Reklāmraksts
11:20, 21. Mai, 2026

Daudzi Latvijas mežu īpašnieki mežu joprojām uztver galvenokārt kā ilgtermiņa rezerves, ko var izmantot tikai vienreiz, mirklī, kad tiek nocirsti pieauguši koki. Turpretī mežsaimniecības speciālisti arvien biežāk uzsver, ka mežs nav jāuzskata par vienreizēju resursu, bet gan par nepārtraukti augošu ieguldījumu, kas var radīt vērtību atkārtoti un paaudžu paaudzēs.

Pats svarīgākais jautājums ilgtermiņa meža apsaimniekošanā nav, cik daudz koksnes šodien atrodas mežā, bet gan tas, kā mežu visefektīvāk apsaimniekot laika gaitā. Mūsdienu mežsaimniecība ietver ne tikai darbus pašā mežā, bet arī rūpīgu plānošanu, juridisko skaidrību un izpratni par nodokļu un īpašuma pārvaldības prasībām.

Meža nākotne sākas ar jaunaudzi

Viens no visvairāk novārtā atstātajiem posmiem mežsaimniecībā ir jaunaudzes kopšana. Eksperti bieži norāda, ka šis periods nosaka meža turpmāko kvalitāti, stabilitāti un vērtību vairāk nekā jebkura cita, vēlāka darbība.

Pareiza augsnes sagatavošana, piemērotu koku sugu izvēle, aizsardzība pret savvaļas dzīvnieku postījumiem un savlaicīga kopšana ietekmē to, cik veiksmīgi mežs attīstās pirmajos gados. Ja jaunaudze tiek atstāta novārtā, koki sāk cīnīties par gaismu un barības vielām, kļūst vājāki un, iespējams, nekad nesasniegs savu pilno potenciālu.

Praksē šis process atgādina ēkas pamatu liešanu. Ja pamati ir nekvalitatīvi, kļūdu labošana vēlāk kļūst dārga un laikietilpīga.

Meža retināšana nav koku izciršana, bet gan vērtības radīšana

Meža īpašniekiem bieži vien meža retināšana asociējas ar zaudējumiem, taču patiesībā tā ir viena no svarīgākajām investīcijām meža kvalitātes nodrošināšanā nākotnē. Selektīvi izcērtot vājākus vai mazāk vērtīgus kokus, spēcīgākie koki iegūst vairāk telpas, gaismas un pieejamu barības vielu.

Tajā pat laikā speciālisti uzsver, ka ļoti svarīga ir arī pacietība un pārdomāta plānošana. Pārāk agra, vēla vai pārāk intensīva retināšana var samazināt turpmāko augšanas potenciālu. Dažādām koku sugām ir nepieciešama atšķirīga pieeja. Priedes, egles, bērzi un alkšņi attīstās atšķirīgi atkarībā no augsnes apstākļiem un mežaudzes blīvuma.

Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mūsdienu mežsaimniecība arvien vairāk paļaujas uz ilgtermiņa plānošanu, nevis uz atsevišķiem lēmumiem, kas tiek pieņemti tikai tad, kad izmainās kokmateriālu cenas.

Kāpēc meža inventarizācija un dokumentācija ir svarīga

Daudzi meža īpašnieki par dokumentāciju sāk domāt tikai tad, kad rodas nepieciešamība pēc mežizstrādes vai pārdošanas. Tomēr mežsaimniecības speciālisti uzsver, ka precīza meža inventarizācija ir viens no veiksmīgas meža apsaimniekošanas pamatiem.

Bez uzticamiem datiem kļūst grūti novērtēt meža vērtību, plānot mežizstrādes darbus, pareizi sadalīt zemes gabalus vai saprast, kādas mežsaimniecības darbības ir ekonomiski izdevīgākās. Dažos gadījumos īpašnieki pārāk vēlu atklāj, ka nepareizas robežas, novecojuši inventarizācijas dati vai trūkstoša dokumentācija ievērojami apgrūtina turpmāko lēmumu pieņemšanu.

