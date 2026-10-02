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Auto virsbūve: kādu izvēlēties? Iesaka Elite Cars

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08:40, 2. Okt, 2026

Auto virsbūve ietekmē gan vietu salonā, gan bagāžas nodalījuma izmēru un to, cik ērti auto būs izmantot ikdienā. Tāpēc, pirms pirkt auto, ir vērts izvērtēt ne tikai dizainu, bet arī to, cik auto būs praktisks.

Elite Cars ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi mazlietotu auto tirdzniecībā skaidro, ar ko atšķiras populārākie virsbūvju tipi un kādām vajadzībām katrs no tiem ir piemērots.

Aktuālākie virsbūvju tipi mūsdienās

Nosaukums nereti pasaka priekšā konstrukcijas galveno ideju. 2026. gadā Elite Cars autosalonā pārdotākie virsbūvju tipi bija SUV un hečbeki, kas liecina par pircēju interesi gan par ietilpīgākiem, gan kompaktākiem auto. Turpinājumā apskatām izplatītākās vieglo auto virsbūves.

Sedans – klasiska izvēle ikdienai

Nosaukums “sedans” cēlies no franču vārda sedan, kas apzīmēja slēgtus pasažieru ratus. Sedanam salons un bagāžas nodalījums ir nodalīti. Bagāžnieks atverams ar vāku, un tajā var ērti ievietot somas, iepirkumu maisiņus un nelielus koferus. Parasti sedans ir piecvietīgs un piemērots tiem, kuri pārsvarā brauc vieni vai ar nelielu pasažieru skaitu.

Foto: Elite Cars, BMW M5 sedans 2018

Hečbeks – kompakts un praktisks

Nosaukums “hečbeks” veidots no angļu vārdiem hatch un back, kas norāda uz atveramo auto aizmugures daļu. Bagāžas nodalījums ir savienots ar salonu, un bagāžas durvis atveras kopā ar stiklu. Nolokot aizmugurējos sēdekļus, iespējams iegūt vairāk vietas mantām. Hečbeks ir praktiska izvēle pilsētai, kur noder kompakti gabarīti.

Foto: Elite Cars, Nissan LEAF hečbeks 2020

SUV jeb apvidus auto – plašāks salons un augstāka sēdpozīcija

SUV jeb Sport Utility Vehicle raksturīga paaugstināta virsbūve un augstāka sēdpozīcija. Šajā kategorijā ietilpst gan kompakti krosoveri, gan lielāki apvidus auto. SUV bieži izvēlas ģimenes, kurām svarīgs plašs salons un vieta bagāžai. Lielāks klīrenss (attālums no zemes līdz auto apakšai) var būt priekšrocība arī uz sliktāka seguma ceļiem.

Foto: Elite Cars, BMW X4 SUV 2021

Universālis – ietilpīga bagāžas telpa

Vārds “universālis” saistīts ar šī virsbūves tipa daudzpusīgo pielietojumu. Tam ir izstiepta aizmugure un jumta līnija turpinās līdz pat aizmugurei, tāpēc bagāžas nodalījums ir ietilpīgāks. Nolokot sēdekļu atzveltnes, iespējams pārvadāt arī garākus priekšmetus. Universālis piemērots ģimenēm un aktīva dzīvesveida piekritējiem, kuri ved bērnu ratiņus, sporta inventāru vai ceļo ar lielāku bagāžu.

Foto: Elite Cars, BMW 320 universālis 2018

Kupeja – divas durvis un izteiksmīgs dizains

Kupejas nosaukums cēlies no franču vārda coupé, kas apzīmē saīsinātu jeb nogrieztu formu. Klasiskai kupejai ir divas durvis, zemāka jumta līnija un slīpa aizmugure, lai gan mūsdienās šo apzīmējumu izmanto arī atsevišķiem četru durvju modeļiem ar līdzīgu siluetu. Kupeju parasti izvēlas tie, kuri pārsvarā brauc vieni vai divatā un lielāku nozīmi piešķir auto dizainam un raksturam.

Foto: Elite Cars, BMW M4 kupeja 2024

Kabriolets – atverams jumts

Nosaukums “kabriolets” cēlies no franču vārda cabriolet, kas sākotnēji apzīmēja ratus bez jumta. Mūsdienās tas ir auto ar atveramu auduma vai cieta materiāla jumtu. Atvēršanas mehānisms var būt elektrisks vai manuāls. Kabriolets piemērots tiem, kuri vēlas baudīt braukšanu atvērtā salonā, īpaši siltajā sezonā.

Foto: Elite Cars, Porsche Boxster kabriolets 2007

Minivens un mikroautobuss – vairāk sēdvietu

Nosaukums “minivens” veidots no vārdiem mini un van, apzīmējot mazāku furgona tipa auto, savukārt “mikroautobuss” apzīmē nelielu autobusu. Abiem ir ietilpīgs salons ar vairākām sēdekļu rindām un bīdāmām sānu durvīm. Minivens piemērots lielākām ģimenēm, bet mikroautobuss – cilvēku grupu pārvadāšanai vai komerciālām vajadzībām.

Foto: Elite Cars, Renault Trafic mikroautobuss 2023

Kā saprast, kura virsbūve būs piemērotākā

Virsbūves izvēli visvienkāršāk sākt ar to, kā auto tiks izmantots ikdienā. Jāņem vērā pasažieru skaits, pārvadājamās mantas un tas, kur pārsvarā pārvietosies.

  • Pārsvarā brauksi pilsētā: novērtē auto gabarītus, manevrētspēju un parkošanās ērtumu. Ērti varianti būs sedans un hečbeks.
  • Regulāri jāved bagāža: pievērs uzmanību bagāžas nodalījuma izmēram un iespējai nolocīt aizmugurējos sēdekļus. Praktiski varianti ir universālis un SUV.
  • Auto brauks vairāki cilvēki: svarīgs ir sēdvietu skaits un salona ērtums. Vērts apskatīt SUV, minivenus un mikroautobusus.
  • Ģimenes auto: pārbaudi vietu bērnu sēdeklīšiem, durvju atvēruma platumu un bagāžnieka ietilpību. Laba izvēle var būt SUV vai minivens.
  • Dzīvesstils un dinamika: ja novērtē dizainu un sportisku braukšanu, piemērota būs kupeja vai kabriolets.

Elite Cars pārdevēji uzsver, ka ar virsbūves tipa izvēli vien nepietiek. Pat viena tipa auto atšķiras pēc izmēriem, salona plānojuma un praktiskajām iespējām, tāpēc savā starpā jāsalīdzina arī attiecīgo virsbūvju markas un modeļi.

Īsto auto palīdzēs atrast Elite Cars

Elite Cars klāstā ir dažādu virsbūvju lietoti un mazlietoti auto. Ja neesi pārliecināts par piemērotāko variantu, vari salīdzināt vairākus modeļus un konsultēties ar Elite Cars pārdevējiem par to aprīkojumu, praktiskajām īpašībām un atšķirībām.

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