Meža vērtība ir apgūstama cikliski

Mežs nekļūst vērtīgāks, ja to bezgalīgi atstāj neskartu augt savā nodabā. Nepārvaldīti meži laika gaitā var zaudēt kvalitāti, savukārt pareizi atjaunoti un kopti meži turpina radīt vērtību atkārtoti, pateicoties pārdomātiem, plānotiem ciršanas un atjaunošanas cikliem.

Ilgtspējīga meža apsaimniekošana ir kā jebkurš cits ilgtermiņa ieguldījums: labākos rezultātus iespējams panākt nevis ar akūtām reakcijām, bet gan ar nepārtrauktību un plānošanu. Atjaunošana pēc ciršanas, jauno stādījumu kopšana, retināšana un turpmākie ciršanas cikli veido vienotu meža pārvaldības sistēmu.

Zināšanas arī ir investīcija!

Daudzi meža īpašnieki manto meža zemi bez iepriekšējas pieredzes mežsaimniecībā, savukārt citi jau gadiem ilgi apsaimnieko mežus, bet joprojām saskaras ar neskaidrībām par labākajiem ilgtermiņa lēmumiem vai arī vienkāršiem, bet specifiskiem jautājumiem, piemēram, par dokumentu sakārtošanu vai dabas liegumiem. Jautājumi par mežizstrādes laiku, atjaunošanas metodēm, nodokļiem un mežaudžu apsaimniekošanu bieži paliek neatbildēti, līdz rodas praktiskas problēmas. Tāpēc praktiska izglītība mežsaimniecībā un piekļuve pieredzējušiem speciālistiem šajā nozarē kļūst arvien vērtīgāka.

Par to visu vairāk vari uzzināt praktiskā bezmaksas seminārā “Efektīva meža izmantošana – kā nopelnīt no īpašuma vairākas reizes dzīvē”, kas notiks 29. maijā Amatas pagastā, Cēsu novadā kopā ar mežsaimniecības ekspertiem no SIA “Baltu Koks”. Pasākumu vadīs mežsaimniecības speciālists ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi savā jomā, un būs pieejami arī citi speciālisti, kam uzdot visus sev interesējošos jautājumus. Seminārā galvenā uzmanība tiks pievērsta praktiskai meža apsaimniekošanai, ilgtermiņa plānošanai, atjaunošanai, retināšanai, nodokļiem un veidiem, kā meža īpašnieki var uzlabot gan savu īpašumu ražīgumu, gan ilgtermiņa vērtību.

Precīza pasākuma norises vieta tiks nosūtīta dalībniekiem pēc pieteikšanās.

Pieteikšanās semināram obligāta – zvani uz telefonu 20080040.

Tautas balss

Satiksmes noteikumi jāzina

16:29, 19. Mai, 2026
Vecmāmiņa raksta:

“Priecājos, ka Amatas pamatskolas skolēniem bija iespēja iemācīties, kā pareizi braukt ar velosipēdu, saprast satiksmes […]

Cerams, atkritumi nenonāks mežā

21:23, 15. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Bēdīgi, ka šogad pašvaldība nerīko lielo atkritumu savākšanas akciju. Vai tas neatbalsosies ar mežā izmestiem […]

Kā ierīkot patvertni

21:22, 15. Mai, 2026
Lasītāja K. raksta:

“Kaut zinām, ka droni, kas ielido Latvijā, bija paredzēti objektiem Krievijā, sajūta nav patīkama. Ir […]

Atjaunotās ielas ērtas visiem

12:35, 11. Mai, 2026
Pastaigu un velobraucienu cienītāja raksta:

“Līdz ar silto laiku vairāk pa pilsētu gribas pārvietoties ar velosipēdu. Tad var izbraukt loku […]

Iztrūka svētku sajūtas Stacijas laukumā

14:12, 10. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Cēsīs maija brīvdienās varēja just svētku noskaņu, īpaši Vienības laukumā, kur sastādīti ziedi, plīvo Latvijas […]

